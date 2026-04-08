Заманил беременную в парк и скинул в коллектор: история выжившей жертвы битцевского маньяка

Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков/ТАСС

Девушка, сумевшая выжить вопреки всему, рассказала, как сложилась ее судьба после встречи с серийным убийцей Пичушкиным.

В начале 2000-х Москву охватил страх: в Битцевском парке и его окрестностях начали исчезать люди. Их находили мертвыми — в основном безжалостно забитыми молотком.

Следствие насчитало 48 доказанных убийств, сам маньяк признавался в 61, а мечтал о 64 жертвах — по числу клеток на шахматной доске. Этого человека зовут Александр Пичушкин.

Он выглядел настолько неприметно, что жертвы сами шли с ним в лес. Практически никто не вырывался из его рук живым.

Но Мария Веричева смогла, она стала 25-й на счету маньяка, но не последней…

Как обычный вечер молодой беременной девушки обернулся кошмаром на всю жизнь и как она борется с последствиями издевательств Пичушкина до сих пор — в материале 5-tv.ru.

«Он такой доброжелательный, улыбчивый»

Фото: 5-tv.ru

В 2002 году Марии было 18 лет, когда она приехала в Москву из небольшого города, работала на рынке, жила с молодым человеком и ждала ребенка. Беременность уже была заметна даже под курткой — все-таки шел пятый месяц.

Вечером 23 февраля она поссорилась с парнем, вышла из метро и стояла на улице, надеясь, что он ее догонит. Но вместо избранника к ней подошел мужчина, которого она знала лишь визуально.

«Я была знакома с этим Пичушкиным визуально. Мы постоянно там пересекались с ним. Просто подошел: «А че случилось? Почему без настроения?» — вспомнила тот день Мария в интервью Алине Новицкой на канале «Спектр».

Разговор завязался легко. Пичушкин был, по словам девушки, приятным, улыбчивым и доброжелательным. В ходе диалога выяснилось, что он якобы живет в соседнем доме Марии. Зимой было холодно, автобуса долго не было, и Пичушкин предложил поехать на такси.

«Я никогда не думала, что вот это вот существо может оказаться маньяком. Впечатление обычного работающего на каком-то заводе мужика», — отметила жертва маньяка.

По дороге Пичушкин рассказал, что живет с мамой, а потом внезапно попросил о помощи. Он объяснил, что с завода украл фотоаппараты и спрятал их в парке, но теперь не может их вынести из-за патрулей. Мужчина попросил Марию просто прогуляться с ним, мол, никто не заподозрит пару. Девушка не увидела ничего опасного в такой просто просьбе и согласилась.

«Я не знаю, как у него это получилось, но я даже вообще не заподозрила ни в чем его», — рассказывает Мария.

«А не далеко ли мы идем?»

Фото: 5-tv.ru

Они вошли в парк и начали гулять, разговаривать. Пичушкин задавал вопросы о жизни, родителях и времени ее пребывания в Москве. Марии казалось, что они просто наслаждаются прогулкой. Однако по мере того как они углублялись в лес, ее тревога нарастала.

«Я говорю: «Слушай, а не далеко ли мы? Не глубоко ли мы заходим? Ты давай иди один туда дальше. Я не пойду. Ты оттуда вынеси свои фотоаппараты, и обратно мы пойдем с тобой вместе», — вспоминает она.

Позже, уже осознав весь ужас, она поняла, что это ее и спасло, ведь таким образом она немного спутала ему планы. Он отошел в сторону метра на три и сказал, что нашел тайник — открытый канализационный люк.

Мария успела только сказать, что в люк не полезет, как в следующую секунду он накинулся на нее.

«И вот я как бы на этот люк… И я прямо чувствую, как он взял меня за волосы и начинает бить головой об это железо. И я понимаю, что если я сейчас сама туда не нырну, он мне просто голову всю разобьет об него. И просто убьет», — разъясняет жертва маньяка.

Мария приняла мгновенное решение: опустить руки и упасть в темную ледяную воду. Там ее начало «уносить» сточными водами по всей канализации.

Девушка не знала, сколько ее несло — полчаса, час. Колготки и кожа на ногах были содраны, руки разбиты в кровь. Мария пыталась за что-то уцепиться, но труба была скользкой.

«Минут семь пыталась. Представляете, у меня просто верхнего слоя на ладошках не было», — говорит жертва маньяка.

Наконец она смогла зацепиться, выбралась из воды, оказалась по пояс в ледяной грязи, а на улице была зима. Девушка простояла в трубе всю ночь, не видя выхода. Когда рассвело, она заметила скобы на стене. Несколько раз уже уставшая и изможденная Мария пыталась подняться, но срывалась…

«У меня содраны все ноги. Больно, холодно. Чуть-чуть посидела, попыталась по скобам подняться — не могу. Спустилась обратно в воду, погрелась. Ну и вот таким образом несколько раз», — рассказывает женщина.

Когда она добралась до верха, сил открыть тяжелый люк уже почти не осталось. Но жить хотелось невероятно. Она отодвинула крышку, просунула голову наружу, увидела поле, автостоянку и трассу.

«Только через дорогу дома. И я стала кричать», — описывает она тот день.

Мимо проходила женщина, зашла на автостоянку и сообщила об этом. Пришли двое мужчин, достали Марию из люка, отнесли в каморку, вызвали скорую. В больнице жертву маньяка отмывали: она была «как один кусок грязи».

«Сама упала»

Фото: 5-tv.ru

Когда Мария пришла в себя, к ней пришел участковый. Вместо того чтобы начать поиски преступника, он предложил сделку.

«Он мне сказал: «Хочешь, чтобы я пришел к тебе и сказал, чтоб тебе принесли вещи и сказали вообще, где ты? Тогда напиши, что ты упала сама», — рассказывает Мария.

Она подписала бумаги — хотела, чтобы ее молодой человек узнал, где она, а участковый, в свою очередь, неожиданно исчез. Когда Пичушкина поймали, полицейского через какое-то время тоже нашли и осудили за халатность на три года.

Страх, кошмары и жизнь без документов

Фото: 5-tv.ru

Марию выписали из больницы. Молодого человека не было — он уехал, а сама девушка даже не знала причину его отъезда. По ее словам, участковый мог наговорить ему все, что угодно, из-за чего тот и бросил ее одну с ребенком. Мария родила девочку, и им буквально не на что было жить.

«Куда бы я ни пошла, мне везде давали отворот-поворот», — жалуется на прошлое женщина.

Она снимала комнаты, переезжала каждые две недели. Ей все время казалось, что маньяк ищет ее, чтобы доделать начатое. Мария не спала ночами, вздрагивала даже от капающей воды из крана.

Что стало с ребенком жертвы битцевского маньяка

Фото: 5-tv.ru

Мария жила с дочерью в четырехкомнатной коммуналке, из-за работы ей приходилось оставлять ребенка с соседкой. В один из дней у дочери поднялась температура, соседка вызвала скорую, а медики — органы опеки.

«Я побежала в 11-е отделение милиции. Там меня заставили написать отказ от нее. Меня и побили, всякие вещи обещали сделать со мной. А потом подошел один, который как будто бы хороший из всех, и сказал: «Ты подпиши, сейчас ты съездишь домой, тебе будет проще, ты накопишь денег, восстановишь документы и приедешь», — рассказывает Мария.

Она подписала бумагу, а дочь забрали. Позже ей дали другое имя и передали в новую семью. Мария искала своего ребенка годами, но так и не нашла.

«Я ее безумно хочу видеть. Я ее вижу, я ее вижу ночами. Я с ней даже иногда разговариваю во сне», — отмечает женщина.

Тюрьма и очная ставка с маньяком

Фото: 5-tv.ru

После потери дочери Мария начала пить, несколько раз пыталась свести счеты с жизнью.

Из-за нового сожителя Мария позже оказалась в тюрьме. В один из дней девушка увидела на коленях у возлюбленного незнакомку и решила оттащить ее за волосы и «отмудохать» за ларьком. А пострадавшая заявила об этом в полицию, отметив, что у нее также пропали и ценные вещи. В итоге Мария оказалась за решеткой на три года.

Именно там ее нашли и вызвали на очную ставку с Пичушкиным.

«Меня вызвали в комнату свиданий к следователю. Мне девушка начала рассказывать: „А с вами было вот то, вот то“. Я говорю: „Было“. „Ну вот вам Пичушкин привет передает“. Кто такой Пичушкин? Я же еще не знала», — вспоминает Мария.

Она узнала, что это был тот самый маньяк. На очной ставке его посадили напротив нее — без наручников, со стаканом воды на столе.

Пичушкин не смотрел ей в глаза. Маньяк спокойно пил, ел, разговаривал с конвоирами, а свою жертву игнорировал. Один раз, по воспоминаниям Марии, маньяк рассказывал следователю о том, как забивал кусок дерева в голову человеку, при этом жуя бутерброд.

«Это же даже не изверг, это гораздо хуже. Вообще ни капли сострадания, ни капли жалости, ни капли сочувствия. У него ничего нет», — восклицает жертва Пичушкина.

Жизнь после ада

Фото: 5-tv.ru

Спустя годы Мария создала новую семью и родила троих детей. Но здоровье ее оказалось подорвано. От ударов о люк она повредила кожу на ногах, и у нее начался тромбофлебит, поэтому ее жизнь висит на волоске. В любой момент она может уснуть и больше не проснуться.

Мария до сих пор не понимает, за что ее пытались убить. Она спрашивала об этом Пичушкина на очной ставке. В ответ он сказал: «Ты не должна на меня обижаться, ты должна быть мне благодарна».

Мария не благодарна. Мария живет с болью, со страхом, с кошмарами. Мария потеряла дочь, а Пичушкин отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная Сова». За решеткой маньяк успел найти невесту по переписке и дать несколько интервью.

Он неоднократно заявлял, что в случае досрочного освобождения вернется в Битцевский парк и закроет все клетки на шахматной доске…