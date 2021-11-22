Селфи с блюдом из человеческой головы: как ловили самых опасных маньяков России

Фото: Александр Пичушкин, серийный убийца, известный как «Битцевский маньяк»; ТАСС / Машков Юрий

Многие жестокие серийные убийцы страны были пойманы по воле случая. Ценой этому случаю стали десятки истерзанных жизней.

Утром 20 ноября в Ленинградской области произошло ДТП с неожиданным исходом — из багажника машины выпало тело мужчины с перерезанным горлом. Задержаны несколько человек, один из них на допросе в подробностях рассказал, как впервые попробовал человеческую плоть, как мечтал снова это сделать и приобщил к преступлению подельников. Со слов предполагаемого злоумышленника, в сентябре 2020 года во время охоты он поймал и зарезал прохожего. После этого якобы отрезал часть от трупа, пришел домой, сварил и съел, а останки спрятал в трубе. Полиция разбирается в деталях аварии, случайно превратившейся в криминальное расследование.

Точно так же, по воле обстоятельств, в России было раскрыто немало страшных убийств.

Владимир Муханкин спал с внутренними органами своих жертв

Звавший себя учеником Андрея Чикатило Владимир Муханкин орудовал в Ростовской области, преимущественно в городе Шахты. Следствие доказало восемь убийств и несколько покушений, а также полтора десятка других преступлений, среди которых кражи и разбойные нападения. Жертвами становились женщины, девочки и один мужчина.

Рос Муханкин обиженным — отца не было, сверстники издевались, что взрастило в нем агрессию. Сначала он мучил животных, потом переключился на людей. Все убийства пришлись на 1995 год, они были отвратительно жестокими. Муханкин расчленял трупы, глумился над агонизирующими людьми в последние минуты их жизни, но особой страстью были внутренние органы, с которыми он часто ложился спать. Поймать его помогла девочка, что чудом вырвалась из лап при нападении. 61-летний маньяк отбывает свой пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» в городе Соль-Илецк.

Трех девочек расчленителю Александру Спесивцеву «подарила» его мать

На счету 51-летнего Алексанра Спесивцева — насильника, мучителя, маньяка-домушника — четыре доказанных убийства. Трех маленьких девочек преступнику привела его мать, с которой он спал до 12 лет. Женщина всегда защищала своего болезненного отпрыска. Все свои злодеяния он совершал в собственной квартире, за этим наблюдала не только мамочка, но и сестра, в дальнейшем, к слову не понесшая никакого наказания.

Первой пролилась кровь девушки, которая отвергла Спесивцева после того, как он ее избил. Брошенный мужчина месяц истязал несчастную в своем доме, она умерла от сепсиса. Потом были девочки. Убил сначала одну, двух других мучил два месяца, избивал и сам зашивал раны, последнюю заставлял разделывать и есть мертвых девочек. Попался он во время планового обхода сантехников. На стук не ответили, квартиру взломали и нашли тела. Еще живая пленница дала против маньяка показания и через три дня умерла в больнице. Суд приговорил Спесивцева к принудительному лечению.

Убийца с шахматной доской Александр Пичушкин

Битцевский маньяк — так прозвали Пичушкина, который орудовал в Битцевском парке подмосковного города Мытищи. Следствием доказано 49 убийств, совершенных им, предположительно с 1992 по 2006 годы, сам настаивает на цифре 61. Первое он совершил еще юношей — задушил сокурсника из ПТУ и сбросил тело в колодец, однако его останки так и не были найдены. Пичушкин мечтал совершить по одной расправе на каждую из 64-х клеток своей шахматной доски.

Поначалу Пичушкин нападал исключительно на пропойц и бездомных, тоже, к слову, вдохновлялся примером Андрея Чикатило. Свои преступления он планировал, готовился к ним, тренировался. Позже жажда крови заставила убивать своих знакомых. Сначала он сбрасывал тела в канализацию, но вскоре захотел славы и стал оставлять их на видном месте. Поймали шахматиста в том же Битцевском парке — на просьбу предъявить документы для проверки ответил бегством. 47-летний Пичушкин считается одним из самых опасных маньяков XXI века. Он отбывает наказание в исправительной колонии особого режима «Полярная сова» в поселке Харп на Полярном Урале.

Супруги-людоеды фотографировались с «блюдами» из своих жертв

Бывшая медсестра и уголовник-рецидивист понесли наказание только за одно доказанное следствием убийство, но в прессе в период расследования сообщалось о целой серии и ряде неудачных покушений. Предполагается, что Наталья Бакшеева попросила мужа убить их знакомую после крупной ссоры. Тот послушно исполнил, расчленил и принес некоторые части домой — на ужин. Потом сделал несколько фотографий «блюда» из головы жертвы, украшенного мандаринами, и селфи с кистью ее руки во рту.

По неосторожности Дмитрий Бакшеев потерял телефон с фотосессией — его нашли рабочие на улице. Увидели, ужаснулись и сообщили в полицию. Фрагменты человеческого тела все еще хранились дома у пары, когда к ним пришли правоохранители. 46-летняя женщина отбывает срок за подстрекательство к убийству, десять лет. Ее муж был обвинен в убийстве и надругательстве над трупом, он умер в туберкулезной больнице в прошлом году, ему не было и 40.

Ранее 5-tv.ru публиковал детали расследования ДТП на трассе Сортавала с выпавшим из багажника трупом.