Для младенцев важна рутина, чтобы спокойнее отходить ко сну. Но какая техника поможет укачать малыша быстро и безопасно?

Каждый родитель знает: уложить малыша спать — настоящее искусство. Новорожденные плохо различают день и ночь, их нервная система еще незрелая, а резкие движения и внешние раздражители легко нарушают хрупкое равновесие.

Эксклюзивно для 5-tv.ru педиатр Ольга Кулакова рассказывает, как помочь ребенку заснуть быстро, спокойно и безопасно. Секрет кроется в правильном сочетании ритма, уюта и маминого голоса.

Какая рутина поможет в укачивании новорожденного ребенка

Малыши появляются на свет из утробы, где девять месяцев их окружал постоянный шум крови матери, ритмичное биение ее сердца и плавные движения. Неудивительно, что после рождения они так быстро успокаиваются от монотонных повторяющихся движений.

«Для того чтобы быстро укачать ребенка, необходимо спокойствие и ритм. Малыши хорошо успокаиваются при монотонных повторяющихся движениях, напоминающих им ощущения в животе у мамы. Но важно делать это правильно», — объясняет эксперт.

Создание правильных условий — это не только техника укачивания, но и подготовка ребенка к предстоящему сну. Здесь на первый план выходят ритуалы.

Ведь детский мозг — удивительный механизм. Если изо дня в день повторять одни и те же действия перед сном, малыш начинает воспринимать их как сигнал, что пора отдыхать.

Так формируется условный рефлекс, который значительно облегчает засыпание.

«Выработайте режим и ритуал купания, кормление перед сном, колыбельная от мамы. Все это помогает подготовить ребенка», — советует специалист.

Последовательность может быть любой: теплая ванна, легкий массаж, переодевание в пижаму, кормление, колыбельная. Главное — делать это каждый вечер в одном и том же порядке.

Со временем организм малыша начнет сам «включать» режим сна при первом же этапе ритуала.

Голод — враг крепкого сна новорожденного ребенка

Прежде чем начинать укачивать ребенка, убедитесь, что он сыт. Голодный малыш не сможет заснуть, даже если вы будете укачивать его часами. Недоеденная порция молока или смеси обязательно даст о себе знать через 20-30 минут, прервав только начавшийся сон.

«Если малыш голоден, обязательно покормите его перед сном грудью или из бутылочки. В конце кормления дайте отрыгнуть воздух, это уменьшит колики и поможет спокойнее малышу заснуть», — напоминает медик.

Заглатывание воздуха во время кормления — частая причина дискомфорта и беспокойного сна. Пузырьки газа растягивают желудок, вызывая болезненные ощущения, которые заставляют ребенка просыпаться.

Вертикальное положение после еды и легкое похлопывание по спине помогут лишнему воздуху выйти, и малыш будет чувствовать себя комфортнее.

Какую технику использовать при укладывании новорожденного ребенка

Когда ребенок сыт, сух и готов ко сну, наступает самый ответственный момент — непосредственно укачивание. Здесь важны три вещи: правильное положение, ритмичность и осторожность.

«Соблюдайте технику укачивания ребенка, поддерживайте его подголовку и плечики в колыбельной позе, либо вертикально, покачивайте мягко и ритмично из стороны в сторону», — инструктирует врач.

Головка новорожденного — самая уязвимая часть тела. Мышцы шеи еще слабы и не могут полноценно зафиксировать череп, поэтому любые резкие движения могут быть опасны. Держите головку и плечики ребенка на ладони, обеспечивая надежную поддержку.

Амплитуда покачиваний должна быть небольшой, движения — плавными и ритмичными. Слишком сильная тряска, резкие смены положения, громкие звуки — все это скорее испугает малыша, чем успокоит.

«Ни в коем случае не разговаривайте громко, не трясите малыша. Также можно напевать ему колыбельную или мягко с ним разговаривать», — предостерегает Кулакова.

Как правильно запеленать малыша в конверт для укачивания перед сном

У новорожденных есть одна особенность, которая часто мешает спокойному сну — вздрагивания. Незрелая нервная система реагирует на малейшие раздражители непроизвольными движениями рук и ног, которые могут разбудить малыша в самый неподходящий момент.

Справиться с этим помогает легкое пеленание или использование специального конверта-мешка для новорожденных.

«Дополнительно можно использовать теплое пеленание либо мешок-конверт для новорожденных. Он поможет уменьшить вздрагивание и хаотичные движения ручками», — поясняет педиатр.

Важно не переусердствовать: пеленание не должно быть тугим, ограничивающим движения. Достаточно зафиксировать ручки и ножки в комфортном положении, чтобы малыш чувствовал себя защищенным, как в мамином животе, но при этом сохранял свободу.

Каким образом перекладывать младенца из рук в кроватку

Самая частая родительская проблема — ребенок засыпает на руках, но стоит положить его в кроватку, как он тут же просыпается. Секрет успешного перекладывания кроется в одном простом правиле.

«При перекладывании в кроватку старайтесь положить ребенка сонным, но не до конца заснувшим. Это поможет научить его засыпать самостоятельно», — указывает профессионал.

Если малыш уснул окончательно, переход из рук в кроватку неизбежно нарушит его сон, потому что меняется температура, исчезает привычное тепло и пропадают ритмичные движения.

А если он находится в стадии засыпания, но еще не спит глубоко, он учится связывать укладывание в кроватку с самим процессом. Со временем это поможет ему уходить в сон самостоятельно, без укачивания.

Когда ребенок все-таки уснул, перекладывайте его максимально аккуратно.

«Аккуратно поддерживая его под головку и спинку, положите в кроватку, убрав все лишнее: плед, мягкие игрушки, погремушки — это обеспечит ему безопасный сон», — напоминает доктор.

Правила безопасного сна для новорожденных не менее важны, чем умение укачивать.

Оптимальное положение для сна младенца — на спине, на жестком матрасе, без подушки. Это снижает риск синдрома внезапной детской смерти и позволяет малышу дышать свободно.

Подводя итог, педиатр выделяет несколько ключевых компонентов, которые обеспечивают быстрое и безопасное засыпание.

«Теплая атмосфера, правильный ритуал, кормление перед сном, голос мамы и правильное укачивание», — перечисляет врач.

Не существует универсальной формулы, которая подошла бы каждому малышу. Одни дети засыпают от легкого покачивания, другие — от белого шума, третьим нужно чувство защищенности в конверте-коконе.