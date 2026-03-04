Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты

Фото, видео: © Getty Images/Yana Tatevosian; 5-tv.ru

Может ли напряженность на Ближнем Востоке повлиять на туризм в Турции?

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке Турция оказалась в центре тревожных новостей.

Баллистическая ракета, запущенная Ираном в направлении турецкого воздушного пространства через Ирак и Сирию, была перехвачена системами противовоздушной обороны (ПВО) НАТО в Восточном Средиземноморье. В Анкаре заявили о готовности дать ответ на любые враждебные действия в рамках международного права.

Формально угрозу удалось нейтрализовать, однако сам факт инцидента вызвал беспокойство у туристов. Для миллионов россиян Турция остается одним из самых популярных направлений отдыха, и подобные сообщения неизбежно заставляют туристов волноваться.

Насколько сейчас безопасно отдыхать в Турции? Стоит ли отменять путевку или сдавать билеты? Может ли напряженность на Ближнем Востоке повлиять на авиасообщение и стоимость туров?

Есть ли для собирающихся в отпуск россиян реальные риски в Турции — эксклюзивно 5-tv.ru ситуацию рассказал вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

Задержки рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке и вывоз россиян

После очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке авиакомпании стали массово отменять рейсы между Россией и странами региона в связи с угрозами безопасности в небе.

Большая часть отмен коснулась сообщения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Однако ситуация постепенно начинает налаживаться. Аэропорты ОАЭ в понедельник, 2 марта, в ограниченном режиме начали отправлять и принимать самолеты.

Россия внимательно следит за развитием событий. В среду, 4 марта, президент страны Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Глава государства указал, что дал команды МЧС и другим ведомствам организовать вывозные рейсы с Ближнего Востока.

«Я соответствующие команды раздал уже МЧС, МИД и так далее», — сказал российский лидер.

Президент РФ добавил, что лидеры стран Персидского залива пообещали оказать помощь россиянам, но именно Москва «должна сделать все необходимое» для вывоза своих граждан.

Как указал министр экономического развития Максим Решетников, порядка 23,5 тысячи российских туристов отдыхали на Ближнем Востоке на момент начала конфликта, и из них шесть тысяч уже вернулись.

Однако новость о сбитой баллистической ракете, направленной на Турцию, вызывает вопросы о безопасности отдыха в этой стране и о возможном закрытии воздушного пространства над ней.

Боеприпас упал в районе Дертиол, провинции Хатай. В результате происшествия никто не пострадал. Власти страны заявили, что на любые враждебные действия будет дан ответ в рамках международного права.

Опасно ли сейчас россиянам отдыхать в Турции и стоит ли сдавать билеты или туры

Ситуация с турами в Турцию выглядит менее напряженной, чем в случае с Египтом. Страна находится на более отдаленном расстоянии от зоны конфликта и остается относительно безопасным направлением для отдыха. Улететь и прилететь в Стамбул, Анталью, Бодрум все еще можно по расписанию — рейсы ходят регулярно, почти без задержек.

МИД РФ призвал россиян отказаться от поездок в страны Персидского залива из-за военного конфликта.

«С учетом частичного открытия воздушного пространства указанных стран для осуществления российскими и зарубежными авиакомпаниями вывозных рейсов по скорейшему возвращению туристов, оказавшихся с 28 февраля в транзитных хабах, настоятельно рекомендуем — до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и в аэропортах— воздержаться от поездок в туристических целях в: ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Саудовскую Аравию», — говорится в сообщении ведомства от 3 марта.

Россиянам, находящимся в странах региона, советуют избегать опасных районов и следовать указаниям местных властей. Турция в этом списке на момент публикации рекомендации указана не была.

Вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» развеял переживания российских туристов по поводу опасности отдыха в Турции на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

«Турция имеет общую границу с Ираном. Но от этой границы ближайшие курорты находятся более чем в полутора тысячах километров. То, что сбили ракету на границе, — это как расстояние от Москвы до Грозного. Естественно, люди, которые отдыхают в Анталье, Бодруме или Стамбуле, никак не пострадали», — рассказал Алексан Мкртчян.

Эксперт добавил, что Россия отправляет туристов в Турцию уже более 35 лет. За все это время «ни одна ракета» не достигала тех курортных зон, где отдыхают россияне (в основном на западном южном побережье страны).

Вырастут ли цены на туры в Турцию в 2026 году из-за конфликта на Ближнем Востоке

Несмотря на внешнеполитическую напряженность, цены на туры в Турцию сейчас определяет не столько геополитика, сколько экономика. Из-за значительного укрепления рубля отдых в Турции стал доступнее, чем в прошлом году.

«Из-за того, что рубль укрепился больше чем на 30%, отдых в Турции в отелях высокой категории получился даже ниже, чем в России, по системе „все включено“. Многие люди из-за низкого курса сейчас бронируют июль–август. Рост раннего бронирования на лето опережает прошлый год на 20%. А прошлый год был мегаудачным для Турции: почти семь миллионов россиян. В этом году цифра явно превысит семь миллионов», — объясняет эксперт.

Эксперт отметил, что Турция внимательно следит за конкуренцией на туристическом рынке, особенно со стороны Египта и, в последнее время, ОАЭ. В июле–августе эти направления традиционно привлекают большое число отдыхающих.

Мкртчян уточнил, что летом Египет принимает около 700–800 тысяч российских туристов, а Арабские Эмираты — примерно 500–600 тысяч, что Турция учитывает при формировании цен на курортах. Эксперт добавил, что в июле, августе и сентябре — самые дорогие месяцы для отдыха в Турции, тогда как конкуренты обычно снижают цены, повышая их лишь с октября.

Однако стоит учитывать и то, что российским туроператорам Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажу туров в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт на фоне ситуации с Ираном.

«Приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в указанные страны Ближнего Востока до нормализации обстановки», — указали в ведомстве.

Повлияет ли конфликт на Ближнем Востоке на задержку рейсов в Турцию из России

Турция не участвует в конфликте и не находится в зоне боевых действий. На данный момент ситуация выглядит так:

Аэропорты Стамбула, Антальи, Бодрума и других популярных курортов работают в обычном режиме;

Рейсы из России в Турцию выполняются без масштабных отмен или задержек.

Из-за закрытия воздушного пространства некоторыми странами Ближнего Востока нагрузка на турецкое небо возросла. Возможны точечные задержки прилетов и вылетов, однако это не отражается на безопасности полетов.

В случае задержки, отмена или переноса рейса туристам рекомендуется:

Связаться с авиакомпанией или агентством, где был куплен билет;

Уточнить возможность переноса даты вылета;

Изучить условия договора с туроператором, если путевка включает перелет.

И все же, если лететь отдыхать в Турцию страшно, а билеты уже куплены, то юридически вернуть билеты можно, но с комиссией. А вот без финансовых потерь это получится, только если полет отменен авиакомпанией. В этом случае перевозчик обязан вернуть полную стоимость билета.

Если же рейс выполняется, но пассажир решил не лететь из-за страхов, это будет считаться его добровольным отказом от перелета, и сумма возврата будет рассчитываться по тарифу.

Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке

На всякий случай: полезные номера телефонов для отдыхающих в Турции россиян

На случай чрезвычайно опасных ситуаций рекомендуем сохранить эти контакты:

112 — единый номер экстренной помощи в Турции (все виды ЧС).

+90-531-261-64-46 — консульский отдел посольства РФ в Турции.

+90-541-417-87-78 — Генеральное консульство РФ в Анталье (зона ответственности: Анталья, Аланья, Манавгат, Кемер, Фетхие, Бодрум, Мармарис, Датча, Серик, аэропорт Даламан).

+90-530-941-03-68 — Генеральное консульство РФ в Стамбуле (Стамбул, Измит, Ялова, Бурса, Чанаккале).

+90-533-464-40-78, +90-530-520-18-00 — Генеральное консульство РФ в Трабзоне (Гиресун, Трабзон, Ризе, Артвин, Ардахан, Карс, Ыгдыр, Эрзурум, Байбурт, Эрзинджан, Гюмюшхане).

Бесплатные горячие линии 179 и 184 — обслуживаются в том числе русскоговорящими операторами.

Кроме того, российским туристам стоит зарегистрироваться в консульских службах и скачать официальное мобильное приложение «Зарубежный помощник» от МИД РФ для получения оперативной информации.