Безмолвным слушателям: SHAMAN увековечил память о героях СВО в новой песне «За тех»

После того как отец увидел в клипе Ярослава Дронова фото погибшего сына и написал об этом в комментариях, зрители обратили внимание и на портреты других героев.

В День защитника Отечества, 23 февраля, заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, представил клип на свою новую песню «За тех». Ее первыми слушателями стали люди, которых нет в живых.

5-tv.ru выяснил, кому артист посвятил трогательные строчки.

«Сердце стучит в такт этой песне»

Песня продолжает патриотическую линию в творчестве исполнителя, начатую хитами «Встанем» и «Я русский» 2022 года. В новой работе артист умело вплетает отсылки к этим трекам, создавая смысловые якоря, которые связывают его песни в единую художественную историю о любви к Родине и памяти о ее героях.

По словам артиста, первые строчки родились еще год назад. И все это время он доводил песню до идеала, «занимался огранкой».

Клип, идея и режиссура которого принадлежат самому SHAMAN, снят в минималистичной, но эмоционально насыщенной манере. Певец исполняет песню, стоя перед портретами, размещенными в зрительном зале. На этих изображениях — участники специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса и журналисты, освещавшие ход событий.

Все они становятся безмолвными, но очень значимыми зрителями, ради которых и звучит эта композиция. Сам Дронов признался, что эти съемки стали самыми пронзительными в его карьере.

В своем Telegram-канале SHAMAN поделился с поклонниками эмоциями от премьеры.

«Первое исполнение этой песни состоялось перед бессмертными ликами погибших героев. Когда я пел, то чувствовал, что они живы и рядом с нами, пока жива наша память о вечном подвиге защитников Отечества», — подписал он.

Текст песни «За тех» пронизан темой благодарности и единства. В куплетах артист поет о живых сердцах павших бойцов и журналистов, о боли и свете, которые они оставили после себя.

Припев же звучит как гимн объединению: «За тех, кто веры не терял и жизнь свою отдал. Мы встанем всей страной, одной. За тех, кто шел в последний бой, отдал святую кровь за правду и любовь».

Работа SHAMAN уже нашла живой отклик у поклонников, которые видят в ней не просто новую музыкальную премьеру, а искренний творческий жест памяти и уважения к тем, кто отдал жизнь за Родину и правду.

Сам Дронов признался в интервью Борису Корчевникову, что для него лично эта композиция особенная, и посвящена она тем, кого с нами нет, а все свои эмоции от музыки он выразил в видео к ней.

Многие зрители клипа SHAMAN признавались в комментариях, что не смогли сдержать слез во время просмотра.

«Спасибо! Проплакала всю песню. У подруги погиб сын — это страшно. И такие песни нужны. А все, что пишут и говорят о нем в негативе — это для любителей грязи», — написала одна из поклонниц.

Другие зрители отмечали уникальную способность артиста пробивать любую броню равнодушия.

«Спасибо за песни, которые могут потревожить замороженные мозги и каменные сердца! Храни тебя Господь!» — написал еще один комментатор.

А кто-то коротко и емко заметил: «Ярослав пишет песни на разрыв аорты! Пронзительно и проникновенно».

Патриотическая тема, заложенная в композиции, тоже нашла живой отклик.

«Проникновенные слова песни и музыка Ярослава Дронова „За тех!“. Ты наш, ты русский, ты достойный сын России», — отметила поклонница.

Особое внимание зрители обратили на глаза артиста в кадре — в них читалась неподдельная боль, которую невозможно сыграть.

«Глаза! Посмотрите в его глаза, там столько боли! Это настоящее! — Спасибо Ярославу за то, что не дает очерстветь сердцам, за оголенность нерва. Сердце на разрыв. Обревелась»;

«Сердце стучит в такт этой песне», — писали зрители клипа.

«За тех, кто веры не терял и жизнь свою отдал»

Фото: кадр из клипа SHAMAN «За тех», реж. Ярослав Дронов, 2026

Первые минуты клипа выглядят как мощнейший эмоциональный удар. Ярослав поет на сцене в пустом, как сначала кажется на первый взгляд, зале. Но на самом деле зрительские кресла заняты — не людьми, а портретами погибших. Это лица людей, которых уже нет с нами, — бойцов и журналистов, погибших в зоне СВО.

Позже кадр меняется: Дронов проходит между рядами кресел, касаясь портретов, задерживая взгляд на каждом лице. Камера медленно проходит по рядам, и можно разглядеть лица всех безмолвных зрителей выступления SHAMAN.

Не вернулись в редакции: в РФ вспомнили погибших при исполнении профессионального долга журналистов

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, погибший 19 апреля 2024 года в Запорожской области во время подготовки репортажа. Журналист скончался от полученных травм при атаке вражеского беспилотника. Ему было 42 года. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Еремина орденом Мужества.

На него равнялись многие коллеги и даже бойцы. Ведь он умел вести себя спокойно в самых трудных и опасных ситуациях — будь-то это взрыв боеприпаса неподалеку, как рядом с заправкой в Мариуполе в 2022-м. Или в окопе, когда украинские боевики заметили съемочную группу и стали корректировать удары из артиллерии. Семен не растерялся, повел коллег в укрытие.

«Этой храбростью и мужественностью он окружающих заражал. Вот в его присутствии невозможно было представить, что ты струсишь или заднюю врубишь. Если ты с Семенем рядом, то хочется соответствовать ему», — отметил военкор «Известий» Валентин Трушнин.

Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, работавший в Донецке с 2014 года. Он сразу решил, что не может оставаться в стороне и должен рассказывать правду о происходящем. Журналист погиб 4 января 2025 года при ударе украинского FPV-дрона по машине, в которой он ехал по трассе Донецк — Горловка.

Александр Федорчак, самый молодой военкор «Известий» из Крыма. Он погиб 24 марта 2025 года в ЛНР. Ракета HIMARS попала в машину, где находился журналист со своими коллегами: корреспондентом Никитой Гольдиным, оператором Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели телеканала «Звезда». Они также не смогли выжить. Федорчаку было всего 28 лет.

Если бы не военные события, Федорчак почти наверняка занимался бы абсолютно мирными темами, ведь его тянуло к спорту. Он признавался друзьям, что хотел стать спортивным корреспондентом. Был ярым болельщиком «Спартака». На всевозможных состязаниях был не только репортером, но и участником. Но судьба распорядилась иначе…

Несколькими днями позже погибла корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Красивая и эффектная девушка, с виду хрупкая, но могла работать там, где не каждому мужчине под силу. Машина Анны наехала на мину.

«Увидел фото сына в клипе. Военкор „Известий“ Александр Федорчак», — написал его отец Сергей Федорчак, выразив артисту признательность за работу.

«Я просто хочу, чтобы мы помнили о наших воинах, о наших героях. Если мои песни хоть как-то помогают помнить — я буду их создавать. От всего сердца. С болью и слезами. Искренне», — поделился позже SHAMAN.

После того как отец увидел в клипе «За тех» фото своего погибшего сына и написал об этом в комментариях, внимание зрителей обратилось к другим героям, чьи портреты также были в видео SHAMAN. Так, через искусство Ярослава Дронова, погибшие бойцы и журналисты словно оживают в нашей памяти, напоминая о том, что их подвиг не забыт.

Этот клип стал не только данью памяти погибшим героям, но и символом того, что вся страна всегда будет помнить каждого, кто отдал жизнь за Родину, кто выполнял свой долг, кто боролся за правду и защищал мир.

Вице-губернатор Приморского края, первый командир добровольческого отряда «Тигр», Герой России Сергей Ефремов; первый и единственный дважды Герой России Михаил Гудков; заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик; командир разведвзвода 108-го полка, Герой России Василий Марзоев; военный священник иерей Антоний Савченко (погиб в результате удара РСЗО HIMARS. До своей гибели успел спасти пять человек); военнослужащий с позывным «Отмель», Герой РФ Сергей Чебнев; американец, сын заместителя директора ЦРУ Джулианы Глосс, Майкл Александр Глосс (посмертно награжден орденом Мужества); военнослужащий, Герой РФ Дмитрий Абузьяров (посмертно присвоена высшая награда страны «Золотая звезда») — новая песня SHAMAN — это не только о них. Это память обо всех бойцах и журналистах, кто сражался, кто рисковал и кто погиб, выполняя свой долг. Каждый из них навсегда останется в сердцах людей, а их имена и подвиги — в истории страны.

Последний репортаж: российские журналисты, которые отдали жизнь за свободу слова

Поклонники не скупились на эмоции, заполнив комментарии трогательными сообщениями. Многие сравнивают новую работу с легендарной песней «Встанем», находя в ней ту же пронзительную силу.

«Как „Встанем“. Это очередной шедевр! Браво!»;

«Песня просто до слез. Сколько боли в глазах, очень пронзительное исполнение. Это песня, на которой люди в залах будут вставать, как под твою «Встанем», — пишут фанаты.

Зрители единодушны в том, что композиция заслуживает особого отношения. Один за другим появляются комментарии: «Эту песню нужно слушать стоя!».

Действительно, строки припева — «За тех, кто веры не терял и жизнь свою отдал. Мы встанем всей страной, одной» — звучат как клятва, как обещание помнить вечно.