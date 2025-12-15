Не вернулись в редакции: в РФ вспомнили погибших при исполнении профессионального долга журналистов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Быковский; 5-tv.ru

Среди них — корреспонденты «Известий» Семен Еремин, Александр Мартемьянов, Александр Федорчак.

Сегодня — День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. В нашей редакции таких несколько человек. Несмотря на опасность, они работали на передовой, показывали правду о том, что там происходит.

Семен Еремин, Александр Мартемьянов, Александр Федорчак, наши ребята, смелые и решительные, были в самых горячих точках и всегда были готовы прийти на помощь. Подвиги, о которых мы не забываем ни на минуту — в материале корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Акция памяти военкоров, погибших при исполнении служебного долга называется «В редакции не вернулись». Они не вернулись, но навсегда с нами. Их рабочие места не занимают другие. На столах черно-белые фотографии и букеты с четным числом. Это традиция. Так заведено в каждой редакции, которая теряла сотрудников. У нас первым погиб Семен Еремин. Самый отважный репортер «Известий».

Семен погиб 19 апреля 2024 года, на передовой, во время съемок репортажа. И это был шок для всех нас. Его жена, Виктория, нашла в себе силы и смысл жить дальше. Она делает все для того, чтобы увековечить память о муже.

«Когда близкие уходят, просто так они уходить не могут. Ты все равно пребываешь ежесекундно с этим человеком в своей голове. И для меня этот День памяти — это такой день, когда я могу с другими поговорить о нем», — рассказала Виктория Еремина.

Вторым мы потеряли Александра Мартемьянова. Самого идейного и неутомимого военкора «Известий». Он работал в Донецке с 2014-го года и хотел, чтобы о преступлениях киевского режима узнал весь мир. Снимал последствия обстрелов Донбасса и сам не раз попадал под обстрелы, получал ранения и, едва встав на ноги, опять возвращался к работе.

А еще он непублично помогал людям, попавшим в сложные ситуации. Вывозил из опасных районов, помогал с доставкой продуктов, эта часть его жизни всегда оставалась за кадром. В день своей гибели он отвозил гуманитарную помощь в Горловку. На обратном пути в его машину ударил украинский дрон.

«Саша, скажем так, был очень смелым, решительным человеком. Хорошим другом. Мог прийти всегда на помощь своим друзьям, своим коллегам. Кому-то что-то помочь. Неважно, какой был канал, неважно какие были СМИ, он помогал всем. Он помогал обычным людям», — рассказал отец Александра Мартемьянова Сергей Мартемьянов.

Третьим мы потеряли Александра Федорчака. Самого молодого, самого светлого и доброго военкора «Известий».

Саша был из Крыма. Подростком встретил «Русскую весну». Чувствовал свою причастность к истории, и к работе относился как к священному долгу. Вот бойцы в шутку берут у него интервью, и он как бы шутя отвечает, но говорит то, что думает.

Все это время мы теряли друзей из других редакций. Ростислав Журавлев, Валерий Кожин, Иван Зуев, Никита Гольдин, Борис Максудов, Никита Цицаги, Андрей Панов, Александр Сиркели. Список журналистов, погибших при исполнении своего долга, огромный, хотя сообщество довольно тесное. Иногда бывает и такое: апрель 2024-го, военкор Первого канала Анна Прокофьева произносит речь на похоронах Семена Еремина. Меньше чем через год она подорвется на мине и будет похоронена рядом с Семеном на Троекуровском кладбище.

Они вписали свое имя в историю российской журналистики. Студенты журфаков знают их имена и пишут на основе их опыта дипломные работы.

«Если мы забудем то, что происходило… Сейчас-то мы как бы живем в этом, а через 20 лет? Они как ориентиры, как маяки наши. Мы обращаемся к этим людям как к ориентирам», — сказал ветеран боевых действий, волонтер, друг Семена Еремина Сергей Паршиков.

День памяти журналистов, погибших при выполнении служебного долга, отмечается в России с 1991 года, когда в Югославии погибли репортеры Гостелерадио Виктор Ногин и Геннадий Куринной. И за эти годы десятки раз повторяется один и тот же сценарий: безоружные, но отважные люди отправляются туда, где очень опасно, и не возвращаются в редакцию.

