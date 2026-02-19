Лед Байкала, гнев шаманов и угроза гепатита: чем обернется ледяная выходка SHAMAN

Фото, видео: 5-tv.ru

Дегустация озера артиста вызвала небывалый фурор в соцсетях.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, решил расширить свой гастрономический опыт и заодно приобщиться к природным богатствам страны. Исполнитель хита «Я русский» выложил в соцсетях видео, на котором самым непосредственным образом пробует на вкус озеро Байкал. Кадры получились настолько неожиданными, что сам артист счел нужным снабдить их пометкой 18+.

На видео музыкант стоит на замерзшей глади озера и с видом опытного дегустатора проводит языком по льду. И ни один раз — артист, причмокивая, увлеченно лизал застывшую воду.

«Ну что, родные, попробуем самое чистое озеро Байкал на вкус», — весело заявил Дронов.

Спустя несколько секунд он поделится с подписчиками ошеломительным открытием.

«А это вкусно», — отметил SHAMAN.

Поклонники отреагировали мгновенно, превратив комментарии в настоящий праздник юмора. Одни вспомнили детскую игру «не наступи на газон» и забеспокоились, не примерз ли язык артиста ко льду.

«Там, похоже, мороза нет, иначе Байкал показал бы, как примерзает язык», — написал один из подписчиков.

Другие с иронией заметили, что теперь SHAMAN прямая дорога в рекламу экологически чистых продуктов.

Третьи и вовсе предположили, что певец нашел новый способ охлаждать свой пыл после горячих концертов. Также их дополнили комментарии из разряда: «Лизнул так лизнул».

«Яр, ну ты хулиган!», «Ярослав, ты что творишь?» — отметили хулиганский настрой артиста другие.

Кто-то даже решил, что это все результат столичной жизни.

«Закружила Ярика столичная вьюга. Не видать больше простого деревенского паренька»;

«Вообще, там всегда воду байкальскую предлагают. Необязательно лед лизать…» — напоминают внимательные подписчики.

Впрочем, сам Ярослав, кажется, остался доволен экспериментом и явно не ожидал, что его гастрономическое путешествие вызовет такой ажиотаж.

Остается надеяться, что после этого дегустационного тура у артиста не пропадет желание знакомить поклонников с другими достопримечательностями страны столь же оригинальными способами. Нашлись, правда, и те, кто забеспокоился за здоровье любимца миллионов.

Что грозит SHAMAN после облизывания льда Байкала

Лизать лед Байкала и пить сырую воду из озера может быть небезопасно для здоровья. Об этом в беседе с 5-tv.ru предупредил эпидемиолог Вадим Покровский.

По словам специалиста, несмотря на репутацию Байкала как одного из самых чистых водоемов, при употреблении сырой воды или контакте со льдом существует риск попадания в организм патогенов кишечной группы. Вероятность заражения ниже, чем в большинстве других водоемов, однако полностью исключать ее нельзя.

«Хотя Байкал является довольно чистым водоемом, но если пить сырую воду или облизывать лед, или как-то его использовать для охлаждения, скажем, напитков, то, конечно, какие-то патогены кишечной группы могут попасть. Хотя риска, наверное, меньше, чем в других водоемах, но он тем не менее существует», — пояснил эксперт.

К тому же Покровский отметил, что такие микроорганизмы могут вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта. В отдельных случаях речь может идти о вирусе гепатита А, при котором поражается печень.

Помимо этого, врач напомнил, что употребление некипяченой воды в принципе нежелательно, за исключением проверенных и удаленных от возможных источников загрязнения природных источников. Наиболее безопасным способом, по его словам, остается кипячение воды.

«Потребление сырой воды, некипяченой, в принципе нежелательно. За исключением только источников, которые далеко находятся в таких безопасных местах, куда не могут попасть какие-то загрязнения», — заключил специалист.

В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru артист удивленно развел руками: столько шума из-за одного безобидного видео?

«Я удивлен, что так много вопросов о моем здоровье. Вы настолько не доверяете озеру, которое считается одним из самых чистых на Земле?! Ведь воду на Байкале можно пить прямо из озера. Мы же все в детстве ели снег и лизали сосульки, и никто после этого не болел. Байкал потрясает своей красотой, величественностью и энергетикой. Очень рекомендую съездить именно на зимний Байкал. Байкал! Россия! Любовь!» — искренне вопрошает Дронов.

Шаманы недовольны выходкой SHAMAN

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Однако пока одни обсуждают гигиеническую сторону эксперимента Дронова, а другие гадают, не примерз ли язык артиста ко льду, в разговор вмешались те, для кого Байкал — не просто живописный фон для селфи, а объект постоянной защиты, сакральное место силы.

Глава религиозной организации «Вечное синее небо», шаман Артур Цыбиков, в беседе с «Абзацем» жестко раскритиковал выходку певца.

«Верующий человек так себя не ведет, не поступает. Независимо от конфессии, национальности, у человека должна быть нравственность», — подчеркнул Цыбиков.

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что Дронов выступает под псевдонимом SHAMAN. И это, по мнению настоящего шамана, накладывает дополнительную ответственность.

«Плюс само по себе (именование — Прим. ред.) SHAMAN несет нагрузку — нужно соответствовать», — напомнил Артур Цыбиков, намекнув, что артист, взявший себе такой псевдоним, должен отдавать отчет своим действиям.

При этом шаман не стал угрожать певцу земными разбирательствами или судами.

«Если виноват, я думаю, духи Байкала с него спросят», — философски заметил Цыбиков, оставляя решение вопроса высшим силам.

«Надеюсь, что этим я осквернил озеро не больше, чем люди, которые ходят по льду Байкала в обуви, катаются на квадроциклах. Или это другое?!» — прокомментировал SHAMAN.

Но пока духи, предположительно, готовятся выносить вердикт, интернет-пользователи вовсю упражняются в остроумии.

Эколог Любовь Аликина, участница межрегиональной группы «Народные инициативы — Общественный контроль», в беседе с НСН высказалась о выходке певца более чем определенно.

По мнению Аликиной, сам акт облизывания льда — это не столько риск для здоровья артиста, сколько моральный проступок по отношению к самому озеру.

«Лизать Байкал — негигиенично, непрактично и неэтично. Для Байкала это не совсем приятно. Он Байкал оскорбил этим. Ты батюшке Байкалу поклониться должен, попросить у него прощения за то, что сделал. SHAMAN для морального здоровья себе хуже сделал», — заявила эколог.

Эколог также напомнила, что озеро нуждается не в эпатажных выходках, а в реальной помощи и защите, особенно в преддверии весны.

Останется без концертов? Как аукнется SHAMAN облизывание льда Байкала

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксклюзивно 5-tv.ru вице-председатель Союза пиарщиков России Ольга Чечулина в развернутом комментарии проанализировала скандальный ролик с точки зрения репутационных потерь. Она пришла к выводам, от которых самому артисту, вероятно, станет не по себе.

По мнению эксперта, видео с облизыванием байкальского льда выглядит, мягко говоря, неоднозначно.

«На самом деле это схоже с оральными ласками, если можно так высказаться. С одной стороны, это пошловато, это некрасиво, на мой взгляд, и неоднозначно», — высказалась Ольга.

По ее словам, Дронов в последнее время все чаще прибегает к хайповым способам привлечения внимания, но этот конкретный шаг может аукнуться ему совсем не так, как хотелось бы.

«С точки зрения пиара это может обернуться в не очень хорошую сторону, потому что мы все привыкли, что Шаман поет патриотические песни, это определенная публика. Увидеть такое видео перед концертом — эта история, конечно, может сыграть в обратную сторону, и, наоборот, его желание усилить продажи может даже обернуться тем, что люди не пойдут», — поясняет эксперт.

Чечулина подчеркивает: хайп действительно привлекает внимание, но он же и отталкивает желание купить билет. Особенно когда речь идет об артисте с образом патриотичного героя и аудиторией, которая вряд ли оценит подобные эскапады.

«Скорее всего, он действительно хотел привлечь внимание и увеличить количество проданных билетов. Но здесь нужно понимать, что хайп привлекает внимание, но отталкивает желание прийти на концерт, потому что все-таки SHAMAN у нас патриотичный герой. Это возрастная категория людей, которая, скорее всего, не оценит его этот поступок», — рассуждает пиарщик.

В качестве наглядного примера того, к чему может привести подобная стратегия, Чечулина привела фигуру Прохора Шаляпина.

«У нас есть звезды на нашей эстраде, которые с помощью хайпа или таких историй привлекают внимание, но не совсем это связано с большими концертными залами, как итог. К примеру, наш Прохор Шаляпин, который все-таки получил свою репутацию как любитель женщин, а не как великолепный певец. Вот такие результаты могут быть», — напоминает она.

В финале своего выступления эксперт, отдала должное творчеству артиста.

«На Байкале»: Мизулина показала, что на самом деле лизал SHAMAN

«Ну, от себя могу добавить, что у SHAMAN, конечно, великолепные песни. И мне они очень нравятся. Очень хороший посыл, патриотичный. Но, конечно, поведение певцов, которые идут именно на привлечение внимания, оно отталкивает. И хочется не купить билет, а побыстрее убежать от места проведения концерта», — вынесла неутешительный вердикт эксперт.

Ну а пока все гадают о том, какие последствия ждут артиста, SHAMAN продолжает пробовать на вкус этот мир и гастролировать по стране со своими хитами.