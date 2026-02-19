«На Байкале»: Мизулина показала, что на самом деле лизал SHAMAN
SHAMAN оставил Екатерине Мизулиной любовное послание на замерзшем озере
Фото, видео: Telegram/Екатерина Мизулина/ekaterina_mizulina; 5-tv.ru
Певец признался любимой в своих чувствах на замерзшем льду.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поделилась любовным посланием от заслуженного артиста России Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. В своем официальном Telegram-канале она опубликовала бэкстейдж с его провокационного видео с Байкала.
Певец выцарапал на замерзшей поверхности озера большое сердце и написал рядом имя «Катя». Именно этот лед артист затем облизал, чем и взорвал соцсети.
«Ярослав сегодня на Байкале. Рисует на льду», — лаконично подписала пост Екатерина Мизулина.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что SHAMAN заставил поклонников поволноваться, опубликовав ролик, на котором он лижет лед озера. Артист сопроводил видео пометкой «18+» и честно признался, что попробовал на вкус самое чистое озеро — Байкал.
Ролик мгновенно стал вирусным. Пользователи в комментариях разделились на два лагеря: одни восхищались непосредственностью певца, другие в шутку предупреждали об опасности примерзнуть языком к «месту силы».
