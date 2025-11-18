Ее кормили булочками, а она покорила СССР эпизодами: необычная судьба Натальи Крачковской

Фото: Кадр из фильма «12 стульев », реж. Леонид Гайдай, 1971.

Почему любимице Леонида Гайдая не удалось окончить ВГИК? Как покорил ее сердце муж? И зачем довольная пышными формами артистка чуть не угробила себя таблетками для похудения?

Чтобы покорить сердца зрителей и войти в историю советского кинематографа, заслуженной артистке РФ, ну и просто «знойной женщине, мечте поэта» Наталье Крачковской не понадобились главные роли. Ей хватило и мадам Грицацуевой в «12 стульях», и Ульяны Андреевной в «Иване Васильевиче…».

А образы из таких фильмов, как «Женитьба Бальзаминова», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Место встречи изменить нельзя», только закрепили за актрисой успех.

Крачковская стала олицетворением жанра легкой комедии, прожив при этом совсем не легкую жизнь. С какими несчастьями столкнулась всегда улыбчивая и румяная на экранах актриса?

Балет, пятерки по истории и бабушкины пирожки

Photographers/legion-media

Наталья родилась 24 ноября 1938 года в Москве. Ее девичья фамилия — Белогорцева — была не менее звучной, чем после замужества. Мать девочки служила в театре, а отец был военным.

Воспитание двух дочерей в военное время — у резвой Натальи была маленькая сестра — давалось им нелегко. А в 1945-м Белогорцевым и вовсе пришла плохая весть — любимый отец и муж погиб.

Наталью отдали в балетную школу. Худенькая девочка старалась, подумывала о танцевальном будущем, но из-за травмы оставила эти мечты. Никто в семье сильно не расстроился: мать-актриса подобной доли дочери не желала. И скоро балетных подруг заменили веселые дворовые мальчишки, а диеты театральных педагогов — щедрое бабушкино питание.

Все были довольны: к 10 годам фигура девочки больше не напоминала о послевоенной слабости, а отличные оценки по истории открывали ей путь в историко-архивный институт.

Правда, Наталья Белогорцева не сказала, что параллельно с ним подала документы во ВГИК. Во время разразившейся ссоры с матерью девушка услышала, что актрисой ей из-за фигуры не стать: «Какой Ромео встанет под балконом такой Джульетты?» И все равно Наталья выбрала ВГИК.

Слепота, отчисление и никакой фамилии в титрах

Persona Stars Performance/legion-media

Только в семье все уладилось, как новая беда, и опять со старшей дочерью — девушка попала в аварию и чуть не потеряла зрение. Врачи запретили Наталье продолжать учебу, поэтому из-за пропусков из ВГИКа ее отчислили.

Та самая грузинская бабушка, которая уже однажды «поправила» худобу внучки, теперь действительно выходила Наталью. Все в семье повздыхали, пригрозили девушке пальцем и одобрительно отреагировали на ее решение работать лаборанткой в Институте металлургии. Наталья так и думала: работа непыльная, бабуля с мамулей довольны, и ей удобно заодно в «мосфильмовской» массовке сниматься!

Так, упорством и страстью было положено начало ее актерской карьеры. Вначале на счету девушки были только небольшие роли в массовках и эпизодах. До 1959-го ее вообще не указывали в титрах, а вот потом уже состоялся ее настоящий дебют: начинающая артистка сыграла секретаршу в фильме Сергея Казакова «В степной тиши».

Булочки, первая любовь и первые крупные роли

Photographers/legion-media

В 1962 году на съемках мелодрамы Искры Бабич «Половодье» начинающая актриса познакомилась со звукооператором Владимиром Крачковским.

Ей было всего 24 года, а ему на тот момент целых 39 лет. Ну и, надо сказать, что вниманием молодых людей Наталья никогда не была обделена. По ее собственным словам, как раз «диета» бабули сделала ее одной из самых привлекательных девчонок во дворе. Но Крачковский был не как все.

Вместо банальных цветов невзрачный и слишком взрослый Владимир вдруг стал дарить возлюбленной аппетитные завтраки. По утрам он заходил в комнату, где жили три актрисы, и будил Наталью ароматными свежими булочками. Именно эта трогательная деталь пробудила в самоуверенной красавице серьезное чувство.

Вопреки неодобрению со стороны родственников каждой из сторон, они расписались. Брак оказался счастливым.

В 1963 году у Натальи и Владимира родился сын, будущий звукорежиссер Василий Крачковский. Ни хлопоты родительства, ни бытовые сложности, ни ход времени не изменили отношений супругов. Владимир Крачковский всю жизнь приносил любимой утренние булочки, способствовал развитию ее карьеры.

Именно он познакомил жену с режиссером Леонидом Гайдаем, кинокартины которого и прославили актрису.

Впервые публика обратила на нее внимание после образа мадам Грицацуевой в его фильме «12 стульев». Эту роль изначально должна была исполнить народная артистка СССР Нонна Мордюкова, но Гайдай счел, что малоизвестная полненькая Крачковская подходит лучше. Картина вышла на экранах в 1971 году.

Киноуспех, насмешки и неудачные диеты

Persona Stars Performance/legion-media

Чувство юмора и природная элегантность сделали Крачковскую яркой актрисой второго плана, а оптимизм и стойкость характера — незаменимой творческой компаньонкой Гайдая.

Ради его задумок она в поту бегала по лестницам за Остапом Бендером и натягивала на волосы малюсенькую резиновую шапочку — это уже требовалось для роли жены управдома Бунши.

Пусть она снималась и только в эпизодических ролях, всего за почти шесть десятилетий экранной карьеры Крачковская поучаствовала в создании почти 100 фильмов. Среди наиболее знаковых картин — «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Покровские ворота», «Москва слезам не верит» и «Служебный роман».

Режиссеры видели в параметрах Крачковской изюминку, саму ее тоже все устраивало, но все же актриса часто думала о похудении. Выделяться непросто, да и костюмеры подшучивали над ее формами — даже «танком» обзывали. При росте 162 сантиметра она весила около 110 килограммов.

Проблема была не в эстетике, а в здоровье. Из-за лишнего веса Крачковскую мучили гипертония, атеросклероз, ишемия сердца и сахарный диабет, а отказаться от любимого мучного, острого и соленого не получалось. Актриса пробовала и бессолевую, и кофейную, и овощную, и фруктовую, и даже творожную диеты, но исход всегда был один — несколько половников любимого борща ночью.

«Ночью я вставала, подходила к холодильнику, тихонько открывала дверцу, чтобы ничего не скрипнуло, доставала кастрюлю с борщом, а я борщ обожаю, и тихонечко наливала один половничек. Ну чего там, жалко, что ли? Съедала, потом думала: „Что один половник? Что, в конце концов, я два не могу съесть?“ В итоге я съедала половину кастрюли и довольная и счастливая ложилась спать, и диета заканчивалась», — рассказывала артистка в интервью на федеральном телеканале в 2018 году.

Однажды Крачковская послушалась коллег, которые похудели на тайских таблетках, и тоже решила рискнуть. За несколько недель она сбросила 14 килограммов, но уже через два месяца начала снова полнеть. В ужасе актриса почти перестала есть, только пила, но вес вырос даже больше первоначального, а за ним потянулись коросты по всему телу, раздражения на коже, Крачковская почувствовала боль в почках.

Возможно, именно те таблетки испортили и так слабое здоровье актрисы и в дальнейшем потянули другие болезни.

Болезни, одиночество и разрушенные мечты

Persona Stars/legion-media

Крачковская до последнего мечтала хоть об одной главной роли, в нее верил и ее любимый муж.

Они жили душа в душу, актриса называла своего супруга лучшим другом, стеной, на которую она могла опереться. Но в 1988 году забытая на долгое время разница в возрасте напомнила о себе — от инфаркта умер Владимир Крачковский.

Последние десятилетия боролась с болезнями и сама Наталья. Режиссеры боялись приглашать на съемки слабую актрису, и только стойкость ее характера поддерживала вдову.

В 2009 году она перенесла тяжелейший инсульт. На пятый день Крачковская начала ходить, но полностью восстановиться так и не смогла. В 2010 году актриса попала в больницу с сердечным приступом, в 2013-м — еще с одним.

Крачковской сделали операцию на сердце и установили кардиостимулятор. Но через два года, в ночь на 22 июля 2015 года, она попала в реанимацию с гидростатическим отеком легких. 3 марта 2016-го в возрасте 77 лет актриса скончалась от острого инфаркта миокарда.

Ее похоронили на Троекуровском кладбище, спустя пять лет рядом перезахоронили мужа. Долгое время на могиле артистки даже не было памятника — только скромный покосившийся крест.