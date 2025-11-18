Фото, видео: 5-tv.ru

Все мечтают, чтобы деньги «падали с неба». Только юристы предупреждают — это не всегда история про везение.

Неожиданное богатство свалилось на жителя Белоруссии. На дороге он нашел инкассаторский мешок с огромной суммой денег. Присваивать находку он не стал и сразу сообщил в милицию.

А вот история москвича, который обнаружил на улице более полутора миллионов, может стать поучительной для многих. Деньги он решил оставить себе, и теперь ему грозит десять лет лишения свободы.

В похожей ситуации оказался и водитель представительского автомобиля. У прохожего выпал бумажный пакет, и мужчина даже выехал на тротуар, чтобы его подобрать. В свертке оказались деньги. Тому, кто нашел, но не сообщил об этом, также грозит тюрьма.

Почему поднимать чужие вещи опасно? Что будет с теми, кто найдет на улице миллион? Можно ли законно обогатиться чужим добром?

программе Пятого канала «Страна советов».

Что будет за денежную находку

Кто хоть раз не мечтал найти тугой сверток с наличными? Вот и решение большинства проблем, как минимум, закрытие ипотеки. Однако такое неожиданное богатство может закончиться не беззаботной жизнью, а реальным сроком — в том случае, если вы решили присвоить находку себе!

«Уголовный закон содержит статью 158, тайное хищение чужого имущества, кража. Самое большое наказание — до десяти лет лишения свободы по этой статье, если мы говорим об особо крупном размере. Особо крупным размером признается размер свыше одного миллиона рублей», — сообщает адвокат Елена Сенина.

Москвич по имени Арсений Кораблев нашел в подземном переходе сверток с деньгами, и в нем как раз оказался миллион.

«Пнул ногой, и передо мной рассыпался веер из пятитысячных купюр, после чего в голове случился просто взрыв. И я даже не знал, что делать, поэтому первой моей реакцией было это взять их и принести домой. Безусловно, внутри была борьба. С одной стороны, конечно же, я думаю, отрицать этого не стоит. Я хотел их себе оставить», — рассказывает он.

Порядочность победила алчность, и Арсений принял верное решение — позвонил в полицию.

«Они говорят: давайте мы за вами пришлем наряд, либо вы можете сами приехать. Приехал туда, все были удивлены, потому что такие ситуации происходят достаточно редко», — вспоминает герой.

Владельца денег нашли очень быстро. Честность Арсения была вознаграждена

«Он подарил мне 100 тысяч рублей в этот же день», — делится Арсений.

Вернут ли забытые вещи в метро

История Ольги Латынцевой, которая забыла любимую сумочку с наличными и документами на станции, заставляет верить в лучшее.

«Огромная платформа МЦД Крюково, тысячи человек в час пик проходят. И я, подойдя к турникету, поставила сумочку, пикнула картой и увидела, что электричка уже подходит, и мне нужно на нее торопиться. Я с этой картой и телефоном в руке сажусь в электричку и уезжаю. И вспоминаю о том, что что-то не так, через час», — восстанавливает хронологию девушка.

И первое, что нужно сделать — вернуться на место происшествия. Ольге действительно повезло, сумка дожидалась хозяйку у дежурной по станции.

«Мы нашли сумку в целости, но ни рубля не взяла эта бабулечка. Между прочим, мы ей предлагали. Небольшую купюру. И она сказала: „Вы что? Нет, нет, даже не подходите ко мне. Вот ваши вещи, молодые люди, и давайте отсюда побыстрее“», — комментирует Ольга.

Что будет, если случайно обронить кошелек с деньгами

«Страна советов» решила провести эксперимент. Представительница программы якобы случайно обронила кошелек с деньгами и запиской, где указан номер телефона. Результаты приятно удивили.

Когда кошелек падал на глазах у людей — реакция была мгновенной, прохожие сразу окликали «хозяйку».

Однако если не видели обстоятельств потери, ситуация менялась. Двое, например, просто положили находку в сторону. И это тоже правильно.

«Если вы вещь оставите, пройдете мимо, не поднимете, не возьмете, за это ответственность не предусмотрена. Поэтому решение здесь за каждым, поднимать эту вещь или нет», — поясняет юрист.

Лишь один пожилой мужчина попытался унести кошелек с собой — однако его остановили прохожие и отнесли находку в ближайшую аптеку.

Что делать, если вы нашли деньги на улице

Так как же правильно поступать, если вы нашли наличку или другую ценную вещь, а собственник неизвестен?

«Нужно пойти в ближайший отдел полиции и сдать эту вещь. Если есть возможность и желание хранить у себя в течение шести месяцев, пожалуйста, пишите заявление об ответственном хранении. Если в течение шести месяцев хозяин вещи не нашелся, то тогда эту вещь можно оставить себе, и уже вы являетесь собственником конкретного предмета», — объясняет Сенина.

Итак, резюмируем: алгоритм действий, чтобы не было проблем с законом, довольно прост. Нужно или не трогать бесхозную вещь, или сразу нести ее в полицию.

И уже там решать: вы оставляете то, что нашли, в отделении или забираете себе на ответственное хранение, предварительно подав ходатайство. И если через полгода хозяин не найдется — сможете оставить находку себе.