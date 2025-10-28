Путешествие по подсознанию: как научиться управлять своими снами

Фото, видео: 5-tv.ru

Осознанные сны — интересный феномен. Однако они противопоказаны людям с проблемами в области психиатрии.

Многие хотя бы краем уха слышали про осознанные сны. Именно в таком состоянии создал свою таблицу ученый Дмитрий Менделеев. В осознанном сне может делать все что угодно и полностью подстраивать реальность под себя.

Но что вообще из себя представляют осознанные сновидения? И можно ли научиться их видеть? Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала психолог-консультант Анастасия Быстрова.

Что такое осознанные сны

Сон привлекал внимание еще древних греков. Но более детальное его исследование стало возможно только в XX веке, когда появились технологии и оборудование, позволяющие изучать мозг.

«Мнения специалистов тогда разделились: кто-то видел за осознанными снами будущее и хотел получить лавры Менделеева, другие же специалисты утверждали и утверждают по сей день, что сон важен для отдыха, причем бесконтрольного отдыха», — говорит эксперт.

А вообще сегодня сон продолжает оставаться для ученых областью, которая раскрыла еще не все свои секреты, несмотря на то, что существуют разные возможности по исследованию деятельности мозга.

Обычные сны видят все живые существа на планете: и акулы, и собаки, и младенцы сразу после рождения. Не способны на это всего 5-10% людей с нарушением функций головного мозга.

А вот осознанные сновидения, согласно исследованиям, может видеть примерно каждый второй. При этом тренировки для того, чтобы увидеть их специально, у кого-то занимают всего день, а у кого-то — месяцы.

Однако ученым удалось выяснить, что люди с более высокой степенью открытости, экстраверсии и склонные к кошмарам, как правило, видят больше осознанных снов.

Как научиться видеть осознанные сны

Осознанно спать или нет — каждый решает самостоятельно. Тем более что идеальной инструкции по приобретению этого навыка нет. Но есть советы, которые помогут облегчить путь к осознанным снам. Например, начать можно с ведения дневника сновидений. Туда нужно записывать все свои сны.

Чтобы их запомнить, важно после пробуждения не включать резко свет, не вставать сразу, а несколько раз прокрутить в голове то, что приснилось. И сразу же записать это в дневник. Через какое-то время наблюдений удастся задавать своим снам вопросы и получать на них ответы.

«Желательно эту практику проделывать несколько раз в неделю, чтобы зафиксировать навык. Однако не стоит обольщаться, к сожалению, осознанные сновидения на сегодня нечастое явление — ученые, которые занимаются снами, редко могут позволить себе такую роскошь. Но даже они говорят, что осознание во сне — необязательная вещь. Важнее наладить гигиену сна и начать качественно высыпаться», — отмечает эксперт.

После того как сны вы стали запоминать регулярно, можно приступать к новой технике.

А именно — к осознанию себя внутри сна. У сновидений есть свои правила: невозможно посмотреть на свои руки и ноги, невозможно читать, так как буквы будут сливаться или предстанут на незнакомом языке.

«Также во сне мы можем быть разного возраста или внешнего вида, например в брекетах или с другой прической», — отмечает психолог.

Важно помнить, что осознанные сновидения могут быть опасны для людей с расстройствами сна или парасомнией — им лучше проконсультироваться с сомнологом. Помимо этого, от этой практики следует отказаться людям в психотическом эпизоде, мании или с тяжелым диссоциативным состоянием.

Дополнительные упражнения по осознанным сновидениям

Помимо описанных психологом упражнений, есть и другие.

Например, можно добавить намерение увидеть осознанное сновидение. То есть буквально во время бодрствования сказать себе: «В следующий раз, когда мне приснится сон, я пойму, что это сон».

Еще одна техника поможет осознаться во сне, определив, что у них обрываются воспоминания о начале дня. Для этого нужно уже лежа в постели перед сном вспомнить свой день в обратном порядке с мельчайшими подробностями.

Также хорошо подойдет осознание себя в реальности — оно к тому же считается очень важным. Это желательно делать каждые полчаса-час, можно завести таймер или скачать специальное приложение для осознанности.

Достаточно просто в своей голове произносить: «Это реальность», при этом разглядывая свои руки и пересчитывая пальцы (можно кольца, если есть те, что носятся постоянно). Можно рассматривать себя в зеркале, смотреть на часы и следить за секундной стрелкой, вспоминать свое имя по буквам, прислушиваться к звукам вокруг, осматривать комнату и тому подобное. Осознание себя в реальности поможет «проснуться» и во сне.