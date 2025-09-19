Баланс света и тьмы: как провести день осеннего равноденствия в 2025 году

Фото: 5-tv.ru

В день осеннего равноденствия длительность дня и ночи сравняются. Какие было принято на Руси проводить обряды и как меняется природа?

В самом начале осени 2025 года в Северном полушарии произойдет значимое астрономическое событие — осеннее равноденствие. Это момент, когда продолжительность дня и ночи почти уравнивается, ознаменовывая окончательный переход от лета к осени.

После этого световой день начнет сокращаться, а вместе с этим начнут меняться погодные условия и ритмы жизни природы. На Руси для славян этот день имел особое значение — его отмечали как время благодарности за собранный урожай, очищения от негатива и подготовки к грядущей зиме.

В этот день устраивали праздничные трапезы, варили осенние угощения и проводили обряды с использованием воды и рябины. Когда в 2025 году наступит осеннее равноденствие, какие обряды проводят и приметы, связанные с этим днем, — в материале 5-tv.ru.

Когда день равен ночи: как проходит осеннее равноденствие

Когда в 2025 году будет день осеннего равноденствия? Фото: 5-tv.ru

Равноденствие — это уникальное явление, при котором Солнце пересекает небесный экватор, переходя из северной части небесной сферы в южную. Это происходит дважды в год: весной — примерно 20–21 марта, и осенью — 22 или 23 сентября.

В такие дни солнечные лучи падают под прямым углом к экватору, благодаря чему обе половины планеты получают почти одинаковое количество света.

Хотя принято считать, что день и ночь в равноденствие равны, в действительности светлая часть суток немного длиннее — примерно на 8–11 минут. Это объясняется эффектом атмосферной рефракции, когда солнечные лучи изгибаются в атмосфере, позволяя Солнцу «оставаться» над горизонтом чуть дольше. Поэтому в день осеннего равноденствия свет побеждает ночь — пусть и совсем ненадолго.

В какое время наступит осеннее равноденствие в 2025 году

В 2025 году день осеннего равноденствия начнется 22 сентября. Фото: 5-tv.ru

В 2025 году астрономическая осень официально начнется 22 сентября в 21:19 по московскому времени. Именно в этот момент Солнце окажется на небесном экваторе и начнет свой путь по южному полушарию неба.

После этой даты продолжительность дня начнет сокращаться — в среднем на четыре минуты ежедневно. Это продлится до 21 декабря — дня зимнего солнцестояния, когда день станет самым коротким в году.

Затем Солнце снова начнет подниматься выше над горизонтом, дни постепенно станут длиннее, и весной снова наступит момент равенства света и тьмы.

Почему день укорачивается, а ночь становится длиннее

День осеннего равноденствия — что это за явление? Фото: 5-tv.ru

После осеннего равноденствия Солнце движется все южнее по небосводу. В результате его дневной путь по небу становится короче, а высота над горизонтом — ниже. Это снижает количество поступающего солнечного света в течение дня и, соответственно, сокращает его продолжительность.

Это явление особенно заметно в регионах, удаленных от экватора — в северных широтах разница между днем и ночью становится все ощутимее. Меняется не только световой режим, но и характер климата — природа вступает в период прохлады и увядания.

Изменение погоды после осеннего равноденствия

Как меняется природа после осеннего равноденствия? Фото: 5-tv.ru

После 22 сентября в Северном полушарии начинается постепенное снижение дневной температуры. Основной причиной этих изменений является наклон оси Земли относительно плоскости ее орбиты. В результате Солнце опускается ниже над горизонтом и освещает поверхность планеты под более крутым углом.

Это влияет не только на воздух, но и на землю — она начинает остывать, усиливается испарение влаги, увеличивается влажность. В такие дни становится больше туманов, мороси, усиливаются осадки. Атмосферные фронты приносят похолодание, смену погоды, резкие перепады температур и усиление ветров.

Снижение солнечного света также отражается на жизни всего живого. У животных активизируются процессы подготовки к зиме: линька, поиск укрытий, накопление запасов. У растений начинается период увядания. Люди же могут ощущать снижение энергии, накапливание усталости и потребность в отдыхе.

Осеннее равноденствие в традициях Древней Руси

Традиции в день осеннего равноденствия. Фото: 5-tv.ru

На Руси день осеннего равноденствия воспринимался как завершение аграрного сезона. Это было время подведения итогов, благодарности за плоды земли и подготовки к длинной зиме.

Одной из центральных тем в народных обрядах была вода. Считалось, что в течение недели до и после равноденствия ключевая вода приобретает особую силу. Молодые девушки умывались родниковой водой ради сохранения красоты, пожилые — для укрепления здоровья.

Не менее важной была рябина. Гроздья этой ягоды развешивали у входа в дом как защиту от нечистой силы. Из рябины готовили напитки — кисели, компоты, наливки. Пекли пироги с дарами осени — яблоками, капустой, брусникой. Быстрое поднятие теста считалось добрым знаком: к благополучию и изобилию.

Этот день был посвящен и очищению — как физическому, так и духовному. Наводили порядок в доме, избавлялись от ненужных вещей, выметали мусор.

Такие действия символизировали избавление от старого и открытие пространства для нового. Проводили обряды с молитвами и заговорами, прося у природы защиты и сил на грядущий сезон.

Современные обряды: равновесие света и тьмы

Какие обряды провести в день осеннего равновесия? Фото: 5-tv.ru

В наши дни осеннее равноденствие все чаще становится поводом для уединения, размышлений и энергетических практик. Люди собираются на природе, встречают восход, проводят медитации, зажигают свечи. Это символический способ отметить равновесие между светом и тьмой — как во внешнем мире, так и внутри себя.

Особой популярностью пользуются ритуалы с природными материалами — листьями, рябиной, шишками. Считается, что они несут в себе силу осени и помогают привлечь изобилие. Готовят сезонные блюда, угощают родных — всё это создает атмосферу тепла и завершения цикла.

Многие пишут свои планы и намерения на бумаге, сжигают прошлое и открываются переменам. Осень воспринимается как время глубоких внутренних трансформаций и подготовки к новому этапу.

Как привлечь любовь в день осеннего равноденствия

Для проведения большинства гаданий на тему отношений не требуется особой подготовки, так как все необходимые материалы обычно находятся под рукой. Например, чтобы привлечь любовь в этот день, понадобятся обручальное кольцо и красная нить.

Необходимо завязать три узла вокруг кольца, представляя свою судьбу;

Назвать предполагаемую дату свадьбы (день, месяц и год);

Произнести имя суженого, а для большей точности можно представить его внешность и отличительные черты;

Оборвать нить и надеть кольцо на безымянный палец правой руки;

Лечь спать, а утром надежно спрятать украшение от посторонних глаз до исполнения задуманного.

Как привлечь деньги в день осеннего равноденствия

Чтобы привлечь финансовую энергию в день осеннего равноденствия, недостаточно лишь одного гадания. Рекомендуется создать амулет и всегда носить его с собой.

Для изготовления амулета понадобятся золотая и красная нити, а также небольшой мешочек. В мешочек следует положить три лавровых листа и мелкие монеты, желательно желтого цвета;

Дополнительно можно добавить несколько украшений из золота или серебра. После этого мешочек нужно завязать зеленой нитью или лентой и разместить в любом уголке дома или на рабочем месте. Это привлечет финансовую удачу к следующему равноденствию;

Также рекомендуется утром 22 сентября навести порядок в доме, открыть шторы и впустить солнечные лучи.

Народные приметы и поверья на 22 сентября

Приметы в день осеннего равноденствия. Фото: 5-tv.ru

День осеннего равноденствия всегда сопровождался множеством примет, основанных на наблюдении за природой и поведением людей.

Если в этот день много паутины — зима будет сухой и морозной;

Теплая погода 22 сентября предвещала поздние холода;

Обилие рябины на деревьях — снежную и лютую зиму;

Если к этому дню листья на вишне еще не опали, осень обещала быть теплой и долгой;

Если случался гололед или выпадал снег — это воспринималось как тревожный знак, предвещающий неурожай или слякотную осень.

В домах хозяйки пекли пироги, угощали семью и гостей, укрепляя связи и желая благополучия. Старые обиды в этот день старались отпускать — считалось, что новый сезон нужно встречать с чистым сердцем. Незамужние девушки устраивали смотрины, веря, что именно сейчас можно привлечь судьбоносную встречу.

Не забывали и о почитании предков. Посещение кладбищ в этот день считалось важным обрядом, а возвращаясь домой, люди обязательно шли в баню — очиститься не только телом, но и душой.

Осеннее равноденствие — это не просто смена сезонов, а глубокий символ баланса и обновления. Природа замирает на границе света и тьмы, давая каждому из нас возможность переосмыслить путь, отпустить прошлое и начать движение к новому.

Праздник Иоакима и Анны — день памяти святых

Также церковь вспоминает 22 сентября святых праведников Иоакима и Анну — родителей Пресвятой Девы Марии. До преклонного возраста они не имели детей, что в те времена в Израиле считалось наказанием и несчастьем.

После того как священник Иерусалимского храма отказался принять у Иоакима жертву во время большого праздника, старец решил не возвращаться домой и ушел в пустыню, где стал усиленно молиться о даровании чада.

На 40-й день Господь откликнулся на молитвы и ниспослал супругам Ангела. Он воз­ве­стил о том, что у Анны и Иоакима вскоре ро­дит­ся дочь, ко­то­рую бла­го­сло­вит весь род че­ло­ве­че­ский.

Так и случилось. Анна родила дочь Марию, которой суждено было стать Богородицей. В трехлетнем возрасте она была приведена в храм, где воспитывалась до 12 лет.

Иоаким преставился через несколько лет после Введения Богородицы во Храм, в возрасте 80 лет, а Анна — еще через два года, в возрасте 70 лет.

Традиционно 22 сентября было принято обновлять огонь в доме и сжигать в нем старую одежду, чтобы предотвратить появление болезней, сглаза, порчи. Детей же нужно выставить на порог и облить водой, после чего они должны просить прощения и кланяться родителям.

Иоаким и Анна: что можно и нельзя делать 22 сентября

Кроме того, в старину этот день еще называли Днем рожениц, так как оба святых считаются покровителями матерей и бездетных женщин. Женщины, которым не удавалось завести детей, молились Иоакиму и Анне о наследниках.