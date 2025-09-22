Иоаким и Анна: что можно и нельзя делать 22 сентября

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

22 сентября церковь вспоминает святых праведников Иоакима и Анну — родителей Пресвятой Девы Марии.

Иоаким и Анна

В православии Иоакима также называют Богоотцом, так как он является родственником Господа Иисуса Христа во плоти.

Согласно преданию, Иоаким и Анна были благочестивой четой царского рода. Иоаким, сын Вар­па­фи­ра, приходился по­том­ком царя Да­ви­да, ко­то­ро­му Бог обе­щал, что от се­ме­ни его ро­дит­ся Спа­си­тель ми­ра.

Супруги жили в Иерусалиме, а по другой версии — в Назарете Галилейском. До преклонного возраста Иоаким и Анна не имели детей, что в те времена в Израиле считалось наказанием и несчастьем.

После того как священник Иерусалимского храма отказался принять у Иоакима жертву во время большого праздника, старец решил не возвращаться домой и ушел в пустыню, где стал усиленно молиться о даровании чада.

На 40-й день Господь откликнулся на их молитвы и ниспослал им обоим Ангела. Он воз­ве­стил о том, что у Анны и Иоакима вскоре ро­дит­ся дочь, ко­то­рую бла­го­сло­вит весь род че­ло­ве­че­ский.

Так и случилось. Анна родила дочь Марию, которой суждено было стать Богородицей. В трехлетнем возрасте она была приведена в храм, где воспитывалась до 12 лет.

Иоаким преставился через несколько лет после Введения Богородицы во Храм, в возрасте 80 лет, а Анна — еще через два года, которые она также провела при храме, в возрасте 70 лет.

Аким и Анна — традиции 22 сентября

На Руси имя святого Иоакима немного упростили до Акима. Второе название праздника — попразднство Рождества Пресвятой Богородицы — день после рождения Девы Марии.

Кроме того, крестьяне отмечали День осеннего равноденствия и народный праздник Спожинки, называемый также Госпожинки, Оспожинки, Осенины. Это время, когда урожай уже убран, работы в поле завершены, а значит, наступает пора гуляний. Зачастую празднования затягивались на неделю, а то и больше.

С 22 сентября наступало второе бабье лето и длится вплоть до праздника Покров 14 октября.

Традиционно на Акима и Анну принято обновлять огонь в доме и сжигать в нем старую одежду, чтобы предотвратить появление болезней, сглаза, порчи. Детей же нужно выставить на порог и облить водой, после чего они должны просить прощения и кланяться родителям.

Новобрачные в день Акима и Анны вместе выпекали круглые пироги, а остальные просто готовили угощения и приглашали в гости повитух.

Кроме того, в старину этот день еще называли Днем рожениц, так как оба святых считаются покровителями матерей и бездетных женщин. Женщины, которым не удавалось завести детей, молились Акиму и Анне о наследниках.

Что можно делать 22 сентября

На Акима и Анну принято ходить в гости к молодым супругам, в особенности к тем, у кого пока нет детей;

Хозяйки пекли пироги, которыми угощали всех, кто подходил к дому, — считалось, что это привлечет в супружескую жизнь достаток как в деньгах, так и в наследниках. Пироги также ставились на стол для гостей в качестве основного блюда;

После обеда гостям показывали приусадебное и домовое хозяйство — женщины водили пришедших по дому, а мужчины демонстрировали двор, скот и различную упряжь. Гостям полагалось хвалить имущество и давать дельные советы.

Что нельзя делать на Акима и Анну

Строжайше запрещалось брать или давать деньги в долг, а также решать любые другие финансовые вопросы — это принесет несчастье. Не стоит спать в кровати, на которую попадает лунный свет — он заберет красоту и здоровье, поэтому окна обязательно нужно зашторить;

Ни в коем случае 22 сентября нельзя переезжать. На Руси верили, что удача не найдет дорогу из старого дома в новый, и сменившую место жительства семью начнут преследовать беды;

Категорически запрещалось в день попразднства Рождества Пресвятой Богородицы завидовать. Если это чувство постигнет человека — негативные мысли нужно срочно прогнать.

Приметы 22 сентября