Приобретать не только дыни, но и все остальные фрукты и овощи нужно в проверенных местах. А по каким признакам определить вкусный и спелый плод?

Что скрывает в себе обычная дыня? Как правильно выбирать бахчевые? И какие рекорды бьют садоводы? На эти и другие вопросы ответила программа Пятого канала «Страна советов».

Дыня-рекордсменка

Во всем мире набирает обороты увлечение выращивать овощи гиганты. Для этого устраивают целые фестивали, а наиболее впечатляющие результаты попадают в книги рекордов. Самую огромную в мире тыкву вырастил американский фермер, Он представил на чемпионате в Калифорнии экземпляр весом 1246 килограммов!

А на аграрной выставке в Великобритании было установлено целых 13 мировых рекордов. Среди них огромная корзина подсолнечника, самый длинный лук-порей, гигантская фасоль и самый тяжелый кольраби.

Наши фермеры тоже не отстают и бьют рекорды один за другим. Жительница Ярославской области вырастила кабачок-гигант больше 50 килограммов. Сразу два рекорда побили овощи, выращенные москвичом Александром Чусовым — тыква весом 817 килограммов и огромная луковица на три с лишним килограмма. Таких гигантов не встретить ни на одном рынке и точно не купить в магазине.

Вырастить дыню почти на 14 килограммов и попасть в Книгу рекордов России удалось нашей соотечественнице из Краснодарского края Елене Агафоновой.

Сорт «Канталупа» — это мускусная дыня, относится к семейству тыквенных, с сочной оранжевой мякотью и характерным ароматом. И обычно она не достигает веса более 2,5 килограммов. Конечно же, у Елены есть свои секреты, ведь для нее это далеко не первый рекорд.

«Это секрет, который держат все прямо около сердца. Скажу так: все растения любят фосфор, все любят калий и все любят азот. Зная культуру, можно легко вырастить и на своем участке тоже получить неплохой результат», — с улыбкой намекнула на разгадку своего секрета Елена Агафонова.

Как выбрать вкусную дыню

Однако дыня — довольно спорный продукт. Ведь с ботанической точки зрения ей больше подходит звание овоща, потому что она относится к семейству тыквенных.

Но с кулинарной точки зрения это все же фрукт. И если в планах нет экспериментов по выращиванию сладкой тыквы на своем участке, то секреты правильного выбора бахчевых точно пригодятся.

Спелая дыня имеет яркий и сладкий аромат, напоминающий медовый;

При похлопывании дыни должен издаваться глухой звук;

Кожура у дыни должна быть равномерного цвета — без зеленых пятен, вмятин, трещин и повреждений;

Сухой и легко отделяемый хвостик — хороший признак;

У спелой дыни должен быть пружинистый нетвердый носик. Слишком мягкий говорит о перезрелости плода.

Но даже самая идеальная на первый взгляд дыня, может таить в себе опасность.

«Дыня растет на земле, а земля — это источник разных микроорганизмов, которые по ней ползают. В конце концов, эту дыню кто-то сорвал, кто-то принял ее в магазине, и только потом она дошла до потребителя. Любая кишечная инфекция совершенно спокойно может быть на поверхности кожуры», — рассказывает эндокринолог Анастасия Плещева.

Проверка дынь на нитраты

Для проверки мы приобрели три дыни — одну на рынке, вторую на оптовом складе, а третью в гипермаркете — и проверили их на нитраты.

«Те образцы, которые нам привезли, показали следующие результаты: остаточное количество пестицидов мы не обнаружили, а нитраты в пределах допустимой нормы. Норма для дынь по нитратам 90 миллиграммов на килограмм», — отметила заместитель начальника отдела приема проб и выдачи результатов филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по г. Москве и Московской области Ольга Карасева.

Приобретать не только дыни, но и все остальные фрукты и овощи нужно в проверенных местах, где по первому требованию вам смогут предоставить документы и сертификаты качества.

Вкусная и безопасная дыня — это сезонный плод, который нужно правильно выбирать, тщательно мыть и соблюдать нормы употребления. А вот вне сезона покупка бахчевых — это лотерея с высокими рисками для здоровья.