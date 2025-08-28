«Работа, пока не упадешь»: Сергей Белоголовцев впервые появился на публике после

Фото, видео: Максим Григорьев/ТАСС; 5- tv.ru

Сергей Белоголовцев в 2024 году перенес инсульт. Как сейчас живет артист и планирует ли полноценно приступить к работе, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Сергей Белоголовцев рассказал, как восстанавливается после инсульта. Удалось ли актеру полностью вернуть былую форму? И кто помог ему прийти в себя? Какие изменения произошли в личной жизни знаменитости? И когда он вернется на сцену? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Конечно, нельзя переутомляться. Надо помнить об отдыхе. И, конечно, попытаться отказаться от курения и алкоголя. Причем даже больше от курения, чем от алкоголя», — заявляет артист.

Летом прошлого года СМИ облетела тревожная новость: Сергей Белоголовцев перенес инсульт. Вскоре стали известны подробности. Первоначально, по данным прессы, актер попал в больницу с грыжей. Врачи провели операцию. А через несколько дней после выписки родные обнаружили его без сознания.

«Советую всем, особенно своим коллегам: ребята, мы с вами безумные, сумасшедшие трудоголики. Работа, работа, работа, пока не упадешь», — отмечает Белоголовцев.

Артист был экстренно госпитализирован в НИИ имени Н. В. Склифосовского, где ему удалили тромбы. После этого состояние пациента стабилизировалось. Но Сергей Белоголовцев с трудом мог двигаться, у него частично парализовало половину тела.

«Не существует единых сроков при восстановлении после нарушения мозгового кровообращения. Как правило, этот разбег, этот период может занять от месяца до даже нескольких лет», — уточняет врач физическо-реабилитационной медицины Елизавета Гоменюк.

Белоголовцев только начал реабилитацию, как получил новый удар — обострение аппендицита. Снова больница и операционный стол.

«Уникальный вообще артист, очень талантливый, яркий, харизматичный. Очень жалко, что с ним так случилось», — говорит психолог Марианна Абравитова.

Все это время друзья и поклонники переживали за актера. Но надеялись, что он обязательно поправится и вернется на сцену и в кино. Верил и сам Сергей Белоголовцев. Недавно актер впервые за долгое время вышел в свет. Пусть с тростью, но зато на своих ногах. Рассказал: восстановиться ему помогают регулярные лечебные процедуры и занятия спортом.

«Работаю с мячом сейчас. Мы довольно часто выходим на баскетбольный корт», — делится подробностями он.

«Если пациенту были оказаны все реабилитационные меры в довольно ранние сроки после возникновения симптомов, а именно процедуры физиотерапии, лечебной физкультуры, эрготерапии, массажа, помощь психолога, логопеда и мягкие мануальные техники, то пациент может полностью вернуть функционирование и вернуться к обычной здоровой жизни и даже, возможно, предупредить появление новых атак», — обясняет Елизавета Гоменюк.

По словам артиста, важную роль в его выздоровлении сыграла и поддержка близких, особенно помощницы Елены, которая сейчас везде его сопровождает. Белоголовцев активно намекает, что их связывают не только рабочие отношения.

«Это Елена, моя помощница. Она не то чтобы супруга, а помощница скорее. Елена иногда тоже издает угрожающие звуки, когда я тянусь за третьей плюшкой с маком или за четвертым круассаном», — шутит артист.

Поклонников слова актера про Елену удивили. Ведь Сергей Белоголовцев более 35 лет был женат на Наталье Баранник. Они вырастили троих сыновей и производили впечатление счастливой пары. Но на вопрос о расставании с супругой он прямых объяснений не дал. Ответил философски:

«Человек вообще, я считаю, должен стараться быть все время в состоянии влюбленности. Надо всем пестовать это ощущение влюбленности постоянно».

Артист признался, что грустит без театральной сцены и съемок и ждет не дождется, когда сможет полноценно приступить к работе.

«Очень по этому соскучился, очень жду. Видите, отращиваю себе бородку, как у Чехова. Мечтаю сыграть Антона Павловича Чехова», — отмечает Сергей Белоголовцев.

А пока все свободное время шоумен посвящает сыновьям и внукам, которых у него четверо. Он часто придумывает для ребят необычные развлечения.

«Я восторженный дедушка. До сих пор не верю, что у меня столько внуков, что я могу с ними играть так же, как играл со своими детьми», — говорит актер.

Белоголовцев делится: именно ради внуков он теперь намного серьезнее относится к своему здоровью. Артист слушается врачей, следит за питанием и старается не волноваться по пустякам. Ведь хочется быть рядом с близкими как можно дольше.