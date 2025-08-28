Кровавая луна исполнит желания: что принесет лунное затмение 7 сентября 2025

Фото: 5-tv.ru

Уже в начале осени произойдет полное лунное затмение, открывающее собой коридор затмений. Что оно принесет в жизнь каждого?

В первую неделю сентября вся планета сможет наблюдать лунное затмение. Но как оно повлияет на жизни людей? И есть ли что-то, что в этот период точно не стоит делать?

Что такое лунное затмение и где его увидеть 7 сентября 2025

Лунное затмение — одно из самых живописных и зрелищных космических явлений. Во это время естественных спутник Земли входит в тень планеты и окрашивается в красный, немного пугающий цвет. Второе его название — «кровавая Луна».

Этой осенью Луна окрасится в тревожный красный цвет в ночь с 7 на 8 сентября на целые 82 минуты, и хотя бы частично увидеть это сможет все население планеты.

Затмение начнется в 18:28 по московскому времени и продлится до 23:55. Максимальная фаза планируется на 21:12 и продлится до 21:53. Предстоящее лунное затмение полностью охватит территорию нашей страны, причем в самых западных районах Луна будет восходить уже затмившейся земной тенью. В восточных районах России, наоборот, Луна будет заходить еще в затмении. Но в дальневосточных регионах полного затмения увидеть, увы, не получится.

Все фазы затмения будут видны не только в России, но и на территориях Европы, Азии, Африки, Антарктиды, Австралии и Океании.

Помимо этого, рядом с «кровавой» Луной получится увидеть Сатурн, который будет похож на яркую желтую звезду. Ближе всего к Луне он подберется 8 сентября в 20:10 по московскому времени. Но при этом рядом с ней шестую планету Солнечной системы можно будет наблюдать на протяжении всей ночи.

Что можно и нельзя делать в лунное затмение 7 сентября 2025

Лунное затмение 7 сентября произойдет в 15 градусе Рыб на северном узле. Это значит, что всем нужно шагнуть в новое и научиться слушать не только разум, но и интуицию.

Тема лунного затмения: забота, милосердие, возвращение долгов семье и родителям, помощь близким. Особо оно затронет частную жизнь — отношения и дом.

«Внимательными в это время стоит быть Рыбам, Девам, Стрельцам и Близнецам, рожденным в середине знака — с 25 по 7 число. У них возможны разочарования, потери, крупные новости. А вот Тельцы, Скорпионы, Раки и Козероги середины знака могут получить поддержку, возможности, даже бонусы судьбы», — отметила астролог Наталья Андрианова.

У Водолеев, Львов, Овнов и Весов это затмение проявится скорее внутренне — либо через напряжение, либо через необычный подъем. Но внешних событий может не быть.

Почему важно готовиться к лунному затмению 7 сентября 2025

В лунное затмение, в отличие от солнечного, человек особенно активен. Суть этого астрологического явления в том, чтобы прийти к равновесию: научиться действовать, когда нужно, а когда это не требуется, уметь погружаться в события прошлого.

Если морально не подготовиться к лунному затмению, оно негативно повлияет на человека — будет много необдуманных поступков. Потому необходимо спрашивать себя: «К чему в будущем приведет это решение?». Рациональный подход, насколько это возможно, позволит пережить непростой период с наибольшей пользой для себя.

Чем опасно лунное затмение 7 сентября 2025

Лунное затмение считают опасным из-за его воздействия на человека. Уже за две недели до его наступления может значительно ухудшиться самочувствие, а вместе с этим и проявиться эмоциональная нестабильность. Также есть риск возникновения головных болей и проблем со сном.

Негативное воздействие на человека хоть и пойдет на спад после затмения, но все же будет ощущаться еще 14 дней.

Зачастую данное космическое явление оказывает влияние не только на людей, но и на их имущество. Электроприборы могут выйти из строя, а важные вещи, посылки и даже письма — потеряться.

Как загадать желание на лунное затмение 7 сентября 2025

Затмение — это время, когда особенно сильны практики и медитации на желание.

На лунное лучше загадывать желания, связанные с личной жизнью, с домом, семьей, с близкими, с внутренним состоянием. Но важно понимать, что у каждого затмения есть цена. Иногда, чтобы получить что-то новое, придется отказаться от старого. Сентябрь дарит всем развилку — кому-то проверку, кому-то награду, а также шанс увидеть свое будущее под другим углом.