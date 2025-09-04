Работа мешает похудеть? Как выйти из замкнутого круга и сбросить вес

Фото, видео: 5-tv.ru

После смены часто нет сил стоять у плиты, чтобы приготовить себе обед на следующий день. Фитнес-тренер дал несколько советов трудоголикам, мечтающим о красивой фигуре.

Было бы здорово с вечера готовить диетические блюда на следующий день, но зачастую, только переступая порог дома, у нас уже не остается сил на возню на кухне. Сложные вахтовые или нестандартные условия труда — сдвоенные смены, удаленность от дома и даже просто сидячая работа — гораздо быстрее переманивают на темную сторону частых и вредных перекусов.

Как успевать в непростых условиях готовить диетическую еду и комфортно сбрасывать вес на правильном питании, рассказал блогер, фитнес-тренер, нутрициолог и автор канала «Жжгись» Никита Игошев.

Никита Игошев

Блогер

Суточные дежурства

При нестандартно длинном рабочем дне создается впечатление, что в жизни нет времени ни на что, кроме этой самой работы. Отварить куриную грудку с вечера нет сил, а когда в офисе разыгрывается аппетит, то автомат с калорийными снеками тут как тут! Будто специально ждал минутной слабости…

Если после смены нет желания и сил работать еще и у плиты, то эту задачу можно попробовать спихнуть со своих усталых плеч.

«Мне помогает худеть аэрогриль. Это что-то вроде духовки, но готовит гораздо быстрее и зажаристее, вкуснее», — отметил фитнес-тренер.

Топ помощников на кухне, помогающих худеть:

Аэрогриль — спасает от постоянного «присматривания» за едой в духовом шкафе;

Электрогриль — делает еду зажаристее без сковородки с маслом;

Вафельница — любую смесь оперативно превратит в завтрак;

Блендер — позволяет перебить овощи в быстрый крем-суп.

Как похудеть на вахтовой работе

В супермаркетах все чаще появляются отделы с диетическими продуктами, а кофейни начинают предлагать низкокалорийные перекусы. Очень удобно! Если, конечно, поблизости есть хотя бы один сетевой магазин…

«Когда работа вахтовая, поблизости ничего нет, придется запасаться заготовками. Чем я, собственно, и занимался, когда жил на севере. В выходной день мы накручивали фарш, расфасовывали по пакетам. И вот в будни у меня было, грубо говоря, только 30 минут перед сном, чтобы приготовить себе еду. И вот я этот фарш доставал быстро, за три минуты в аэрогриле готовил, раскладывал по судочкам — и все», — поделился Игошев.

Какую еду выбирать в столовой, если вы на диете

А если на весь цех одна единственная столовая? Что выбрать там, если калорийность блюд непонятна?

«В пунктах общественного питания, когда ты следишь за весом и хочешь его снизить, самое главное правило, которого я придерживаюсь, — это чем проще, тем лучше. Объясню: допустим, котлету непонятно из чего сделали. Я не могу предположить, что это за продукт, как его интерпретировать в рамках своего рациона. Добавили туда хлеб, шпик или муку, какое мясо там непонятно — лучше не брать», — пояснил блогер.

В любой столовой выручат цельные куски: окорочка, рыба. Такая еда практически всегда менее жирная и более сытная.

Ранние подъемы на работу — нет времени на завтрак

Когда на рабочем месте нужно быть к пяти утра, в приемах пищи наступает путаница. К тому же на аппетит негативно влияет недосып.

Если не высыпаться, будет снижаться базовый метаболизм: тело станет расходовать примерно на 500 калорий меньше. К тому же, придерживаться диеты сложнее, так как нервной системе не хватает времени на восстановление.

ГОСТ не гарантирует качество: как найти настоящую краковскую колбасу

«Если смена начинается очень рано, можно просто не завтракать. На самом деле, люди часто едят ассоциативно. Мол, если обед, значит, надо есть, время пришло. У меня главное правило — это ешь по голоду, только когда хочешь есть», — рассказал эксперт.

Чтобы не срываться на вкусняшки в офисе после отсутствия завтрака, перекусить можно прямо на ходу или в транспорте по пути на работу — для этого отлично подойдет протеиновый смузи. Этот напиток по вкусу напоминает милкшейк, при этом он гораздо полезнее и сытнее.

Рецепт протеинового смузи

Клубника — 200 граммов;

Молоко — половина стакана;

Протеиновый порошок — 30 граммов;

Семена чиа — чайная ложка.

Все это нужно просто перебить в блендере и, в зависимости от густоты, по желанию, дополнительно разбавить молоком.

Ночные смены и сидячая работа

Сидячая работа и ночные смены часто мешают похудеть. Мы мало двигается, но много перекусываем. Чипсики за компанию, конфетки для настроения, сушки от скуки. Чтобы не лишать себя общения в коллективе за чаепитием, можно заменить калорийные снеки на диетические.

«Когда коллеги ели печеньки с чаем, у меня были овощи, фрукты. Я и морковку мог порезать с собой, и яблочко съесть. Можно брать белковые снеки: например, сушеное мясо, еще в принципе почти все рыбные пивные закуски некалорийны», — подсказал Игошев.

«Жидкие» калории от сладких газировок и пакетированных соков вообще не ощущаются. Если отказаться от них сложно из-за бодрящего эффекта, можно перейти на кофе, но и здесь нужно знать меру.

Не пшеница, а крахмал: как отличить настоящую муку от обманки

«Когда мы худеем, иногда ощущаем упадок сил. Кофе, во-первых, притупляет аппетит, во-вторых, дает стимулирующий эффект — посылает сигнал к жиросжиганию, к мобилизации жирных кислот в качестве энергии. То есть воздействуют на рецепторы, на нейромедиаторы, которые вырабатываются от кофе», — подчеркнул блогер.

Еще одна сложность дежурств в ночь — отсутствие или удаленность холодильника с микроволновкой. Чтобы диетический супчик не превратился в протухший детокс-ужин, можно брать с собой выпечку на творожной основе: такое тесто содержит меньше калорий, чем обычное, а насыщает больше из-за высокого содержания белка.