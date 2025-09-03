Маркетинговые подножки худеющим: чем бутерброд с колбасой лучше тоста с авокадо

Фитнес-тренер Игошев: диетическая еда не поможет похудеть, если ее много есть

Дорогостоящие разрекламированные продукты с надписью «без сахара» иногда и вовсе калорийнее сладких булочек.

Диетические отделы в магазинах пестрят надписями «без сахара» и «кето», а в качестве аналога вредной для фигуры шоколадной пасты на арену выбивается арахисовая.

Повезло худеющим! За них уже выбрали нужную провизию и пометили ее яркими наклейками с подписью «низкокалорийно» — теперь можно спокойно все это есть и … Толстеть.

Как рекламные уловки путают худеющих? Изнанку раскрыл в беседе с 5-tv.ru блогер, фитнес-тренер, нутрициолог и автор канала «Жжгись» Никита Игошев.

Правильное питание и похудение

Оказывается, заветные аббревиатуры «ЗОЖ» и «ПП» на упаковках продуктов — не всегда помогают сбросить вес.

«Правильное питание — это скорее про здоровье. Похудеть можно, даже если питаешься нездорово. Допустим, есть фастфуд и быть в дефиците калорий», — рассказал блогер.

Картинка авокадо-тоста с лососем, превратившаяся в символ плоского живота, воспринимается как полная противоположность старому-доброму бутерброду с колбасой. На деле же калорийность такого «правильного» перекуса значительно выше «неправильного», да и жирный сервелат легко можно заменить на диетический — тогда колбаса и вовсе предпочтительнее для худеющего.

Здоровое и сбалансированное питание направлено на обеспечение организма необходимыми нутриентами, но ведь даже с полезными продуктами можно переборщить. И тогда при правильном питании вес будет только расти.

Почему распиаренные диетические продукты мешает похудеть

Реклама завлекает сидящих на диете полностью поменять состав продуктовой корзины. С понедельника вместо картофельного пюре батат, а на замену сосискам — мидии.

И то, и другое — значительно дороже. В реальности же для стройности необязательно тратить много денег.

«Между прочим, картошка фигуре не вредит. Вот тут худеющему все-таки стоит изучить тему КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы. — Прим. ред.) еды. Можно и бюджетно питаться, есть полезные и недорогие продукты, к примеру, те же овощи», — отметил Игошев.

Среди полезных продуктов много разрекламированных. Из-за своей большой калорийности они существенно усложняют путь к стройности.

Орехи и арахис по калоражу близки к бургерам, хотя и очень полезны, а пасты из них и вовсе жирнее шоколадных (примерно в 100 граммах грецкого ореха около 654 калорий, а в одном чизбургере всего около 302);

Хлебцы практически всегда калорийнее обычного хлеба (в 100 граммах ржаных и гречневых содержится чуть более 300 калорий, а в 100 граммах черного хлеба — около 200);

Смузи на сливках из-за процента жирности и быстрого «выпивания» не создает ощущение сытости, поэтому такой напиток может привести к набору веса;

Авокадо содержит много калорий (в одном плоде около 240-320) из-за высокого содержания жиров, хоть и полезных.

Если человек совсем не разбирается в теме питания, лозунги и наклейки на продуктах могут легко ввести его в заблуждение, даже если производитель и не намеревался врать.

Маркетинговые мифы

Часто рекламщики отыгрываются на уже существующих стереотипах. Например, первой подножкой на пути к идеальному телу становятся надписи «можно после шести» — про жирность же производитель ничего не писал, всего-то «позволил» есть его калорийное детище в определенный промежуток времени!

И дело не всегда в игре слов. Не существует регламента для этикетных лозунгов, информация на них вполне может отличаться от состава.

Мало сахара

Сахар пугает борющихся с лишним весом, и на то есть причины. Но пометка об его отсутствии на упаковке — это чаще всего просто подмена понятий. Сахара в продукте действительно нет, но он изготовлен на фруктозе — абсолютно таком же простом углеводе.

«То есть сахар в нашем понимании — это обычный белый сахар, который мы боимся. Но форм и видов простых углеводов очень много. В итоге худеющий тратит деньги, отказывает себе в любимых сладостях, но топчется на месте», — пояснил Игошев.

А ведь ложка рафинированного сахара в чае не так страшна. Гораздо важнее стремиться не переедать в общем, ведь набрать вес можно даже на «пресной» еде.

Мало калорий

Цель сидящих на диете — вычислить низкокалорийную еду на полках супермаркетов. Приятно, когда рекламщики упрощают этот процесс, помечая соответствующие продукты специальными этикетками. Но, замечая их, не стоит забывать, что все же основная цель маркетологов — продать товар, а не «сделать мир легче».

«Может быть, „мало калорий“ вообще всего на десять граммов. А сам продукт в 100 граммах содержит существенно больше калорий», — уточнил Игошев.

Часто такие пометки касаются именно порции, размер которой определяет производитель. Само собой, в одной печеньке — порции — много калорий не будет, но какой смысл тогда покупать ее от определенной фирмы по высокой цене? В таком случае можно съесть и небольшой кусочек любимой шоколадки.

Доставки диетической еды

Идея доставки готового каждодневного рациона работает по принципу банального подсчета калорий. Потребитель переплачивает за возможность игнорировать цифры КБЖУ в составе и стройнеть.

«На практике заканчивается это тем, что человеку надоедает есть строго по рациону. Он хочет что-то свое добавить. Откладывает один контейнер сегодня, завтра второй, и тут начинается хаос», — поделился фитнес-эксперт.

Готовая еда ограничивает и усложняет поддержание веса после завершения диеты, ведь похудевшему явно не захочется всю жизнь тратиться на конкретную доставку!

Кето-диета

Нашумевшая диета предлагает сократить потребление углеводов и увеличить долю жиров в рационе. Так организм перейдет в состояние кетоза, то есть начнет использовать жир в качестве основного источника энергии вместо углеводов.

Маркетологи сразу обратили внимание на тренд и начали помечать блюда в меню ресторанов значками «кето».

«Это очень ограничивающая диета. Человека окружают булочки, паста, суши, картошка, а ему предлагают это не есть. А что ему есть тогда? Так вес, конечно, можно сбросить, просто потому что даже чай с сахаром пить запрещено, но это все временная история, на мой взгляд», — считает нутрициолог.

Как и любая диета, кето воспринимается как неестественное ограничение, которое через некоторое время вынуждает худеющего мечтать о булочках и конфетах.

Как не поддаваться на уловки маркетологов

Реально сбросить вес поможет не блестящая наклейка, обещающая фигуру мечты, а скрупулезное изучение состава продукта.

Сыр, в зависимости от вида, может быть как диетическим, так и очень жирным, а соус можно приготовить как на основе йогурта, так и майонеза. Влияние на фигуру после этой еды будет контрастным при минимальной разнице во вкусе и одинаковой сытости.