Охота на женщин: когда курсы по соблазнению толкают на преступление

Желание найти вторую половинку приводит мужчин на курсы и семинары, где их обучают правильно знакомиться с девушками. От коуча зависит, обретет ли ученик любовь или встрянет в скандал.

Центр Москвы, лето. Молодой человек подходит к девушке и нагло хватает за интимные места. Позже он объяснит свои действия проверенной тактикой соблазнения, которой его обучили на специальных курсах.

Кто стоит за призывами приставать к девушкам — герой-любовник, нарцисс или просто инфомошенник? Эксклюзивное интервью с подозреваемым. Где сейчас коуч Алекс Лесли и почему не боится тюрьмы? Ответы на эти вопросы — в программе Пятого канала «Страна советов».

Кто такой Алекс Лесли

Екатерина Фау — одна из пострадавших от домогательств на улице. Произошедшее повергло ее в шок и ужас.

«Во-первых, я испугалась. Я испугалась, потому что даже не знала, как мне отреагировать на этот жест, эту наглость в целом. Я поворачиваюсь и говорю: „Вы вообще в своем уме? Что у вас в голове происходит?“. На что он мне ответил: „Да что такого-то? Я просто познакомиться хотел. Что с тобой не так?“. Мне было настолько стыдно, мне было настолько неловко, меня как будто в этот момент унизили, опустили», — высказалась она.

Таких случаев за лето 2025 немало, и стоит за всем этим Алекс Лесли. Человек, чье имя уже фигурировало в новостях семь-восемь лет назад. Тогда он, выражаясь фигурально, поймал золотую… Настю Рыбку. Под его руководством девушка чуть старше двадцати охотилась на олигархов. Но в итоге оба оказались в таиландской тюрьме за организацию секс-тренингов и проституцию. Позже Рыбка, точнее, Анастасия Вашукевич, расскажет о своем наставнике правду.

«Это прекрасный пример абьюза. Это прекрасный пример давления на человека. Это именно шаблонный пример того, как поступают люди, если они хотят сломить, допустим, твою волю», — поделилась Настя Рыбка.

Спустя годы Алекс Лесли, чье настоящее имя куда менее пафосно — Александр Кириллов, решил громко вернуться в инфополе. О своих новых курсах он трубил в одном из мессенджеров и реакцию пострадавших считал провалом со стороны его учеников.

«Что я говорил: подойти, взять за з****** и увести в туалет», — заявил Алекс Лесли.

Он открыто призывал к насилию, за что и попал под уголовное дело в России. По словам экспертов, последователи Алекса Лесли — всего лишь ресурс для него.

«Его методы ничего общего с психологией не имеют. Это манипулятор, который зарабатывает деньги на травмированных мужчинах, которые не могут построить нормальные отношения из-за разных комплексов, и, соответственно, он на этом хорошенько зарабатывает», — объяснил психолог-сексолог Дмитрий Гухман.

В конце июля 2025 Мосгорсуд постановил обязать Роскомнадзор прекратить деятельность официального сайта Алекса Лесли, а также продажу его скандальных курсов на сторонних платформах. Правда, предприниматель не унывает и продает свои тренинги уже на других ресурсах.

Сколько в России инфомошенников

Таких мастеров сейчас много. Правда, не все из них работают, как Лесли. Вот, например, гуру по отношениям с сайта объявлений не принуждает никого хватать на улице. Но за несколько сеансов обещает подарить уверенность, а к концу года и вовсе женить.

«С каждым работаю индивидуально. Это две недели примерно по часику в день. Придется там немножечко почитать. Я все время с вами на связи, всегда, то есть любые вопросы. 90% вопросов у вас отвалится, когда вы начнете изучать весь материал. Опыт у меня большой», — рассказал эксперт по соблазнению Александр.

«Такое количество инфомошенников, их около 150 тысяч, это уже угроза национальной безопасности. Их все больше и больше. Вот кто такой продюсер экспертов? Это мошенник, который помогает другим мошенникам лучше обманывать людей», — подчеркнул предприниматель Андрей Ковалев.

Какой срок грозит Алексу Лесли

Двоих последователей Лесли задержали. Им грозит срок от двух до шести лет.

«Вы обвиняетесь в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 132 УК РФ, а именно в совершении насильственных действий сексуального характера», — говорит представитель правоохранительных органов.

Самому Лесли инкриминируют склонение к совершению изнасилования.

«Он уже не видит контакта с реальностью. То есть если человека не изолировать, не остановить, он уже, скорее всего, сам не остановится. И этот человек опасен для общества», — отметил психолог-сексолог.

Впрочем, он за своих последователей не переживает, да и за себя не боится.

«Я очень волнуюсь, если человек попал в больницу. Я волнуюсь, если он попал в морг. Но тюрьма — это просто этап жизни. Я в тюрьме написал одну из лучших своих книг. Грубо говоря, я бы сознательно не вернулся в тюрьму, но если я вернусь в тюрьму когда-либо, то это будет этап жизни, в котором я тоже отчего-то кайфану», — заявил секс-коуч.

Кайфануть по текущему делу Алекс Лесли может до четырех с половиной лет. Если верить его словам, сам он находится сейчас в Испании. Впрочем, ответственность за действия тех, кто домогался девушек на улице, на себя брать отказался.

«Я ни к чему никогда не призываю. Я просто рассказываю о том, что я делаю, как я делаю. Конечно, делал. Иначе бы этого всего не произошло. Они вдохновились моими рассказами. Но делают неправильно. Делают неправильно — девочки плачут», — сказал Алекс Лесли.

Как вести себя при нарушении личных границ

Итак, если личные границы нарушил незнакомец на улице, во-первых, надо постараться отойти на безопасное расстояние и попросить о помощи тех, кто рядом.

«Это страшная штука, когда женщина боится выйти на улицу, потому что какой-то придурок, извините меня, пожалуйста, за выражение, может ее просто взять, раздеть, затащить куда-то и изнасиловать», — подчеркнул психолог-сексолог Гухман.

Во-вторых, нужно постараться собрать доказательную базу.

«Необходимо подать заявление, предоставить при наличии данные, которые свидетельствуют о совершенном преступлении, а это могут быть как показания свидетелей либо видеозаписи, либо какие-то иные факты, которые засвидетельствовали сам факт преступного посягательства и преступления», — объяснил адвокат Игорь Баранов.

Если вина обидчика будет доказана, пострадавшие могут рассчитывать на компенсацию морального вреда. При этом не нужно винить себя. Психически здорового человека нельзя спровоцировать ярким макияжем или короткой юбкой. А тем, кого это может сподвигнуть на домогательства, скорее всего, требуется психиатрическая помощь, а в худшем случае — тюрьма.