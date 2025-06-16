Самый нежный цветок: как распознать нарцисса и других деструктивных партнеров

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Многие хоть раз в своей жизни сталкивались с абьюзером или нарциссом. Но можно ли было избежать этой встречи?

Бывает так, что женщина или мужчина раз за разом выбирают деструктивных партнеров, все сильнее обжигаясь и теряя надежду на здоровый союз. Но можно ли это исправить? И как выявить этих личностей, чтобы ожог был не таким болезненным?

Об этом эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Анастасия Сидорова.

Анастасия Сидорова

Психолог

Ловушка для жертв буллинга и насилия

На самом деле деструктивных партнеров немало, причем как среди мужчин, так и среди женщин. Проявления у них плюс-минус одинаковые. У мужчин самыми яркими представителями являются нарциссы и абьюзеры.

Кто же такие нарциссы? Нарциссы — это люди самовлюбленные, с нездорово завышенной самооценкой. Эгоисты, которые не видят и не слышат в принципе других людей. Абьюзеры же — насильники, причем как психологические, так и физические.

«Люди их выбирают не потому, что они хотят страдать, а потому что так устроена психика. В отношения с нарциссами, абьюзерами или манипуляторами попадают далеко не все. Относительно здоровая психика поможет распознать деструктов на этапе первого знакомства», — отметила психолог.

Однако те, кто в детстве подвергался насилию или различным формам буллинга, попадают в такe. cdzpm, как бы давая себе подсознательно разрешение вступить в них, потому что для них это привычная среда обитания.

Раз за разом — деструкты

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Если фокус внимания постоянно направлен на деструктивных партнеров, то психолог советует взять тайм-аут в поисках и попытках создать с кем-либо крепкий союз. Лучше посмотреть на себя, порефлексировать, задаться вопросами: «Что со мной происходит? Почему я выбираю таких партнеров?».

«Лучше, конечно, обратиться к психологу или психотерапевту. Они помогут разобраться в этих вопросах, чтобы начать менять свои внутренние позиции и установки. Ведь человек, добровольно пытающийся построить что-то с нарциссами и подобными личностями, глубоко ранен внутри себя», — отметила эксперт.

В популярной психологии бытует мнение, что такие раненые люди через деструктивных партнеров пытаются отыграть полученную в детстве травму. По словам эксперта, это не так. Наоборот, во взрослом возрасте они ищут отношения с антисценарием, то есть противоположным травмировавшему, но не всегда его находят.

Никаких поблажек при исчезновениях

Но как распознать таких личностей?

«Очень часто как нарциссы, так и абьюзеры напрямую об этом заявляют на начальном этапе знакомства. То есть реально так говорят: „Я нарцисс, абьюзер, манипулятор“. И если у их потенциального партнера относительно здоровая психика, то деструктам будет просто не за что зацепиться», — объясняет Анастасия Сидорова.

Вычислить деструктивных личностей несложно. Они предпочитают наказание в виде, например, избегания встреч или длительных пауз между общением, что называется гостингом, также они пытаются манипулировать. Если продолжить просто жить свою жизнь, не устраивать скандалов, истерик, не пытаться вернуть этого человека обратно в общение, то, скорее всего, деструктивный партнер либо начнет себя нормально вести и строить адекватные отношения, либо сам «отвалится».

При этом нарциссические, абьюзивные и манипулятивные проявления встречаются у людей, не страдающих такими агрессивными расстройствами.

«Мы живые люди, у нас есть свои плюсы и минусы. Мы можем уставать, раздражаться, гневаться, не понимать чего-то или не услышать в отношениях с партнером», — объясняет психолог.

Также она отметила, что все люди по природе эгоистичны, и это нормально. Как и наличие манипуляций, поскольку их использование тоже базово заложено в каждом еще с детства.

Как распознать нарциссов

Также Анастасия Сидорова подробно рассказала, как вычислить нарциссов на первых и последующих этапах знакомства и в принципе в своем окружении.

«Нарциссизм многолик, и не каждый случай вписывается в строгие рамки DSM-5 (диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам — Прим. Ред.). Но есть признаки, сигнализирующие о потенциальной опасности», — отметила она.

Нарциссизм проявляется в демонстративном высокомерии, убежденности в собственной исключительности и потребности в постоянном восхищении. При этом он сочетается с чувством собственной неполноценности и уязвимостью.

«Это противоречие, по мнению ряда исследователей, обусловлено тем, что грандиозность и завышенная самооценка служат защитным механизмом, скрывающим внутреннюю неуверенность и ощущение ничтожности. В клинической практике столкновение с подобными паттернами, то есть привычками поведения, может указывать на наличие нарциссических черт характера или даже расстройства личности», — объясняет психолог.

Ключевая проблема нарциссической личности — отсутствие ощущения собственной ценности, любви и значимости. Оно приводит к непрерывной погоне за достижениями, подтверждающими исключительность как для себя, так и для других. А это, в свою очередь, позволяет на время компенсировать внутреннюю пустоту.

«При этом покорение новых вершин приносит им лишь кратковременное облегчение, и после него вновь возникает потребность в подтверждении собственной значимости. Даже незначительная критика или сравнение с другими с легкостью разрушают чувство собственной ценности. Следует отметить, что рассказываемые нарциссом достижения не всегда соответствуют действительности, зачастую являясь лишь преувеличением или хвастовством, чтобы показаться более значимым, чем есть на самом деле», — пояснила Анастасия Сидорова.

Психолог выделила шесть тревожных звоночков, которые могут сказать о наличии нарциссизма:

Слишком идеальное свидание: чрезмерная инициативность в выборе места, навязывание меню, детальное планирование вечера. За этой заботой нередко скрывается потребность в контроле и избегание спонтанности. Если головокружительное приключение — то только по его правилам;

Интенсивная идеализация в начале: преждевременные признания в совместимости, планы на будущее. «Любовная бомбардировка» — распространенный прием нарциссов, желающих быстро завоевать расположение;

Завуалированное самовосхваление: скрытая демонстрация достижений и статуса. Нарциссы искусно создают благоприятное впечатление, избегая прямой похвальбы. Невинные упоминания о дорогих хобби или привилегиях могут быть сигналом;

Неуважение к обслуживающему персоналу: грубость, высокомерие или пренебрежение к официантам и другим. Это — индикатор низкой самооценки, агрессии, чрезмерных требований и склонности к эмоциональному насилию, которое со временем обрушится на возлюбленного;

Жалобы на безуспешные поиски идеального партнера: разочарование в прошлых отношениях и невозможность найти достойного, по их мнению, человека. Нарциссы стремятся исчезнуть при появлении близости, вечно ищут совершенство и обесценивают возлюбленных за малейшие недостатки;

Интерес к уязвимостям и критика: высмеивание неудач, нетерпимость к критике в свой адрес. Нарцисс выпытывает о слабостях, избегая разговоров о своих проблемах. Создается иллюзия открытости, но раскрывается только один партнер. Это позволяет нарциссу чувствовать превосходство и контроль, предвещая постоянную критику в отношениях;

Черт страшнее, чем его малюют

Абьюзер — это человек, систематически применяющий психологическое, физическое или сексуальное насилие для манипулирования и контроля над другим. Абьюз не имеет гендерных, расовых или профессиональных границ — к нему прибегает кто угодно. В сознании такого человека существует искаженное представление об идеальных отношениях, под которые он стремится подогнать партнера.

Причины абьюзивного поведения разнообразны: от социальных факторов до биологических предрасположенностей. Некоторым абьюзерам терапия помогает изменить свою модель поведения, но это, к сожалению, не всегда возможно. Жертва нужна им для удовлетворения их собственных извращенных потребностей в тепле и любви.

Выявить абьюзера можно до эпизодов физического насилия, однако не стоит делать выводы по одному признаку. Нужно учитывать не только наблюдения и логический анализ, но и собственные ощущения. Важно обращать внимание на звоночки, пока они не превратились в громкий набат или в похоронный колокол.

«Если рефлексия развита недостаточно, стоит прибегнуть к провокациям — вербальным или поведенческим. Например, намеренно обесценить что-то очень важное для себя, о чем он знает, что это — важно. И понаблюдать за реакцией. Если партнер согласится с вами, будьте настороже. Попробуйте отказаться действовать по его сценарию и посмотрите, что будет», — подсказывает Анастасия Сидорова.

Признаки абьюзера:

Эмоциональные качели — путь к зависимости;

Абьюзер погружает жертву в эмоциональный хаос, используя ее боль и страхи, как приманку. Сначала он одаривает ее заботой и любовью, восполняя дефицит внимания из детства. Жертва принимает эту игру за искренность.

Первый тревожный звонок — он идеален, но при этом критикует бывших партнеров и окружающих, включая даже собственную мать. Рано или поздно вы тоже окажетесь в его «черном списке».

«Романтика быстро угасает, и волк сбрасывает овечью шкуру. Нежность сменяется холодом и цинизмом. Жертва ищет причину в себе, начиная бесконечный самоанализ. Она забывает о собственных потребностях, сосредоточившись на его состоянии. Ее мысли заняты только одним: что она сделала не так? Вчера — цветы и признания, сегодня — отчуждение. Активируется детский сценарий «заслужить любовь отвергающей матери»: «Я постараюсь… Я все сделаю… Я заслужу… Верну его любовь», — объясняет эксперт.

Это превращается в одержимость, в эмоциональный психоз. В таком состоянии невозможно объективно оценивать происходящее. Жертва не осознает, что ее отчаянные попытки вернуть «любовь» доставляют абьюзеру садистическое удовольствие.

Общественный миф о «любящей женщине за спиной успешного мужчины» лишь подпитывает созависимые отношения. Жертва тонет в детской боли, социальных стереотипах, пытаясь получить любовь, которой ее лишили в детстве. Жизнь проходит, а она тешит себя иллюзиями, подсаженная на гормональный крючок адреналина и эндорфина вместо того, чтобы вырваться из этого круга и, подобно бабочке, взлететь навстречу свободе.

Взлом границ — маскировка манипуляций;

Абьюзер нарушает личные границы, причем не только негативом, но и чрезмерным позитивом.

Чрезмерное восхищение, знаки внимания, навязчивая забота ставят жертву в неловкое положение. Она испытывает разные эмоции — от раздражения до благодарности. Но главное — она уже на крючке, если задается вопросами: «За что мне все это?», «Может, я особенная?», «А может, это любовь?». Абьюзер подбирается слишком близко к раненому ребенку в ее душе. Она попадается на эту дешевую приманку.

Он предлагает помощь там, где не нужно, тем самым ставя ее в зависимое положение. Намекает на серьезные чувства, а потом внезапно исчезает.

«И вот, когда он пропадает, оставив обещания, жертва замирает в ожидании и гадает: „Где же он? Я его спугнула? Я была слишком холодна? Что я сделала не так?“. Она начинает ждать его возвращения — это сценарий гостинга», — рассказывает Анастасия Сидорова.

Контроль — постепенное подчинение;

Сначала абьюзер контролирует совместное времяпрепровождение, навязывая свои правила. Из страха потерять его жертва, например, соглашается смотреть только его любимые фильмы. Благодаря этому его вкусы и предпочтения постепенно проникают во все сферы ее жизни.

Она не замечает, как растворяется в нем, отказываясь от любимых занятий и блюд. Ее жизнь подчинена его настроению.

Следующий шаг — контроль работы, друзей и увлечений. Все социальные связи замыкаются на нем. Жертва не может без него жить. Это не любовь, а рабство. Это качели «адреналин — эндорфин». И чем дальше развиваются отношения по такому сценарию, тем чаще требуется «доза».

Ревность — орудие манипуляции;

Ревность допустима в отношениях, но беспочвенная ревность ко всему, что выходит за рамки общения с абьюзером, — это грубое нарушение границ.

Эгоцентричность — мир вращается вокруг него;

Он говорит только о себе и в исключительно положительном ключе, а весь остальной мир представлен в негативном. Рано или поздно жертва тоже окажется в этом «черном списке».

Эгоцентризм порождает проективную идентификацию, то есть абьюзер видит свои недостатки в других, особенно в близких людях. Он всегда прав, а виноваты окружающие. По итогу виноватой станет и жертва.

Двойные стандарты — права только для него;

Ему позволено все, а жертве — ничего. Обоснованием служат фразы по типу: «Ты просто женщина», «Я больше зарабатываю».

Триангуляция — введение третьего лица в отношения для создания ревности, соперничества и неопределенности;

Абьюзер говорит о привлекательности других, подстраивает ситуации с участием третьих лиц, чтобы подорвать самооценку жертвы и усилить ее зависимость.