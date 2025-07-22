Не только щетка и паста: какие лайфхаки сохранят зубы здоровыми

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Прогресс не стоит на месте, и для здоровья зубов давно пора использовать разные современные методики.

Врачи любят повторять заезжаенные рекомендации о том, что зубы нужно чистить два раза в день. Но другие, не менее важные советы, почему-то остаются от пациентов в секрете. А ведь современные препараты должны быть у каждого в арсенале, особенно в поездках.

Какие лайфхаки в повседневной жизни помогут предотвратить развитие кариеса, эксклюзивно Пятому каналу рассказал врач стоматолог-терапевт Евгений Алексеев.

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«Классические рекомендации вроде чистки зубов два раза в день знают все, а вот мало кто расскажет о приемах, которые реально работают. Если вы знаете только об обычной чистке, помните: важны мелочи — от диеты до того, как вы дышите во сне», — перечислил врач.

Лето — пора отпусков и каникул, поэтому особенно актуальны лайфхаки для путешественников. Они пригодятся и тем, кто не успевает регулярно посещать стоматолога или же просто хочет по максимуму оградить свою улыбку от воспаления.

Вода

Стоматолог призывает всегда носить с собой бутылочку простой воды. Вода поможет быстро смыть остатки пищи и кислоту после перекуса.

«Вода действует как естественный очищающий эликсир. Она смывает мелкие частицы пищи и ослабляет уровень кислоты, за которую так любят цепляться бактерии», — пояснил специалист.

Безсахарная жвачка

Жевательная резинка выручит, если нет возможности прополоскать рот.

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«Это отличная мини-чистка. Жвачка стимулирует секрецию слюны, которая нейтрализует кислоту и механически очищает зубы от сладких остатков», — прокомментировал Алексеев.

К тому же, современные сорбиты и ксилиты в составе сами по себе угнетают вредные бактерии.

Главное, не увлекаться и пользоваться жвачкой не более 5-10 минут после еды. Тогда поверхностная чистка полости рта пройдет без негативных последствий для желудочно-кишечного тракта.

Также важно внимательно изучить состав на этикетке и приобрести тот продукт, где действительно нет сахара.

Дорожный гигиенический набор

В компактный набор «первой помощи» для полости рта должны входить следующие вещи:

мини-зубная щетка (складная или одноразовая);

мини-тюбик зубной пасты;

монопучковая щетка;

зубная нить.

Такой наборчик пригодится, если задержали рейс, намечается однодневная командировка или запланирован многочасовой перелет с несколькими пересадками.

Если паста закончилась, можно просто смочить щетку водой и механически счистить налет с зубов. Это лучше, чем ничего, напоминает стоматолог.

Также желательно иметь при себе пару стиков с ополаскивателем для рта.

Пробиотики для полости рта

Специальные препараты с лактобактериями конкурируют с опасными бактериями, например, Streptococcus mutans (вид бактерий рода стрептококков, живущих в ротовой полости человека) и снижают их численность.

Врач рекомендует попробовать таблетки для рассасывания или жевания, а также включить в рацион йогурты или кефиры с пробиотиками.

«Исследования показывают, что регулярный прием пробиотиков может восстанавливать здоровый микробиом полости рта и снижать уровень стрептококков, ответственных за кариес», — уточнил он.

Реминерализирующие комплексы

Реминерализующие комплексы — это средства, предназначенные для восстановления минерального состава зубной эмали, укрепления зубов и профилактики кариеса.

«Классические фториды — уже не единственные герои. На рынке — гели и пасты на основе комбинации „кальция фосфат + фторид“. Клинические исследования показывают, что такая комбинация дает большую регенерацию эмали и сильнее снижает количество кариесогенных бактерий по сравнению с одним лишь фтором», — объяснил Евгений Алексеев.

Такие гели буквально подпитывают ослабленную эмаль минералами, делая ее более устойчивой к воздействию кислот и бактерий.

Защитные фторлаки

Покрытие зубов лаком в кабинете у стоматолога дважды в год — эффективная мера, особенно для детей.

«Фтористый лак может снижать число пораженных поверхностей зубов примерно на 40%», — посоветовал врач.

Такое покрытие укрепляет эмаль, снижает чувствительность зубов, подавляет активность микроорганизмов и предотвращает появление кариеса.

Следуя этим простым рекомендациям, можно укрепить эмаль и минимизировать кариес даже при динамичном образе жизни, частым поездкам и командировкам.