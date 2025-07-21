Чтобы не потерять вместе с родными зубами: как правильно ухаживать за винирами

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За винирами нужно ухаживать не меньше, чем за натуральными зубами. Но как именно?

Виниры после установки маскируют внешние недостатки настоящих зубов и выполняют их основную функцию. Ухаживать за ними нужно тщательно. Ведь парадонт — ткань вокруг зуба, держащая его — должна также хорошо держать сами виниры. А для этого очень важно качественно поддерживать гигиену рта.

О том, как именно ухаживать за винирами, эксклюзивно Пятому каналу рассказал челюстно-лицевой хирург и имплантолог Севак Барсегян.

Можно ли сломать виниры

Что можно и что нельзя делать человеку, у которого стоят виниры? По словам эксперта, можно все то же, что и с обычными зубами — но без фанатизма.

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«На самом деле виниры более крепкие, чем эмаль зуба. Но это не говорит о том, что ими стоит что-то открывать, что-то совсем твердое перекусывать, потому что они все же достаточно хрупкие, и их тоже можно сломать», — подчеркнул эксперт.

При этом бояться есть обычную пищу не нужно. Виниры приклеивают так, что они становятся наружной частью зубного ряда, восстанавливая его функции и эстетику. Снять их можно только с помощью специального лазерного оборудования, потому разрешается смело есть и стейки, и яблоки, и морковь, и другую тяжело пережевываемую пищу.

Конечно, важно, чтобы в рот не попали скорлупки от орехов и косточки от фруктов, иначе виниры могут повредиться. Но искусственные зубы, как и обычные, сохраняют чувствительность, потому центр мозга, отвечающий за их рефлекторное разжатие, работать не перестанет.

А значит, во время случайного укуса чего-то слишком твердого есть шанс не повредить виниры. При этом они тоже стираются, как и родные зубы, но медленней. И, даже если вдруг они сломаются, то восстановить по виртуальному проекту их можно буквально за пару дней.

Базовая гигиена виниров

Но как правильно следить за гигиеной рта, чтобы виниры как можно дольше сохраняли свою красоту? Ведь, по словам имплантолога, кариес может развиться даже под ними из-за скапливающегося на задней стенке зуба налета. А это, в свою очередь, может привести к потере зубов, на которые и наклеены виниры.

Есть несколько простых правил:

чистить зубы дважды в день;

правильно подобрать зубную щетку по жесткости;

пользоваться ирригатором после чистки зубов;

регулярно использовать зубную нить или ершик;

не чистить виниры абразивной зубной пастой.

Ирригатор важен, так как зубная щетка не способна убрать все оказавшиеся между зубами кусочки пищи — зато с этим отлично справится струя воды.

«Вторая функция ирригатора — это гидромассаж. Он улучшает кровообращение, стимулирует восстановление тканей и замедляет рассасывание костной ткани. Соответственно, будут здоровые зубы, чистые зубные промежутки и свежая полость рта», — отметил Севак Барсегян.

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А вот ершиками и зубными нитями нужно пользоваться куда как реже — достаточно буквально пары раз в неделю. Ведь ими можно травмировать межзубные сосочки.

«Еще один важный момент — это зубная паста. Точно не стоит пользоваться абразивными, поскольку находящиеся в них гранула создают шероховатости на красивой глянцевой поверхности виниров», — подчеркнул врач.

И не всякая зубная щетка подойдет — как для виниров, так и для десен. Как правило, врач сразу сообщает, какая нужна жесткость щетины. Если биотип десны тонкий и рыхлый, то лучше чистить зубы более мягкой щетиной, но по факту большинству людей подходят щетки средней жесткости, которые обычно не повреждают ни ткани зуба, ни десны, ни виниры.

Зачем нужна профессиональная чистка зубов

Также имплантолог советует каждые полгода ходить на профессиональную чистку зубов. Причем неважно, свои ли это зубы, виниры или импланты. Ведь профилактику делать легче, чем что-то лечить, а за год можно довести зубы до состояния, когда их придется удалять.

«Есть технология, которая позволяет обнаружить кариес на раннем этапе, понять, в каком состоянии десна вокруг зуба и другие моменты», — отметил Севак Барсегян.

Также он особо подчеркнул, что виниры требуют примерно такого же ухода, как и натуральные зубы.

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