Спасет от перегрева: какие шторки точно не превратят машину в парилку

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В жаркую погоду автомобиль становится настоящей банной парилкой: солнце жжет кожу, воздуха становится меньше, а глаза так и слепит. Продолжить поездку с комфортом помогут автошторки.

Чтобы спасти собак, полицейскому пришлось разбить окно в автомобиле — хозяин припарковался под палящим солнцем, оставил питомцев в машине и ушел за покупками. Когда животных освободили, они едва дышали. Температура воздуха в салоне раскалилась до 50°.

Специалисты предупреждают: всего десять минут в таких условиях могут стать фатальными как для животных, так и для людей.

Для того чтобы справиться с повышенной температурой в салоне, часто используют солнцезащитные шторки.

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О том, как правильно выбрать шторки в автомобиль, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

По каким правилам за шторки выпишут штраф

Такими шторками можно не только защитить салон от перегрева на парковке, но и использовать их в движении, если в машине не работает кондиционер.

Правда, как и в случае с тонировкой, устанавливать солнцезащитные элементы можно только на стекла задних дверей, чтобы не мешать обзору водителя. За шторки на передних боковых окнах грозит штраф — 500 рублей.

«Сегодня мы будем разбирать два типа солнцезащитных шторок: с отражающим светоэлементом и сетчатую с небольшой плотной тканью», — говорит автоэксперт Владимир Ахинько.

За шторку со светоотражающим элементом — продавец называет его «инновационным лазерным материалом» — отдали 500 рублей. Второй образец стоит 700 рублей. Это комбинированная защита из двух слоев — противомоскитной сетки и черной шторы из плотной ткани — 97% затемнения, если верить описанию. Размеры первого образца — 50 на 80 сантиметров, второго — 47 на 71.

«Для того, чтобы приобрести защитную шторку, лучше заранее подготовиться и проверить размеры вашего окна», — советует эксперт.

Кроме размеров, смотрят еще и на форму шторок. Данные — прямоугольные, они подходят не для всех автомобилей и могут плохо прилегать. Еще есть модельные шторки, их подгоняют по лекалам под конкретную машину, но такие варианты стоят дороже.

А теперь посмотрят на способ крепления. Шторки бывают на присосках, на магнитах и с клипсами. Как показывает практика, присоски — самый ненадежный вариант, в движении такие шторки часто отваливаются от окна. Купленные экземпляры держатся на магнитах, которые позволяют закрепить данные шторки за контуром оконной рамы.

Насколько плотно и ровно шторки прилегают к окну

Устанавливают первый образец.

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«Мы установили шторку крайне неровно, как получилось. Это говорит о том, что данная шторка универсальна и не совсем подходит под конкретное окно», — объясняет механик.

Магниты у этого варианта вшиты по всему периметру ткани. Поэтому в местах, где шторка не подошла под форму рамки, образовались складки.

Далее переходят к следующей шторке. У нее магнитов нет по бокам.

«Соответственно, ее нельзя зафиксировать плотно к окну, и данная шторка будет все-таки находиться в некой невесомости, то есть крепится она исключительно сверху на оконную раму», — поясняет знаток.

Затем проверяют надежность крепления — смогут ли шторки удержаться на окнах во время движения.

Стоило немного опустить стекло — и первая шторка едва не улетела на проезжую часть.

«Судя по всему, магниты довольно слабо держат ее. А в связи с тем очень высокое сопротивление воздуха получается, и шторку просто срывает. Соответственно, во время движения данную шторку не стоит использовать», — советует он.

На очереди второй образец. Эта шторка держится крепко.

«Во-первых, там магниты находятся наверху, их количество больше, чем у другого варианта, который со светоотражающим элементом. Соответственно, во время движения при опущенном стекле ветер просто обдувает и данная шторка, как флаг, колышется по ветру», — поясняет механик.

Как автомобильные шторки защищают от солнца

Но впереди основное испытание — как шторки защищают авто от солнечных лучей. Предварительно салон охладили кондиционером.

«Примерная температура в салоне от +18° до +24°», — говорит знаток.

Первым делом смотрят, как нагревается салон без какой-либо защиты. Для этого на торпеду ставят миску с мороженым и засекают десять минут.

Мороженое практически полностью растаяло и, помимо этого, само блюдце очень сильно нагрелось.

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Результат ожидаем. Ведь в салоне уже очень душно.

«Торпеда уже нагрелась примерно до 62°-63°. В целом, температура в салоне уже стала значительно выше порядка 38°, 39° и 43°», — комментирует специалист.

Снова охлаждают автомобиль до комфортных 24° и устанавливают шторку с отражающим элементом.

«Мороженое растаяло, но не до конца. Видимо, шторка все-таки от солнечных лучей защищает», — уверяет мастер.

Далее тестируют, как нагрелся салон.

«Сейчас, благодаря шторке, температура составляет всего лишь 33°-34°», — смотрит автоэксперт.

Неплохой результат. Как поведет себя шторка за 700 рублей? Снова охлаждают салон и берут мороженое.

Удивительно, но мороженое растаяло почти полностью. Да и температура воздуха внутри автомобиля оказалась даже выше, чем без какой-либо защиты от солнца.

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«В среднем температура на торпеде от 57° до 64°, внутри салона порядка 44°-48°», — рассказывает Ахинько.

Эксперт уверяет: салон нагрелся из-за черной ткани — она хорошо поглощает солнечную энергию. Поэтому этот образец можно использовать лишь во время движения автомобиля, чтобы солнце не слепило пассажиров. Для защиты салона от нагрева подойдут только шторки со светоотражающим покрытием. Причем лучше покупать модели с клипсами для крепления к дверным проемам — они надежнее фиксируют шторку.