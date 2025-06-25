Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2025

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Пенсии станут выше, но платить за ЖКУ придется больше. Какие перемены привнесет в жизнь россиян второй летний месяц?

С 1 июля 2025 года в силу вступят несколько новых законов. Изменения коснутся сферы социальной поддержки, финансов, услуг, ЖКХ.

Пятый канал собрал основные нововведения второго летнего месяца.

Поднимут цены на жилищно-коммунальные услуги

С 1 июля 2025 года на территории России вырастут тарифы на ЖКУ. А точнее — на воду, электроэнергию, отопление, газ, вывоз мусора и канализацию. В среднем цены поднимутся на 11,9%, но в Москве — на 15%.

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Самый большой рост цен будет за отопление, тариф увеличится на 16,2%, то есть до 3738,37 рубля за гигакалорию. Горячая вода подорожает до 312,5 рубля за кубометр, то есть на 14,8%, а холодная — до 65,77 рубля (на 10%). Водоотведение — на 12,4% (51,62 рубля за кубометр), вывоз мусора — почти на рубль дороже (8,43 рубля за квадратный метр). Газ подорожает на 71 копейку, до 9,71 рубля за кубометр.

При этом электроэнергия в домах без электрических плит станет дороже. При одноставочном тарифе киловатт-час она теперь обойдется в 7,87 рублей вместо 6,99 рублей. Для тех, кто платит по зонам суток, стоимость дневного электричества вырастет до 9,45 рубля, а ночного — до 4,08 рубля. В случае трехтарифной системы киловатт в пиковое время будет стоить 11,24 рублей, в полупиковое — 7,87 рублей, в ночное — также 4,08 рублей.

Повысят пенсии для пожилых старше 80 лет

С 1 июля 2025-го пенсионеры России, которым до этой даты успело исполниться 80 лет, начнут получать повышенную пенсию. Для них пройдет автоматический перерасчет страховой части, которая увеличится вдвое — до 17 815,4 рубля.

Еще 1314 рублей добавят, если за пенсионером оформлен уход — это компенсация для тех, кто заботится о нем, будь то родственник или знакомый, не трудоустроенный официально. Деньги начислят автоматически, в Пенсионный фонд обращаться не нужно.

Упростят вступление в наследство

С 1 июля 2025 года в России вступит в силу новый закон, который упростит процесс вступления в наследство для родственников погибших участников специальной военной операции (СВО) и лиц, живущих или временно находящихся в зоне ее проведения и погибших в ходе боевых действий. Их наследство будет открываться с даты составления записи о смерти в официальных документах.

Если вдруг она известна или отличается более чем на три месяца от даты в медицинском свидетельстве или справке, то датой смерти станет дата оформления записи. Благодаря этому наследникам не придется ждать фактического подтверждения смерти.

Обяжут маркировать косметику и бакалею

С 1 июля 2025 года на территории России вступит в силу указ об обязательной маркировке новых категорий товаров. Специальная цифровая метка должна будет стоять на дезодорантах, средствах для волос и бритья, ароматизаторах, соусах, сухих супах, пряностях, специях и уксусах.

Маркер нужен для отслеживания пути товара от производителя до покупателя. Его вводят для борьбы с контрафактом и защиты потребителей.

За продажу немаркированной продукции с 1 июля положен штраф до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и до 200 тысяч рублей для юрлиц. Чтобы избежать штрафов, продавцам нужно заранее узнать, не попадает ли их товар под новые требования и при необходимости подключиться к системе «Честный знак».

Примут документы для суда онлайн

С 1 июля 2025 года в России начнет действовать новый порядок по подаче процессуальных документов, относящихся к делам об административных правонарушениях. Теперь и потерпевшие, и обвиняемые, и их представители, и органы власти смогут отправлять в электронном виде жалобы, заявления, ходатайства и другие документы.

Сделать это можно на Госуслугах и региональных сайтах государственных услуг, на определенных Верховным судом или Судебным департаментом онлайн-сервисах и через личные кабинеты на сайте госорганов и Банка России, если у рассматривающего дело органа есть техническая возможность принять документы онлайн.

Также для этого понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

Разрешат оформить социальный банковский счет

С 1 июля 2025 года жители России, получающие социальную помощь, смогут оформить банковский вклад или счет. Это поможет льготным категориям граждан сохранить и приумножить свои сбережения.

Социальный счет при этом будет работать почти как вклад, но с постоянным доступом к снятию средств. На счета с суммой до 50 тысяч рублей ежемесячно начислят проценты — вполовину от ключевой ставки Центробанка. При этом банк не имеет права брать комиссию за открытие счета, обслуживание карты и за переводы.

Запретят хранить персональные данные за пределами России

1 июля 2025 года вступит в силу закон, запрещающий хранение персональных данных за пределами РФ. То есть ФИО, номер телефона, адрес, паспортные данные, электронную почту и другие, которые позволяют идентифицировать человека. То есть все компании и организации, собирающие, обрабатывающие или хранящие такие сведения, будут обязаны делать это только на территории России.

Исключение будет работать только для случаев, когда обработка данных за границей разрешена законом или российским правительством.

Ужесточат процесс выдачи кредитов

С 1 июля 2025-го в России вступят в силу новые правила по макропруденциальным лимитам, которые ограничат выдачу рискованных кредитов.

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Лимит у банков будет равен 2% для ипотеки с первоначальным взносом менее пятой части от общей суммы и показателем долговой нагрузки заемщика свыше 50%. Также появятся ограничения на автокредиты. Долговая нагрузка заемщика должна составлять не более 20% от общего объема выдач.

Повысить шансы на одобрение кредита при высокой долговой нагрузке можно либо при увеличении официального дохода, либо через привлечение созаемщика или поручителя со стабильным и достаточным доходом.

Введут новые правила для цифрового рубля

С 1 июля 2025-го цифровой рубль как валюта станет частью закона о противодействии отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Банк России и другие банки, подключенные к отечественной криптовалюте, будут обязаны проверять личность клиентов, следить за обновлениями данных, направлять сведения о подозрительных операциях в Росмониторинг, а также приостанавливать и отклонять подобные переводы.