Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В этом году концертная программа шоу поделена на тематические блоки, раскрывающие основную идею выпускного — победу. Кто из артистов будет транслировать ее аспекты со сцены праздника?

В 2025 темой главного российского выпускного станет победа в самом широком ее проявлении: 80-летие победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, достижение собственных целей наперекор трудностям и главенство добра над злом.

Пройдя красной нитью через каждое праздничное выступление звезд отечественной эстрады, идея «Алых парусов» поделит вечер на несколько блоков. Каждый из них — шаг, олицетворяющий ведущие к победе качества.

Что же помогает достигать успеха? И какие артисты раскроют эти качества через песни?

«5УТРА» о надежде

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вера в лучшее вопреки отсутствию ясности — надежда сопровождает выпускников, когда, затаив дыхание, они открывают результаты экзаменов и смотрят списки зачисленных в университет. Это чувство раскроет на сцене «Алых парусов — 2025» группа «5УТРА».

О надежде на лучшее дуэт из Омска знает не понаслышке. До 2023 творческий и семейный союз Беляковых создавал песни лишь для немногочисленной интернет-аудитории. Хит «Давай сбежим» («Искорки») должен был стать последней композицией пары — слишком долго Анна и Никита работали без результата — как вдруг песня взлетела на первые строчки музыкальных чартов. Так оправдалась вера в успех.

Каждый раз восторг как в первый: как менялся праздник «Алые паруса» с 1968-го по 2025-й

Выступление «5УТРА» откроет «Алые паруса». В этот момент экраны сцены окрасит видеоряд пастельных тонах, символизирующий трепет надежды. Вместе с коллективом на подиум выйдут танцоры балета «Тодес» и, впервые в истории мероприятия, артисты театра на воде.

Akmal' о любви

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Преданность избранной профессии, которой суждено стать делом всей жизни, — что, если не любовь, подсказывает одиннадцатиклассникам, какое из увлечений однажды превратится в их работу. Об этом нежном чувстве поведает певец и музыкант Akmal'.

Исполнителю его истинное предназначение указало сердце. С детства Акмаль Ходжаниязов готовился пойти по стопам старшего брата-футболиста. Увлечение спортом молодой человек ловко совмещал с музыкой, которая с каждым днем все больше поглощала его. Внимательный брат желал Акмалю самого лучшего — именно он от лица младшего Ходжаниязова подал заявку на шоу «Голос. Дети» в 2018 году. И любовь к творчеству вскоре подсказала певцу правильный путь — Akmal' победил в проекте.

В 2025 исполнитель выступит на сцене «Алых парусов» в окружении нескольких коллективов артистов, чтобы раскрыть все грани страстного и одновременно нежного чувства.

Надежда Кадышева о силе единства

РИА Новости/Пелагия Тихонова

Взаимопомощь и поддержка заряжают и вдохновляют — без силы единства, проявляющейся в любви к Родине, школьникам было бы сложно найти свое место в мире. Гвоздем программы «Алых парусов» в 2025 станет истинная патриотка и народная артистка России Надежда Кадышева.

Творчество солистки ансамбля «Золотое кольцо» с каждым годом набирает популярность у слушателей всех возрастов. Единство русского народа певица раскроет хитами «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей», «Виновата ли я» и «Плывет веночек». Именно эти полюбившиеся молодому поколению песни наиболее полно передают преданность родине и ее традициям.

Лифт в будущее и цифровое дерево: какими декорациями поражает шоу «Алые паруса»

В этом году выход Кадышевой украсят пейзажи родных просторов и знакомые с детства образы сказочных персонажей на экранах.

Вадим Самойлов о мудрости и хитрости

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Навык трезво и зрело оценивать ситуацию, а также уместно применять ловкость на пути к цели — подросткам с юных лет приходится проявлять смекалку и ловкость, чтобы побеждать в школьных олимпиадах и спортивных состязаниях. Об этих качествах успешным одиннадцатиклассникам поведает основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Рок-музыкант, сооснователь и фронтмен знаменитой рок-группы, поэт и композитор упорным трудом в одно время смог добиться даже членства Общественной палаты РФ. Сегодня жизненная мудрость помогает вокалисту сохранять популярность среди разных поколений слушателей.

The Hatters о смелости

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Как бы ни было страшно и неясно будущее, только отвага позволяет двигаться вперед — смелость необходима выпускниками в борьбе за бюджетные места и личные совершения. В своих песнях об этом качестве расскажет рок- и поп-группа The Hatters.

Фолк-коллектив за всю историю существования бренда не уставал пробовать себя в разных жанрах. В итоге The Hatters рискнули пойти против правил и совместить народные мотивы с цыганскими напевами, аккомпанементом аккордеона, скрипки, контрабаса и не прогадали!

На сцене «Алых парусов» солист группы Юрий Музыченко осмелится испытать на себе состояние невесомости, чтобы собственным примером проиллюстрировать идею тематического блока.

Bearwolf о воле

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Внутренняя сила непрерывной работы над собой и умение не сдаваться — воля и дух делают вчерашних одиннадцатиклассников решительнее. Вдохновить их на будущие свершения решила певица Bearwolf.

Волшебный вечер: музыка, без которой нельзя представить «Алые паруса»

Валерия Василевская, сегодня широко известная эксцентричным псевдонимом и хитом GODZILLA, была жутко закомплексованным из-за лишнего веса ребенком. Она даже бросила занятия хоровым пением, потому что преподаватель дал ей сольную партию в песне про толстую девочку. Волевая Василевская ушла в спорт — хотела доказать, на что способна. Но музыка осталась в ее сердце и, став взрослой, Bearwolf оказалась достаточно сильна духом, чтобы побороть комплекс и вернуться к вокалу.

Выступление певицы в шоу будет сопровождать музыкальное попурри, а также театрализованное представление. Bearwolf раскроет идею блока «Воля и дух» ярко и смело.

«Иванушки International» о радости

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Восторг и счастливое освобождение от тревог — радость является главной наградой за любую победу. В 2025 эту светлую эмоцию с выпускниками разделит группа «Иванушки International».

Главный российский бойз-бенд 90-х сохраняет свою популярность уже практически 30 лет. Такие хиты группы, как «Тополиный пух», «Тучи» и «Снегири» подарили коллективу любовь нескольких поколений слушателей.

Название курируемого «Иванушками International» праздничного блока «радость и ликование» наиболее точно отражает основной мотив песен группы. В 2025 коллектив сможет зарядить позитивом и выпускников «Алых парусов».

Зара о подвиге

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В шоу также примет участие заслуженная артистка России Зара. Со сцены певица затронет историческую составляющую тематики праздника и расскажет выпускникам о вневременных подвигах российских героев. Урок истории коснется страниц прошлого и поведает примеры из современности.

«Алые паруса» в цифрах: история главного праздника выпускников

Вести праздничное мероприятие вновь доверили российскому актеру, комику и телеведущему Дмитрию Хрусталеву. Ранее вместе с телеведущей Идой Галич он уже справлялся с этой задачей в 2023 и 2024. В этом году его спутницей на протяжении всего вечера будет актриса дубляжа Дарья Блохина.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.