«Алые паруса» в цифрах: История главного праздника выпускников

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Малоизвестные факты о легендарном празднике, который привлекает внимание миллионов зрителей со всего мира.

«Алые паруса» — одно из самых ярких событий в Санкт-Петербурге. Жители города и туристы собираются на набережных Невы посмотреть водно-пиротехническое шоу, грандиозный салют и торжественное шествие брига «Россия» по Неве. 5-tv.ru рассказывает о главных событиях в истории главного праздника выпускников России.

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1968 год — первые «Алые паруса»

Впервые праздник состоялся 55 лет назад, в ночь с 27 на 28 июня. Выпускники собрались на Дворцовом мосту и Адмиралтейской набережной, где встретили яхту «Металлист» — главный символ праздника. «Алые паруса» продолжились в центре Ленинграда: выпускников приглашали поучаствовать в конкурсах, где призами были прогулки на речных трамвайчиках и поездки на такси по ночному городу.

25 тысяч выпускников посетили первый праздник выпускников

С каждым годом количество желающих увидеть проход галиота «Секрет» из повести-феерии Александра Грина только увеличивалось. Поэтому в разные годы «Алые паруса» проводили на Крестовском острове, стадионе имени Кирова и в большом концертном зале «Октябрьский».

26 лет спустя возродили «Алые паруса»

В 1979-м легендарный петербургский бал выпускников прошел в последний раз в истории СССР. Затем праздник отменили из-за опасного скопления людей. Ленинградские выпускники не видели проход корабля с алыми парусами 26 лет. В 2005-м праздник возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Уже больше 15 лет «Алые паруса» — не просто городское мероприятие, а мультимедийное шоу, известное во всем мире.

900 квадратных метров — размер алых парусов брига «Россия»

Главный символ праздника, двухмачтовый бриг «Россия», создали в 2019-м. Площадь алых парусов брига — около 900 квадратных метров. Конструкторы при работе руководствовались старинными кораблестроительными методами и совмещали их с новаторскими решениями, чтобы улучшить ходовые качества брига.

Петр Ковалев / ТАСС Роман Пименов / ТАСС Петр Ковалев / ТАСС Петр Ковалев / ТАСС Петр Ковалев / ТАСС Петр Ковалев / ТАСС Александр Демьянчук / ТАСС Петр Ковалев / ТАСС

30 метров — высота мачт корабля

Высоту двух мачт судна рассчитывали, исходя из высоты мостов Санкт-Петербурга. Фок-мачта и грог-мачта брига «Россия» изготовлены из стали.

18 парусов у брига «Россия»

Символ праздника украшают 18 парусов алого цвета, которые отшивали из облегченных материалов специально для бала выпускников. В 2021-м на судне появились белый и синий парус. Так организаторы праздника отметили 30-летие российского флага.

16 узлов — максимальная скорость корабля под парусом

При создании брига «Россия» конструкторы сохранили ходовые качества судна. Бриг может развивать скорость в 16 узлов под парусом и девять узлов — на двигателе. 16 узлов — максимальная скорость для кораблей подобного класса.

1,4 миллиона человек посетили праздник «Алые паруса — 2019»

В 2019-м «Алые паруса» были посвящены истории России. Гости праздника увидели театрализованное шоу, где из воды на сушу вышли 33 богатыря из «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина. В тот день на Дворцовой площади только выпускников собралось 33 тысячи. Всего же за «Алыми парусами» в Санкт-Петербурге наблюдали 1,4 миллиона человек.

16,5 миллиона человек смотрели «Алые паруса — 2020»

В 2020-м из-за пандемии коронавируса легендарный праздник провели в формате видео-телетрансляции. «Алые паруса» показывали в эфире Пятого канала и на сайте 5-tv.ru. Корабль отправился в путь в акватории Финского залива. За эффектным шоу следили 16,5 миллиона зрителей: девять миллионов человек — с экранов телевизоров.

40 тысяч выпускников побывали на празднике «Алые паруса» в 2021-м

В 2021-м «Алые паруса» проводили с ограничительными мерами, поэтому на Дворцовую площадь смогли попасть только выпускники. Концерт увидели 30 тысяч учащихся школ и девять тысяч выпускников лицеев, техникумов и колледжей. Для подростков пели Анита Цой, Ирина Дубцова, JONY, Niletto и другие артисты.

22 минуты длился фейерверк на «Алых парусах»

YouTube / Пятый канал Россия

Кульминация праздника — проход корабля с алыми парусами по Неве под пиротехническое шоу. В 2021-м фейерверк длился 22 минуты! Под торжественные залпы у Петропавловской крепости развернулось театрализованное шоу со сценами Ледового побоища в память об Александре Невском. На импровизированных сценах в центре Петербурга появились Михаил Ломоносов и Александр Пушкин. В честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос воссоздали Центр управления полетами, который озарился словом «Поехали!» из фейерверков.

В 87 странах мира посмотрели трансляцию праздника

Праздник «Алые паруса» известен всему миру. В 2021-м телетрансляцию смотрели и за пределами России. Шоу показали в Казахстане, Белоруссии, Украине, Италии, Германии, Франции, Пакистане, США, Индии, Турции, Великобритании, Австрии, Японии и других странах.

60 тысяч залпов сопровождали проход корабля

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Традиционный проход брига «Россия» в акватории Невы сопровождали 60 тысяч залпов салюта! В воздух были запущены фейерверки с платформы из барж и понтонов площадью более 6,5 квадратного километра.

Пять наград премии Global Eventex Awards

Четыре золотых награды и одну серебряную получил праздник на международном конкурсе Global Eventex Awards в 2021-м. Петербургский проект одержал победу в номинациях «Праздничное мероприятие», «Культурное мероприятие», «Музыкальное мероприятие» и «Арт-событие». Серебро праздник завоевал за прямую трансляцию, которую проводил Пятый канал.

В 31-й раз пройдет праздник «Алые паруса» в 2023-м

Легендарный праздник проводили в Ленинграде 12 раз — с 1968-го по 1979-й. В XXI веке «Алые паруса» впервые провели в 2005-м. В 2023-м бал выпускников пройдет в 31-й раз.

Праздник выпускников «Алые паруса» в 2023-м пройдет 24 июня. Шоу начнется масштабным концертом, где выступят главные звезды российской эстрады. Кульминацией вечера станут водно-пиротехническое шоу и проход брига «Россия» в акватории Невы.