На еду, паразитов и даже блох: как определить аллергию у кошки
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Кошки, как и люди, страдают от аллергии. Но некоторые схожие с ней симптомы могут говорить о более серьезных заболеваниях.
Кошачьи, как и люди, нередко мучаются от аллергии. Однако ее симптомы могут схожи и с другими, более опасными заболеваниями.
О том, когда животное следует вести к ветеринару, эксклюзивно в эфире радио «Петербург» рассказал ветеринарный врач Института ветеринарной биологии, кинолог-эксперт, кандидат биологических наук Игорь Валерьевич Чуваев.
Самая частая аллергия — на блох
Аллергия у кошек не редкость. Например, пищевая. Также бывает аллергия на моющие средства, пыль и даже на наполнитель для лотков. Но, по словам эксперта, самая частая — на укусы насекомых, в частности блох.
«Признаки определить несложно. Это покраснение кожи, ушей и глаз, сухость, зуд, беспокойство, проплешины. Кошки могут отказываться от еды, худеть. Это связано уже с психоэмоциональной реакцией. Отнести животное к дерматологу нужно если оно стало резко дергаться, выкусывать какие-то участки кожи, беспокоиться, чесаться», — объяснил Чуваев.
А еще, как и у людей, у кошачьих бывает сезонная аллергия на пыльцу — питомец тоже начинает бесконечно чихать. Но чихание и кашель могут быть показателем не только аллергии, но и наличия гельминтов.
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Потому при появлении аллергической реакции стоит в первую очередь проглистогонить своего кота. И, если симптомы не исчезнут — вести его к ветеринару. Это позволит потратить на лечение намного меньше времени.
Глаза кошек лучше лечить специалисту
Еще один частый симптом при аллергии — покраснения глаз питомца и слезоточивость. Но причиной могут быть и другие заболевания.
«Это могут быть инфекционные болезни, например, хламидиоз», — отметил Игорь Чуваев.
А еще — вирусный или инфекционный конъюнктивит. Потому при заболеваниях глаз лучше не заниматься самолечением. Максимум — закапать в глаза кошке физраствор, чтобы исключить воспаление из-за пыли или попавшей в глаз шерстинки. Если это не поможет, то животное следует сразу же отнести к ветеринару.
«Признаки конъюнктивита: покраснение глаз, воспалительные процессы, слезотечение, а потом появляются еще и гнойные выделения», — перечислил симптомы ветеринар.
Никаких человеческих лекарств
Многие хозяева пытаются лечить своего питомца человеческими лекарствами, особенно при аллергии. Однако делать это нежелательно.
«Таблетку, которая рассчитана на человека, рассчитать на кошку бывает непросто, как и поделить. А кошачьи антигистаминные препараты уже рассчитаны. Например, одна таблетка на пять килограмм веса животного», — объяснил ветеринар.
Дать лекарство обычно очень сложно — кот кусается, царапается, вырывается и выплевывает невкусное лекарство. Для таких случаев Игорь Чуваев советует таблеткодаватели для кошек, которые можно приобрести в ветеринарной аптеке или на маркетплейсах.
«Класть таблетку через специальный прибор надо на корень языка, дальше закрыть рот, приподнять голову животного и погладить его по горлу, чтобы вызвать глотательный рефлекс», — пояснил Чуваев.
Главное, не забывать о технике безопасности, потому что и в таком варианте дачи лекарства можно остаться с искусанными и расцарапанными руками. А кошачьи царапины и укусы могут быть весьма болезненны и плохо заживать.