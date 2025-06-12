Каша из березы, кундюмы и репня: неизвестные блюда национальной русской кухни

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Оказывается, не только «щи да каша — пища наша», а еще тюря и хряпа. Какие еще оригинальные русские блюда незаслуженно забыты?

Ни одними только щами и окрошкой славится русская земля! Национальная кухня необъятной родины, конечно, чаще всего ассоциируется с похожими на солнце золотыми блинами. И все же, сколько их ни масли, какую начинку в них ни заворачивай, Илью Муромца с Алешей Поповичем тестом не прокормишь. А вот густой луковой тюрей вприкуску с сытными томлеными кундюмами — запросто!

Хряпа

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Хваленая корейская кимчи отдыхает!

Хряпа — это тоже блюдо из капусты, только не пекинской, а нашей, белокочанной. Маринуются для закуски зеленые листья с верхушки.

Так как хряпой именовали капустные листья сами по себе, нередко ей потчевали скот. Чтобы не путать крестьянское кушанье с животным кормом, первое чаще именовали «Кремлевской хряпой». Так называется салатная заготовка из тех самых листьев с добавлением свеклы, моркови и лука. Чаще всего это богатое витамином С блюдо подавали в качестве гарнира к мясу или птице.

Тюря

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Крестьяне любили супы: кушанья получается сразу много, готовить быстро и незатратно. Жаль, что тюря проиграла негласный бой за популярность окрошке: на самом деле, она получается гораздо сытнее и интереснее!

Тюрей в старину называли холодный хлебный суп. Кусочки хлеба, сухари или корки крошили в воду, квас, простоквашу или молоко, все это сдабривали небольшим количеством растительного масла. Иногда в блюдо добавляли нашинкованные овощи и лук.

Все еще кажется, что окрошка заслуживает большего внимания? А как насчет того, что тюрю готовили и в сладком варианте: из подслащенной сахаром, медом, вареньем или фруктовым сиропом воды и хлебных корок.

Кундюмы

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Еще одно померкшее в блеске славы других звезд русской кухни явство называется кундюмами. Первое упоминание о них встречается еще в 1490 году, о кушанье можно прочесть даже в «Домострое».

Кундюмы внешне напоминают пельмени или вареники. Собственно, это и есть сочетание заварного и вытяжного теста на растительном масле с начинкой из свежих или сухих грибов в сочетании с крупой и пряностями. Разница лишь в том, что кундюмы не отваривают, а вначале пекут, затем томят в духовке.

Репня

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Старинная похлебка из репы готовилась в крестьянских семьях еще задолго до появления на Руси картофеля. И пользовалась успехом, между прочим!

Основной ингредиент репни считывается еще по названию блюда — это квашеная или сырая репа. Особый аромат супу придавали сухие грибы, коренья и травы.

Есть и другой вариант репни, похожий на современное картофельное пюре. Собственно, репа и выполняла все задачи этого овоща до новшеств Петра I. Толченую массу из репы смазывали маслом, присыпали сухарями, смазывали сметаной и отправляли в печь запекается. Но такие изыски обычно оставляли для праздников.

Кисель из гороха

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Кроме горохового, существовал еще и овсяный кисель — оба абсолютно не похожи на современные ягодные. Последние появились только в XIX веке, в то время, как их предков употребляли, начиная с X-го.

На Руси кисель готовили и сладким, и соленым. Он был настолько густым, что его резали ножом, подавали с фруктами или маслом и жареным луком.

Соленый гороховый кисель напоминал холодец, его могли преподносить как основное блюдо. Для приготовления потрескавшийся горох заливали водой и оставляли в русской печи на день-два, пока горячая вода не вымоет крахмал. Потом смесь пропускали через сито и кипятили до загустения.

Такое кушанье особенно любили московские кучеры, разносчики продавали его прямо на улицах.

Каша из березы

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Нет, каши из топора, к сожалению, в этом списке не будет, так что довольствуемся березовой. Тем более, это излюбленное крестьянское блюдо.

Во времена неурожая березовая каша спасала бедняков. Для ее приготовления с деревьев снимали тонкую кору, которая находится под берестой, затем варили. Кашное «сырье» — флоэму — называли заболонь, есть свидетельства об употреблении в пищу не только березовой, но и липовой, сосновой флоэмы.

Рецепт не менялся, желеобразное кушанье ели без сахара, только с солью. По плотности такая каша была отвлеченно похожа на манную.