Никуда не полетели: как вернуть деньги за испорченный отпуск

Фото, видео: 5-tv.ru

Летний сезон сопровождается периодом отпусков и поездок в теплые места. Но непредвиденные обстоятельства способны все испортить в одночасье.

Сотни отмененных рейсов — в России произошел крупнейший авиаколлапс. В период майских праздников авиакомпании массово отменяли вылеты, толпы людей не смогли отправиться на отдых, а те, кому удалось — вынуждены были жить в заброшенных отелях. Другие — в госпиталях. Больницы выставляли им чеки в несколько миллионов рублей.

Подробности злосчастных дней узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Отдых с летальным исходом

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Для Никиты Чистокистова видео с побережья Средиземного моря стало последним. Он прилетел на отдых и первым делом отправился на пляж, но его никто не предупредил о том, что прыгать с пирса запрещено.

«Табличек там нет. У нас есть видеоматериалы о том, что таблички на следующий день только установили. И то — формально. А вода была в этот день мутная, не было заметно, что глубина небольшая», — делится мама молодого человека Галия Чистокистова.

Был ли у ее сына шанс выжить?

«Когда речь идет о, так называемой, травме ныряльщика — повреждении шеи, ни в коем случае нельзя вертеть человека. Это привело к почти перерубанию спинного мозга», — говорит мама погибшего.

Никиту доставили в больницу и провели операцию. Две недели он был обездвижен, а рядом находилась мама. Сына позволили транспортировать домой, но перелет он не пережил.

«Был период жизни с ним, теперь наступает период жизни без него», — плачет Чистокистова.

За лечение, которое в итоге не спасло 29-летнего парня, госпиталь выставил счет на 19 тысяч долларов — стандартная страховка в пакете тура не покрывала такие расходы. Друзья Никиты собирали деньги со всех неравнодушных.

«Я настоятельно рекомендую покупать страховки с дополнительным риском „спорт“, потому что наверняка даже в турецком отеле вы можете полететь на дельтаплане или покататься на банане. Это относится к спортивным рискам», — советует директор по урегулированию убытков и сопровождению программ личного страхования Лариса Терская.

Хороша ли система «Фортуна»

Грязь и трупы птиц туристы находили не только в номерах, но и в коридорах египетского отеля «Амарина Стар». Хотя на полу там же отчет с проставленными отметками об уборке — пол мыли, пыль протерли.

Путевку в заброшенный отель покупали по системе «Фортуна», но не повезло.

«Фортуна» — это система, когда туроператор самостоятельно выбирает отель. Клиентам нужно отметить только желаемые параметры: регион размещения, концепцию питания и звездную категорию отеля.

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Заброшенная гостиница была заявлена как пятизвездочная. За такой отдых Валерия Рузайкина вместе с молодым человеком заплатила порядка 130 тысяч рублей.

«Там открыты номера, выбиты двери, висят шторы, выломаны потолки. Мне просто было страшно, потому что непонятно вообще, что мы в очередной раз найдем», — вспоминает девушка.

Единственное, что не нашли туристы — ответа на вопрос, почему, оказавшись в заброшенном отеле, они тоже стали никому не нужными?

«Сейчас мы пока готовим с юристом досудебную претензию. Хотим получить хоть какой-то ответ от туроператора. И если наша претензия не будет удовлетворена, то будем уже обращаться в суд», — утверждает героиня.

Представитель организации прокомментировал ситуацию с заброшенным отелем и ответил, что сотрудничество с данной гостиницей прекращено. Добиваться возмещения ущерба туристы намерены через суд.

Куда обращаться за возвратом средств

Есть и те, кто вовсе не добрался до места назначения. Сотни туристов не смогли даже сесть на свои долгожданные рейсы. Кристина Вострикова заплатила 75 тысяч рублей за путевку в Турцию, но так и не попала на отдых.

«Плакала от усталости, потому что сутки просидеть в аэропорту — стресс. Смотришь на это мракобесие, грубо говоря, как люди толпой спят на полу, возле какого-то фонтана. И все, рейс отменен в час ночи», — объясняет она.

Девушка обратилась за юридической помощью.

«С туроператора может быть взыскана неустойка в размере 3% в день за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке, штраф в размере присужденной суммы, половина присужденной суммы судом и моральный вред. В целом, это может быть в пределах двойной стоимости тура», — поясняет юрист Филипп Терехин.

Съемочная группа программы отправилась в офис туроператора. По адресу, который указан в договоре, вход только по пропускам. Во встрече им отказали, спускаться на первый этаж не захотели.

«Ваш туроператор несет ответственность за вами по туру, когда вы находитесь в туре», — говорит женщина по телефону.

«Статьей 9 Федерального закона „Об основах туристской деятельности Российской Федерации“ предусмотрено, что туроператоры обеспечивают оказание туристу всех услуг, входящих в туристские продукции», — парирует корреспондент.

«Уважаемый турист, я не буду с вами более продолжать диалог, поскольку это линия юридических лиц», — отвечают ей.

В центральном офисе очный разговор тоже не состоялся.

«У меня встречи, люди, у меня все расписано, я не могу выйти на улицу», — оправдывается голос в телефоне.

«Пять минут буквально», — просят ее.

«Я занята», — отвечают на другом конце провода.

На официальный запрос на почту туроператор ответил, что деньги будут возвращены. После повышенного внимания «Страны Советов» к данной истории Кристина сообщила, что средства ей действительно вернули.

Как Басков не вернулся домой

А что если отменяют рейс, на котором должны лететь артисты, когда под угрозой срыва гастроли и концерты? Так, в московском аэропорту застрял Государственный Кремлевский оркестр. Выступление состоялось прямо там, перед другими пассажирами.

Николай Басков не мог попасть в Москву — рейс, которым летел артист из Иркутска, перенаправили в аэропорт Санкт-Петербурга. Несколько часов пассажиров не выпускали из самолета, в том числе и «Золотой голос России».

«Уже шесть часов сидим в самолете. Нас пока не выпускают. Никто никуда не летит, никто никуда не вылетает», — говорит на видео Басков.

Будут ли задержки рейсов в июне

Туристический сезон в самом разгаре. На что надеяться тем, кто только собирается в отпуск? Можно ли спрогнозировать ситуацию на июньские праздники?

«Сейчас предсказать невозможно. Если снова будет вводиться план „ковер“ или другие ограничения, то вероятны незначительные задержки рейсов. Но мы надеемся, что все будет хорошо и их не будет», — уверяет руководитель пресс-службы Российского Союза туриндустрии Артур Абдюханов.

Покупать тур или организовывать отдых самостоятельно без помощи агентов и операторов — выбор каждого. Эксперты советуют изучать отзывы на гостиницы в интернете, обращать внимание на лимиты, прописанные в страховом договоре. А если права нарушают, то фиксировать несоответствия, чтобы в попытке улететь в отпуск не пролететь с отдыхом. Иначе — придется путешествовать по судам.