Внуков не ждать? Какие методы воспитания лишают ребенка счастливого будущего

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Воспитание ребенка влияет не только на его поведение, но и на возможность во взрослом возрасте найти любовь

Действия родителей с самого младенчества влияют на ребенка и формирование его личности. Потому неудивительно, что у людей, росших в нездоровой обстановке, возникают проблемы в построении близких отношений.

О том, чем чревато детство, в котором присутствует психологическое и физическое насилие, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Анастасия Сидорова.

Анастасия Сидорова

Психолог

Какие бывают типы привязанности

На возможность построения здорового и счастливого союза во взрослом возрасте влияет немало факторов. Один из главных — тип привязанности.

Самый редкий и при этом здоровый — надежный. «Надежники» не боятся строить доверительные и эмоционально близкие отношения, им несложно быть в них открытыми, но при этом сохранять собственную автономию.

А вот остальные типы привязанности относятся к деструктивным. Современная психология выделяет три: тревожный, избегающий и тревожно-избегающий.

«Привязанность у нас формируется еще в детстве. Надежная может развиться только в том случае, если взрослые — родители или опекуны — проявляли эмоциональное участие в жизни и в развитии ребенка. Потому что воспитание — это не только обеспечение материальными какими-то ценностями и в принципе элементарными для жизни вещами, это еще и эмоциональная вовлеченность. То есть понимание и поддержка, участие в жизни, проявление теплоты», — отметила психолог.

Тревожная привязанность формируется, если родители были отстранены и холодны, не проявляли достаточной эмоциональной близости. Тогда у ребенка возникают ощущения брошенности, небезопасности. И во взрослом возрасте у него будет стремление «догонять» своих партнеров и постоянно требовать доказательства собственной нужности.

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Избегающий тип привязанности разовьется в том случае, если, помимо проявления холодности, родители также обесценивали чувства и эмоции, не разделяли их. В таком случае дети замыкаются в себе, становятся более самостоятельными. У них формируется установка: любые близкие отношения небезопасны, их не будут видеть и ценить, из-за чего нет смысла к кому-то привязываться, делиться мыслями, чувствами, тревогами.

Люди с тревожно-избегающей привязанностью сочетают в себе оба вышеописанных типа.

«С одной стороны, во взрослом возрасте они стараются максимально избегать общения, но с другой стороны, они в то же время пытаются еще и привязаться, стараются получать те любовь и эмоциональную близость, которые они не получили в детстве», — объясняет Анастасия Сидорова.

При этом, как отметила психолог, скорректировать свое поведение людям с деструктивным типом привязанности без помощи специалиста вряд ли возможно. Помимо прочего, у контрзависимых и созависимых всегда формируется исключительно тревожно-избегающий тип.

Боятся отношений из-за боли

А вот в случае физического, сексуального или тяжелого психологического насилия все будет куда страшнее. А точнее — сформируется не только деструктивный тип привязанности, но и острое стрессовое расстройство (ОСР), которое, в свою очередь, создает предпосылки к формированию социального посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Оно может развиться еще в подростковом возрасте и серьезно нарушить не просто работу психики, но и головного мозга, а также гормональной системы организма.

Вообще, социальное ПТСР — достаточно серьезное расстройство психики, связанное с травматизацией. Оно возникает после пережитого насилия, катастрофы, горя, утраты и в принципе от чрезмерного накопившегося стресса.

«У ребенка не формируется ПТСР в социальной сфере, так как его психика очень подвижная, гибкая, адаптивная. До определенного возраста у детей нет какого-то большого представления о внешнем мире, как и личных границ, их они только начинают формировать и выстраивать. И в принципе нет представления о нормах морали, о том, что действительно хорошо, а что плохо. Поэтому, когда человек растет в насилии и стрессе, то он просто не может сделать вывод о том, что происходящее с ним ненормально», — объясняет психолог.

Из-за этого многие вещи возможно осознать только в более взрослом возрасте через сравнение разных моделей поведения и внутрисемейных отношений.

Потому, если взрослый ОСРщик попадет в какую-то травмирующую ситуацию или нездоровый абьюзивный союз, то у него с большой вероятностью разовьется ПТСР. А ПТСРщикам обычно крайне сложно оказаться в отношениях в принципе. Ведь они постоянно испытывают внутреннюю боль в фазе приступов, как будто прямо сейчас в реальности переживают травмировавшие их события.

«А в периоды спокойствия, когда нет флэшбеков, человек все равно находится в тревожном состоянии. Он бдительно отслеживает, что происходит вокруг, как реагируют люди. Поэтому ввязаться в нездоровую историю ПТСРщик практически не может, поскольку причинение боли для него подобно смерти», — заметила эксперт.

Однако это не значит, что он не окажется в нездоровых отношениях — особенно если поначалу они выглядели здоровыми. Все дело в отсутствии сил, поскольку жизнь с расстройствами психики энергозатратна. Причем настолько, что из-за внутренней борьбы их не будет хватать на бытовые дела, учебу, работу, общение с семьей и с друзьями. Поэтому создать счастливую семью и самому стать родителем такой человек способен только после длительной терапии.

Постоянные стресс и внутренняя боль

Помимо этого, физическое насилие в детстве, как и психологическое, чаще всего приводит к тревожным и депрессивным расстройствам, к проблемам с самооценкой и с обучением. А еще — к расстройствам пищевого поведения и аддикциям, то есть зависимостям.

«Курение, а также алкогольная и наркотическая зависимости — это все последствия именно психологического и физического насилия, пережитого в детстве. Потому что такой ребенок постоянно пребывал в состоянии стресса и внутренней душевной боли, которые потом перешли во взрослую жизнь. И чтобы заглушить эту идущую из детства боль, человек может, к примеру, заедать ее, или начать регулярно употреблять алкоголь или наркотики, не заметив, как стал от всего этого зависимым», — отметила эксперт.

Одноразовое применение физического или психологического насилия по отношению к ребенку, скорее всего, не приведет к каким-то серьезным последствиям в дальнейшей жизни. Но важно учитывать, что у всех разный тип психики и личности, разный характер.

Для кого-то единоразовый случай насилия пройдет совсем бесследно, и он об этом не вспомнит или будет вспоминать с пониманием. А у кого-то он сформирует очень серьезную травму из-за изначально слабой нервной системы или нестабильной психики, поскольку с ними можно просто родиться.

И тогда — да, даже однократное применение насилия отразится на дальнейшей судьбе ребенка. Тут также будет важным поведение взрослых после инцидента. Если применивший физическую силу родитель или опекун осознал неправильность этого, признал свою ошибку и извинился, подробно поговорил о произошедшем, то скорее всего последствий действительно не будет.