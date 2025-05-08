«Наше дело прокукарекать, а там хоть и не рассветай»: как снимали «В августе 44-го…»

Фото: Кадр из к/ф «В августе 44-го…», реж. Михаил Пташук, 2001 г.

Военную киноленту снимали наперекор неудачам и трудностям, стараясь максимально воссоздать все детали. Спустя 25 лет зрители до сих пор с интересом пересматривают фильм.

Фильм «В августе 44-го…» был снят по книге Владимира Богомолова на киностудия «Беларусьфильм» при российской поддержке.

Экранизировать «В августе сорок четвертого» (или «Момент истины») уже пробовали, и если в первый раз автор романа потрудился расписать свои претензии в 600 замечаниях, то во второй он ограничился просьбой убрать его имя из титров.

Как неудачная постановка с российскими актерами в главных ролях стала шедевром военного кино?

Почему фильм «В августе 44-го…» появился со второй попытки

Кадр из к/ф «В августе 44-го…», реж. Михаил Пташук, 2001 г.

Роман Владимира Богомолова «Момент истины» вышел в 1974 году, уже спустя год поставить фильм по произведению решил литовский драматург и народный артист РСФСР Витаутас Жалакявичюс.

У режиссера было довольно ясное видение будущей картины: четкий сценарий и четкий актерский состав. Против капитана Алехина в исполнении Сергея Шакурова и Бронюса Бабкаускаса в роли генерала Егорова сам автор книги ничего против не имел, но вот сюжет будущей кинокартины его совершенно не устроил. Жалакявичюс исправил сценарий, но Богомолов заявил, что после редактуры стало только хуже. Гордый режиссер все равно начал съемки.

Началась настоящая война Богомолова с «Мосфильмом» и Жалакявичюсом как главным противником достоверности романа. В киностудию пришло около 600 замечаний писателя — все это время литовский драматург отчаянно снимал сцену за сценой, пока работу не остановила смерть Бабкаускаса.

Режиссер пришел в отчаяние — никого больше он не видел в роли Егорова, а разъяренный писатель тем временем подал на «Мосфильм» в суд. Он никому не позволил использовать снятый «вестерн» — на том и завершилась первая битва за экранизацию.

Вторая состоялась только спустя 25 лет. В 1998-м Министерство культуры Белоруссии предложило экранизацию «Момента истины» Михаилу Пташуку, производственные расходы поделили между собой Россия и Белоруссия. Для работы над фильмом режиссер перечитал книгу восемь раз и лично приехал на консультацию с Богомоловым для совместного создания нового сценария.

На этот раз преградой в создании киноленты стала нехватка финансирования, хотя белорусская сторона вложила в производство все, чем располагала, даже в ущерб другим кинокартинам. «Вмешался» еще взлетевший курс валют. Пташук рискнул начать съемки массовых сцен до улаживания денежной проблемы — он боялся затягивать работу.

Фильм появился во многом благодаря продюсеру Владимиру Семаго, который взял кредит и даже пожертвовал на него средства из собственного семейного бюджета. В качестве благодарности режиссер снял его в эпизодических ролях «В августе 44-го…». Помогла и народная любовь Пташука. Белорусы как могли старались помочь режиссеру и несли недостающий реквизит. Как итог, в конечном варианте военной драмы нет и намека на былые сложности с бюджетом.

Кто мог сыграть в фильме «В августе 44-го…»

Кадр из к/ф «В августе 44-го…», реж. Михаил Пташук, 2001 г.

В процессе обсуждения сценария будущего фильма Богомолова посетили мысли о внесении изменений в сам «Момент истины». Он всерьез подумывал сделать двух персонажей книги — капитана Васюкова и председателя сельсовета Алехина — белорусами.

Как ни странно, идее воспротивился режиссер БССР: ему было важно оставить главного героя русским, чтобы взять на эту роль Сергея Бодрова-младшего. Договориться с актером так и не удалось, возможно, потому что тот был занят в картине «Брат-2», зато текст произведения изменений не претерпел.

Тогда Пташук решил сделать ставку на известность Евгения Миронова. Отчасти он надеялся, что заслуженный актер России позволит привлечь больше зрителей к и так с трудом окупаемой на процессе создания кинокартине. Миронову предложили любую роль — он выбрал Алехина. Не все в съемочной группе одобряли это решение, так как артист выглядел неправдоподобно «городским» для образа героя. Но Миронов постарался на славу. При создании образа капитана артист лично ездил на консультацию к Богомолову, при этом подготовив список длиной аж в 79 вопросов.

Еще одна знаменитость, Александр Балуев, в военной драме сыграл майора германской разведки Абвер, преступника Ивана Мищенко. Он появляется только в финале, но при этом создает яркий, запоминающийся образ.

На роль Евгения Таманцева долго перебиради претендентов, но их обоюдно отвергали и режиссер, и писатель. В конце концов старшим лейтенантом стал Владислав Галкин, до этого не получавший настолько ярких киноролей.

Кадр из к/ф «В августе 44-го…», реж. Михаил Пташук, 2001 г.

А вот сыграть молодого лейтенанта, контрразведчика-стажера Блинова и вовсе доверили новичку — студенту театрального Юрию Колокольникову. Из-за высокого роста актеру приходилось пошире расставлять ноги и немного пригибаться, когда тот оказывался в одном кадре с Мироновым.

Колокольников был не только статным, но и симпатичным молодым человеком, поэтому им сразу заинтересовались местные девушки. Во время очередной автограф-сессии в городе Слониме у актера исчез пистолет. Директор и пиротехники были в панике: конечно, у оружия был спилен боек, но о пропаже так или иначе должна была узнать милиция. Реквизит обнаружили, когда ассистент режиссера пообещал вознаграждение в американской валюте.

А вот книжный образ генерала-астматика, которого должен был сыграть народный артист СССР Олег Табаков, из кино и вовсе убрали. Обстоятельства помешали актеру принять предложение Пташука, а никто другой для роли не подходил.

Массовкой в фильме «В августе 44-го…» стали настоящие военные. По этой причине сцена, в которой главные герои едут за предполагаемыми диверсантами на машине, стала самой дорогостоящей. Офицеров предоставило само Министерство обороны республики: их специально в течение двух недель привозили к 7 утра и заставляли целыми днями ходить и маршировать. Белорусы даже шутили, что страна осталась без защиты на северо-западных рубежах, так как все военные заняты в съемках.

Еще на этапе создания фильма Богомолов признал, что актерский состав подобран отлично.

Как выбирали декорации и место съемок фильма «В августе 44-го…»

Кадр из к/ф «В августе 44-го…», реж. Михаил Пташук, 2001 г.

Михаил Пташук с особенным трепетом относился к достоверности драмы. Он провел несколько месяцев за изучением образцов приказов, удостоверений, фотографий и элементов военной формы в минском Музее Великой Отечественной войны.

Так что по личной инициативе режиссера Алехин в кадрах фильма показывал настоящее удостоверение СМЕРШ, которое действительно раньше было у розыскников. Также для съемок достали даже 24 единицы ЗИЛ-157. Правда, в первый же день, когда за руль автомобиля посадили актера, он врезался во впереди идущую машину. Пришлось посадить в кабину каскадера — хотя и с его навыками к концу съемочного дня из 70 раритетных авто «выжили» только 20.

Еще одна идея Пташука — эффектное начало «В августе 44-го…». Режиссер задумывал выпустить 150 ворон так, чтобы они разлетелись из сгоревшей смолокурни в лес, когда в нее войдет старший лейтенант Таманцев (Владислав Галкин). Это было недешево, но сцена могла выйти настолько эффектной, что создатели кино были готовы выделить на один отлов птиц 10-дневную зарплату двух человек.

Ворон добыли, для них по рекомендации наняли дрессировщика. Молодой человек должен был подготовить пернатых актеров к съемкам. Тот зарплату принял, но к концу срока предоставил справку из Академии наук, что вороны не поддаются обучению — и был таков.

Финальную сцену создавали на просторной лесной поляне — именно там главным героям наконец удалось раскрыть и обезвредить вражеских агентов. Открытую локацию Пташук подбирал сам. Когда утром туда приехали снимать, операторы увидели повсюду коровьи лепешки. Времени было мало, поэтому кинематографистам пришлось самостоятельно очищать площадку от навоза.

Споры перед выходом фильма «В августе 44-го…»

Кадр из к/ф «В августе 44-го…», реж. Михаил Пташук, 2001 г.

Романс «Маятник качнется…», украшающий финал военной драмы, написал народный артист РФ Александр Градский. Он ценил творчество Богомолова и был рад приглашению в проект, однако в процессе работы поссорился с продюсером и режиссером. По словам композитора, никто не считался с его мнением. Градский был настолько разочарован этим опытом, что после «В августе 44-го…» больше никогда не писал музыку для кино.

Разочарован фильмом в итоге все же оказался и писатель Богомолов. Пусть он и внимательно проработал сценарий, его возмутила конечная версия той самой сцены с солдатами, для которой приглашали настоящих офицеров.

Например, военные на марше шли в касках, а командиры никогда не отдавали приказы носить такие головные уборы во время перемещений вдалеке от линии соприкосновения. Автор романа требовал переснять эпизод, с ним был согласен и режиссер, но это оказалось финансово невозможно.

В 2000 фильм показали в Белоруссии. «Примитивный боевичок», не имеющий ничего общего с книгой, Богомолов так и не принял и настоял, чтобы его фамилию убрали из титров.

Однако картину оценили критики. В 2001, в год выхода «В августе 44-го…» на российских экранах, кино удостоили Гран-при на X Международном кинофоруме «Золотой витязь» в Тамбове и приза «Большой хрустальный аист» в Бресте. Отдельную награду получил и сыгравший главного героя Алехина Евгений Миронов — ему присудили приз в номинации «лучшая мужская роль» на III Национальном кинофестивале.

В 2002 в московском Доме кинематографистов военная драма завоевала две награды из шести номинаций премии «Ника»: «Открытие года» взял Владислав Галкин, «Лучшей работой звукорежиссера» отметили старания Игоря Майорова. Но главному творцу ленты — режиссеру — не удалось увидеть этого триумфа: за несколько часов до премии Пташук трагически погиб в автокатастрофе по пути на церемонию.

Пусть фильм и оказался недостаточно близок к книге, но зрители и даже сами военные с благодарностью отмечали достоверность показанной деятельности контрразведчика — кропотливые старания не прошли даром. И каждый День Победы зрители с удовольствием пересматривают этот фильм.