Грелись водкой и носили рюкзаки с кирпичами: как снимали «…А зори здесь тихие»

Фото: Кадр из к/ф «А зори здесь тихие», реж. Станислав Ростоцкий, 1972 г.

Вышедший 53 года назад фильм режиссера Станислава Ростоцкого до сих пор остается одним из самых пронзительных проектов советского кинематографа.

История пяти юных зенитчиц, поэтично описанная в 1969 году Борисом Васильевым в повести «А зори здесь тихие…», вдохновила сразу двух великих режиссеров на шедевры театра и кино.

Уже в 70-е восхищенный советский зритель увидел одноименные постановку народного артиста РФ Юрия Любимова в театре на Таганке и экранизацию заслуженного артиста РСФСР Станислава Ростоцкого. Как и спектакль, фильм получился искренним и глубоким.

Киноверсию романтичной трагедии посмотрели более 66 миллионов человек. «…А зори здесь тихие» заняли десятое место в списке самых кассовых отечественных фильмов в истории советского проката, получили спецприз Венецианского международного кинофестиваля и в 1973 году номинированы на «Оскар» в категории «Лучший иноязычный фильм». И пусть Ростоцкому не досталась статуэтка, трогательное кино навсегда осталось в истории кино и сердцах зрителей.

Кому посвятили фильм «…А зори здесь тихие»

Станислав Ростоцкий взялся за сценарий в 1971 году. Он уже тогда считался лассиком советского кинематографа, но к идее экранизации относился с особенным трепетом. Режиссер прошел Великую Отечественную войну и на фронте лишился ноги. А мог лишиться и жизни — спасла доброволка Анна Чегунова. В 1944 девушка несколько километров тащила на себе тяжело раненного бойца с поля боя. Ростоцкий хотел посвятить фильм лично ей, а также всем ушедшим на войну женщинам.

К моменту премьеры фронтовая травма лишила зрения Чегунову. Тогда на показе режиссер сел рядом с ней и в течение всего фильма описывал ей все, что происходило на экране.

Слепота — это не единственное, чем война «наградила» спасительницу режиссера. Позже у нее нашли рак мозга, который в дальнейшем унес жизнь храброй доброволки.

Почему «переделывали» актеров фильма «…А зори здесь тихие»

Ростоцкий задумал снимать в фильме «…А зори здесь тихие» только дебютанток, поэтому отбор был широким: на роли зенитчиц рассматривали около 2 тысяч претенденток. Подобрать истинных героев повести помогала вся съемочная группа — практически все ее члены сами прошли войну.

Выбрали Ирину Долганову (Соня Гурвич), Елену Драпеко (Лиза Бричкина), Екатерину Маркову (Галя Четвертак), Ирину Шевчук (Рита Осянина) — все начинающие актрисы. Исключение сделали только для Ольги Остроумовой (Женя Комелькова), с которой Ростоцкий работал над «Доживем до понедельника».

Елена Драпеко побелела, чтобы стать Бричкиной

Кадр из к/ф «А зори здесь тихие» , реж. Станислав Ростоцкий, 1972 г.

В «борьбе» за роль дородной блондинки из деревни Лизы Бричкиной победила, пусть и со второй попытки, худенькая брюнетка-аристократка Драпеко. Она училась на втором курсе, занималась балетом и играла на рояле.

Из-за визуального несоответствия ее отстранили от роли после первого съемочного материала. За актрису вступилась жена Ростоцкого Нина Меньшикова. Драпеко решили оставить, но полностью изменить. Девушке высветлили брови, нарисовали рыжие веснушки и сделали накладной бюст.

Кстати, ей не одной пришлось кардинально измениться. Например, получившая роль Жени Комельковой Остроумова перекрасилась в рыжий, сделала химическую завивку, а еще согласилась на веснушки и специальный грим для носа.

Остроумовой новый образ совершенно не нравился, она переживала, что некрасиво и ненатурально выглядит в кадре. Чуть позже девушка загорела, а «химия» немного распрямилась — в таком варианте артистке стало комфортнее играть шатенку.

Андрей Мартынов постарел, чтобы стать Васковым

Кадр из к/ф «А зори здесь тихие» , реж. Станислав Ростоцкий, 1972 г.

На роль старшины Федота Васкова выбирали между Георгием Юматовым и Андреем Мартыновым. Тайное голосование между членами съемочной группы утвердило последнего — для актера из Иваново участие в фильме «…А зори здесь тихие» стало дебютным. На пробах сценарий так его растрогал, что тот прослезился — возможно, такое глубокое восприятие и подтолкнуло режиссера избрать слишком молодого «Васкова».

Мартынову было 26 лет, а выглядеть предстояло на 32. Чтобы «состариться» он отрастил усы, носил специальные накладки на плечи и по просьбе Ростоцкого изменил говор на деревенский. Но и этого было недостаточно.

Мартынову пришлось за две недели до начала работы отправиться в лес на место съемок и жить в палатке. По мнению режиссера, это позволило начинающему актеру проникнуться обстановкой и приобрести вид, который должен быть у настоящего фронтового старшины.

Как «страдали» на съемках фильма «…А зори здесь тихие»

Изначально съемки фильма «…А зори здесь тихие» должны были проходить в Подмосковье, но карельская природа больше раскрывала сюжет повести.

Съемочная группа переместилась в окрестности Рускеальских водопадов с болотами, комарами и гадюками. Актеры ночевали в Петрозаводске, а утром ехали до деревни Сяргилахта почти 100 километров.

Холодное лето

Кадр из к/ф «А зори здесь тихие» , реж. Станислав Ростоцкий, 1972 г.

Над фильмом работали и неподалеку от поселка Рускеала — это самая удобная точка для кадров у водопада Ахвенкоски. Там в мае создавали сцену купания Жени Комельковой. Ради нескольких эстетичных минут хронометража Остроумовой пришлось терпеть ледяную воду.

Пусть «…А зори здесь тихие» и снимали весной — летом, даже с приходом теплых месяцев все равно оставалось сыро. Лесистая местность слабо пропускала солнечные лучи, а болотная вода и вовсе не прогревалась. Тогда Ростоцкий придумал принести ящик водки: ей актрисы растирали тело, а съемочная бригада пила спиртное, чтобы согреться.

Смертельные сцены гибели

Кадр из к/ф «А зори здесь тихие», реж. Станислав Ростоцкий, 1972 г.

Особенно холодно было во время перехода по болоту, но это не единственная «болотная» сложность.

Во-первых, для реалистичной тяжелой походки актрисам приходилось таскать в вещмешках кирпичи. Во-вторых, сцена гибели Лизы Бричкиной требовала особенных усилий, потому что ее снимали без дублера. Заранее с помощью взрывчатки в болоте создали искусственную воронку, куда стекала жижа и куда Драпеко пришлось прыгать.

Несколько дублей актрисе надо было полностью погружаться в болотную воду, пока над ней не исчезли круги. Стоявший рядом гример периодически дорисовывал девушке веснушки и поливал из чайника пачкающиеся в грязи волосы.

Съемки длились несколько часов. Недалеко от трясины на деревянных листах сидели участники съемочной группы, готовые при необходимости прийти на помощь. Драпеко действительно вдруг начало затягивать на дно, и она чуть не захлебнулась в болотной жиже. К счастью, актрису успели вытащить.

Другие смерти зенитчиц тоже снимались непросто. По сюжету повести Галя Четвертак умирала от попадания в спину пули. Когда работали над эпизодом, пиротехники ошиблись, и игравшей Марковой разорвало гимнастерку на спине. Девушка чудом не получила ранение.

А при съемках гибели Сони Гурвич, которую сыграла Долганова, рану решили мазать бычьей кровью. Над окровавленным телом кружились мухи — ощущение смерти создалось даже у актеров.

Скромная эротика

Кадр из к/ф «А зори здесь тихие», реж. Станислав Ростоцкий, 1972 г.

Короткая сцена, где обнаженные зенитчицы моются в бане, стала дерзким новшеством для советского кинематографа. До этого в кино не позволяли такой уровень откровенности.

Ростоцкий был убежден, что нагие тела в фильме необходимы. Они должны были стать символом истинного предназначения женщин — любить, рожать, жить энергично. Но для начинающих актрис этого аргумента было недостаточно, чтобы обнажаться в кадре, поэтому снимать сцену в бане оказалось непросто.

Четыре часа режиссер уговаривал девушек. Актрисы согласились, но с двумя условиями: все репетиции в купальниках, а при съемках, кроме режиссера и оператора, на площадке могут быть только женщины.

Один из работников все равно решил подсмотреть за девушками. Засмотревшись, он не уследил за установкой для выпуска пара, и дымовая машина взорвалась. Повезло, что никто не пострадал.

Когда фильм «…А зори здесь тихие» показали зрителям

По завершении непростых съемок фильм «…А зори здесь тихие» три месяца не допускали до советских экранов. Потом выяснилось, что кино скрывают из-за сцен с алкоголем и «эротических» кадров. Ростоцкий отстоял несколько эпизодов, но согласился вырезать момент, где обнаженные зенитчицы загорают на брезенте.

Уже после показа режиссер признался, что не все в финальной версии картины его устроило. Вторая часть фильма получилась больше похожей на боевик, чем на трагическую историю. Сожалел он и о том, что добавил цветные фрагменты (сны, пролог и эпилог). Задумка объяснялась желанием отделить прошлую жизнь от настоящего. То, что позади — лучшее и прекрасное, ничего такого уже не будет. Но вот сны, например, вышли в гротесковом стиле, который совершенно не вписывался.

Премьера прошла в 1972 году, практически сразу подарив двухсерийной киноленте славу одного из лучших фильмов о Великой Отечественной войне. Уже спустя три года — в 1975 — режиссер Ростоцкий, автор повести и сценария Борис Васильев, оператор Вячеслав Шумский, и актер Мартынов были удостоены Государственной премии СССР.

Фильму удалось завоевать сердца не только советских зрителей: в Китае историю зенитчиц превратили в 20-серийный телепроект, по ней поставили оперу, а саму повесть включили в школьную программу.