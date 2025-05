Оливка для «Тысячелетнего Сокола»: два блюда по мотивам «Звездных войн»

Фото, видео: 5-tv.ru

Четвертого мая мир празднует день «Звездных войн». Какие тематические блюда можно приготовить?

День «Звездных войн» по всему миру фанаты отмечают 4 мая. Дата выбрана неслучайно. Все благодаря фразе «May the Force be with you» («Да пребудет с тобой Сила»), которую многие поклонники обыгрывают как May (май) the fourth (четвертый) be with you.

В этот день фанаты устраивают вечеринки, наряжаются в любимых героев, готовят тематические блюда и коктейли. Эксклюзивно Пятому каналу рецептами двух блюд в стилистике «Звездных войн» поделился шеф-повар кафе-бара «Папа Вейдер» Константин Цегоев.

Бургер «Сокол»

Ингредиенты для блюда

Корнишоны;

Красный лук;

Помидор;

Котлета из свинины, курицы и говядины;

Булочки для бургера;

Сырный соус;

Плавленый сыр чеддер ломтиками;

Картофель фри замороженный;

Оливка без косточки;

Рецепт блюда по мотивам «Звездных войн»

Фарш для котлеты сделать из филе куриного бедра, умеренно жирных говяжьих обрезков (тримминга) и свинины примерно в равных пропорциях. Размер и вес котлеты стоит отрегулировать под булочки, она должна быть не слишком тонкой, но и не толстой.

Нарезать несколько слайсов помидоров, красный лук, корнишоны. Булочку разрезать напополам и обжечь на гриле или сухой сковороде. На обе половинки намазать сырный соус. На нижнюю положить слайсы помидора, котлету, сыр (после этого можно обжечь горелкой или запечь в духовке), огурцы и лук, накрыть второй половиной булочки. Пожарить картофель фри, выложить к бургеру и добавить оливку.

Закуска Наемника

Ингредиенты для блюда

Фарш — 300 граммов;

Лук репчатый — 50 граммов;

Сельдерей — 50 граммов;

Морковь — 50 граммов;

Оливковое масло;

Томатная паста — 40 граммов;

Консервированная кукуруза;

Консервированная фасоль;

Ростбиф из говяжьей вырезки;

Аджика или сальса;

Сыр плавленный ломтиками;

Тортилья;

Гуакамоле;

Зеленый лук;

Рецепт блюда по мотивам «Звездных войн»

Для приготовления соуса болоньезе мелко нарезать лук, морковь и сельдерей и обжарить на оливковом масле. Добавить фарш и томатную пасту, перемешать. Добавить воды и тушить до готовности.

Для приготовления ростбифа взять говяжью вырезку и обвалять в специях по вкусу. Кусок быстро обжарить на раскаленной сковороде со всех сторон, чтобы получилась тонкая корочка. Поставить в разогретую до максимальных значений духовку, спустя 15 мин уменьшить температуру до 80 градусов и томить до готовности (не меньше 45 минут на килограмм вырезки).

В отдельной миске перемешать фарш с консервированными кукурузой и фасолью, ростбифом и аджикой или соусом сальса. Порвать или нарезать сыр, получившуюся массу запекать в духовке на 180 градусах в течение 5 минут. Выложить массу на тортилью, украсить гуакамоле и мелко нарезанным зеленым луком.