Попробовать молоко банты: коктейли в стиле «Звездный войн»
Фото, видео: 5-tv.ru
Любителям «Звездных войн» точно стоит разнообразить майские праздники тематическими безалкогольными напитками в стиле любимой франшизы.
День «Звездных войн» по всему миру фанаты отмечают 4 мая. Дата выбрана неслучайно. Все благодаря фразе «May the Force be with you» («Да пребудет с тобой Сила»), которую многие поклонники обыгрывают как May (май) the fourth (четвертый) be with you.
В этот день фанаты устраивают вечеринки, наряжаются в любимых героев, готовят тематические блюда и коктейли. Эксклюзивно Пятому каналу рецептами четырех безалкогольных коктейлей в стилистике «Звездных войн» поделился бармен кафе-бара «Папа Вейдер» Алексей Марков.
Сидхский рассвет (б/а Текила санрайз)
Ингредиенты для рецепта
- 2-3 апельсина;
- Сироп агавы 15 миллилитров;
- Лимонный сок 10-15 миллилитров;
- Лед кубиками;
- Гренадин (по вкусу);
Приготовление коктейля по мотивам «Звездных войн»
Из апельсинов отжать 150 миллилитров сока. Процедить сок через ситечко и залить в шейкер. Сироп агавы смешать с лимонным соком, добавить к апельсиновому. Засыпать лед примерно один к одному, тщательно перемешать, чтобы быстро охладить будущий коктейль. Перелить в стакан так, чтобы в него не попал колотый лед. До краев насыпать лед кубиками, перемешать, украсить гренадином и долькой апельсина.
Оливка для «Тысячелетнего Сокола»: два блюда по мотивам «Звездных войн»
Молоко банты
Ингредиенты для рецепта
- Сливочное мороженое 120-130 граммов;
- Сироп блю кюрасао 20 миллилитров;
- Сироп мятный 20 миллилитров;
- Мята свежая (по вкусу);
- Лед фраппе 100-150 граммов;
- Молоко 150 миллилитров;
Приготовление коктейля по мотивам «Звездных войн»
Положить мороженое в стакан для блендера. Добавить сиропы, листья мяты, мелкорубленный лед и молоко. Взбить все в блендере. Готовый молочный коктейль перелить в высокий стакан и украсить листиком мяты.
Двойной закат (на планете Татуин)
Ингредиенты для рецепта
- Вишневый сироп 30 миллилитров;
- Лимонный сок 30 миллилитров;
- Вишневый сок 80 миллилитров;
- Лед кубиками;
- Ананасовый сок 100 миллилитров;
- Лимонная газировка 100 миллилитров;
- Сироп блю кюрасао (по вкусу для цвета);
Приготовление коктейля по мотивам «Звездных войн»
В стакан объемом 0,5 литра залить сироп и лимонный сок. Добавить вишневый сок, наполнить стакан льдом. Аккуратно по льду вторым слоем налить ананасовый сок. Следом также аккуратно добавить смешанную с сиропом блю кюрасао газировку. Коктейль должен получиться слоеным. Перед употреблением можно перемешать трубочкой.
Ядерный слив
Ингредиенты для рецепта
- Яблочный сироп 10 миллилитров;
- Банановый сироп 10 миллилитров;
- Кокосовый сироп 30 миллилитров;
- Лимонный сок 30 миллилитров;
- Апельсиновый сок 50 миллилитров;
- Ананасовый сок 50 миллилитров;
- Лед кубиками
- Веточка розмарина
Приготовление коктейля по мотивам «Звездных войн»
Налить сиропы в шейкер, добавить лимонный сок. После добавить ананасовый и апельсиновый соки, набрать лед и тщательно встряхнуть. Перелить в стакан, процеживая колотый лед, и до краев насыпать свежий. Перемешать ложечкой, украсить коктейль веточкой розмарина.