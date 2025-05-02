Золотое кольцо «Мосфильма»: в каких городах снимали советские киношедевры

Фото: Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 г.

Древнерусских городов девять, а культовых фильмов там сняли несколько сотен. Стоит сфотографироваться на память в исторических локациях.

Туристический маршрут Золотое кольцо России принято рассматривать с точки зрения городских достопримечательностей. Безусловно, памятники расскажут немало об истории Древней Руси, но что они поведают о Советском Союзе?

Культуру местных жителей и красоту пейзажей прошлого столетия сохранили советские фильмы, съемки которых прошли в Сергиевом Посаде, Переславле-Залесском, Ростове Великом, Угличе, Ярославле, Костроме, Иванове, Суздале и Владимире. В каких шедеврах советской фильмографии «сыграли» девять городов Золотого кольца?

Сергиев Посад

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Леса Загорска, как до 1991 года называли Сергиев Посад, подарили свой колорит первым пробам Страны Советов в жанре приключенческого кино. Там в 1940 году снимали фильм «Сибиряки» производства «Союздетфильма». По кадрам романизированных поисков сталинской табачной трубки сложно поверить, что часть съемок проходила в Подмосковье — все потому что для них в Загорске специально построили сибирскую деревню. Как, кстати, и при съемках сказки «Василиса Прекрасная» 1939 года. Помимо «застройки» поля, режиссер Александр Роу решил доверить загорским умельцам создание главной декорации — 11-метрового Змея Горыныча. Сказочного героя воссоздал «Научно-экспериментальный институт игрушки»

В Сергиевом посаде снимали не только детское кино, но и сразу несколько литературных экранизаций. Картина советско-болгарского творческого дуэта «Накануне» 1959 года запечатлела загорскую усадьбу Абрамцево, а в сценах «Воскресения» 1960-го и «Братьев Карамазовых» 1968-го можно полюбоваться Троице-Сергиевой Лаврой. На ее территории снимали, например, как Катюша Маслова из тюрьмы идет к зданию суда и как Дмитрий Карамазов бежит к старцу Зосиме в скит. Троице-Сергиева Лавра фигурировала и в нескольких сценах «Анны Карениной» 1967 года — в фильме крупным планом снимали ее Успенский собор.

Список фильмов, сохранивших красоту загорских окрестностей длинный — чего стоят одни только комедии «Светлый путь» и «Семь невест ефрейтора Сбруева»!

Переславль-Залесский

Фото: www.globallookpress.com/Vladimir Sidoropolev

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В Переяславле-Залесском в 1220 году родился будущий князь Александр Невский, а в 1938 — одноименный советский фильм Сергея Эйзенштейна. Решение снимать ключевые сцены кинокартины о Ледовом побоище приняли, несмотря на возможность воссоздать исторические места в павильонах «Мосфильма», и в итоге не пожалели.

Кроме «Александра Невского», на фоне пейзажей Переславля воссоздали еще несколько исторических событий. Режиссер Алексей Салтыков проиллюстрировал крестьянское восстание в киноэпопее 1978 года «Емельян Пугачев», а Юрий Озеров — последние годы Великой Отечественной войны в героической эпопее «Освобождение» 1968-го. Историческую «трилогию» переяславских съемок завершает революционная драма «Коммунист» 1957 года, над которой работал Юлий Райзман.

Из литературного в Переяславле снимали знаменитый фильм Сергея Бондарчука «Война и мир» по толстовскому роману. Для сцены пожара Москвы идеально подошел холм над Плещеевым озером. Там за год до начала съемок, в 1963 году, начали возводить декорации, воспроизводящие столицу. Над сценой работали с 23 июня по 30 сентября — все это время надо было где-то хранить огромное количество горючих веществ и пиротехнических материалов. В этом съемочной группе помогло местное отделение милиции.

Ростов Великий

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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В небольшом Ростове сняли так много художественных фильмов, что каждый советский гражданин хотя бы раз, но замечал на кадрах окрестности города. Среди порядка 30 кинокартин множество известных комедий: «Тридцать три», «Семь стариков и одна девушка», «Веселое волшебство» а еще, конечно же, «Иван Васильевич меняет профессию» и «Невероятные приключения итальянцев в России». Последние две не раз продемонстрировали красоты Ростовского Кремля.

Так, в «Иване Васильевиче» Леонида Гайдая кремлевские палаты стали местом резиденции Ивана Грозного. Режиссер использовал локацию для воссоздания «Москвы белокаменной». Здесь царское войско отправлялось изгонять Крымского хана с Изюмского шляха, а еще проходила погоня Жоржа Милославского и Бунши. В перерывах между съемками актеры, не стесняясь горожан, прямо в костюмах шли обедать в местную столовую — получалась настоящая боярская трапеза. В этом же 1973 году Ростовский Кремль опять «снялся» в комедии — на этот раз в совместной работе режиссеров Эльдара Рязанова и Франко Проспери. В «Невероятных приключениях итальянцев в России», белоснежные стены засветились в сцене, когда герои проезжают через город во время гонки из Москвы в Петербург.

Но не одними комедиями велик Ростов: из исторического в нем сняли «Петра Первого» (1937–1938 годы), из политического — «Коммуниста» (1957 года), из литературного — «Братьев Карамазовых» (1968 года), а из сказочного — «Руслана и Людмилу» (1972 года).

Углич

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

В советский период в маленьком Угличе сняли всего один фильм — короткометражную комедию «Крупная неприятность». Режиссер и сценарист Алексей Попов сам выбрал Ярославскую область для создания атмосферы города Отшиба: Углич в 20-е как раз выглядел заштатным, а еще в нем было много церквей.

Местные жители были недовольны приездом съемочной группы. Им не хотелось попадать под прицел камер во время молебнов, а уж стилизация одной из церквей под клуб и вовсе вызвала у угличан протесты. Слава богохульников настолько привязалась к операторам и артистам, что скоро они стали бояться ходить по вечерам в одиночку.

Ярославль

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В Ярославле сняли немало советских фильмов: первые съемки в городе провели еще в 1913, когда Николай Ларин и Александр Уральский работали над документально-художественной эпопеей «Трехсотлетие царствования дома Романовых». С тех пор ярославские виды не раз появлялись на экранах Советского Союза.

В 1926 году по одноименному роману Горького вышел фильм «Мать», где в сцене ледохода видны красоты города весной. За ним потянулся ряд знаменитых мелодрам и драм: «Чистое небо» 1961 года, «Человек, который сомневался» 1963-го, «Цветы запоздалые» 1969-го и, конечно, «Женщины» 1965-го. Картина почти полностью снималась в Ярославле: на Волжской набережной провожали мобилизованных на фронт, на Красном Перекопе героини работали на ткацкой фабрике; в кадрах видно и Волковский театр, и Комсомольскую улицу, и стены Спасо-Преображенского монастыря.

В комедийном жанре гражданам Страны Советов город запомнился фильмами «Большая перемена», «Свой парень», «Афоня» и «Кин-дза-дза». Наибольшую популярность обрела последняя картина, но в ней всего один «ярославский» эпизод: на Волжской набережной около дома бывшего общества врачей снимали сон Гедевана. А вот «Большая перемена» и «Свой парень» полностью продемонстрировали городские улицы и площади.

Всего в городе сняли не менее 30 картин. Это и криминальные фильмы («Я его невеста»), и экранизации («Дети Ванюшина»), и детское, спортивное, историческое кино («Мальчик и лось», «О чем узнают трибуны», «Такая жесткая игра — хоккей», «Вор»). Режиссеры явно оценили Ярославль по достоинству — неспроста он считается столицей Золотого кольца!

Кострома

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Кострома поделила свою кинематографическую славу с Ярославлем: такие фильмы, как «Женщины», «Мальчик и лось», снимали в двух городах. То же самое можно сказать и о «Жестоком романсе» Эльдара Рязанова, ведь первая сцена кино демонстрирует как раз волжскую набережную столицы Золотого кольца. Но все же остальные натурные кадры там сугубо костромские: парк культуры на бывшем Кремлевском валу, волжская пристань, проспект Мира, Красные и Табачные ряды.

Еще одной успешно снятой в Костроме литературной экранизацией считается фильм 1952 года «Ревизор». Режиссер Владимир Петров показал красоты Молочной горы и продемонстрировал живость центра города: Рыбных рядов, улицы Энгельса.

По части истории Кострома выделилась популярной кинокартиной 1985 года «Борис Годунов». Сергей Бондарчук снял экранизацию на территории музея деревянного зодчества. Стены Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря и территория Трудовой слободы идеально передала атмосферу конца XVI века без лишних преобразований. Все благодаря чарующему историческому облику Костромы, которому нестрашно течение времени.

Иваново

Фото: © РИА Новости/Александр Иванов

Иваново — крупный областной центр, в состав его области входят такие колоритные города, как Кинешма, Плес и Юрьевец. Эти места сохранили свой старинный облик и не могли не привлечь этим режиссеров. Кинешму, например, для «Вассы Железновой» в 1953 году выбрали Леонид Луков и Константин Зубов, а в 1980-м Вилен Новак для «Вторжения». На плесских просторах в 1939 году Всеволод Пудовкин и Михаил Доллер снимали историческую ленту «Минин и Пожарский», а в 1977 году Петр Фоменко создавал город Древнегорск для комедии «Почти смешная история». Юрьевец же и вовсе считал городом своего детства сам Тарковский.

Само Иваново такой обширной фильмографией похвастаться не может, но и этот город Золотого кольца успешно проходил кастинги в некоторые фильмы Советского Союза. На ивановской текстильной фабрике в 1983 году снимали комедийную мелодраму «Одиноким предоставляется общежитие». Для реалистичности кадра актрисы действительно научились ткать. А в 1987 году Андрей Миронов выбрал ивановские леса для своей последней киноработы — фильма «Следопыт», но досняться не успел.

Суздаль

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Около 60-ти фильмов показали советским гражданам заповедник исторических памятников Суздаль. Операторы приезжали на аутентичные улочки города Владимирской области как за непродолжительными кадрами, так и с масштабной работой. Причем чаще всего Суздаль «играл» в кино старую Москву.

Типичный пример удачного исполнения столицы и заодно первый кинематографический опыт городка — комедия 1964 года «Женитьба Бальзаминова». Главный герой, Михаил Бальзаминов, жил на улице Старой — там и сейчас остался его домик. При создании картины Константина Воинова хозяева никуда не переселялись, поэтому строение обжитое. Съемки бальзаминовских мечтаний проводили в суздальском Кремле и на Торговой площади, в массовку для этих кадров привлекали восторженных местных жителей: за 8 часов работы на площадке детям платили по 1,5 рубля, а взрослым — по 3.

Во многие кинокартины попали суздальские святыни: в драмах 1964 года «Метель» и «Царская невеста» можно увидеть Никольскую церковь и Покровский монастырь. В «Дневных звездах» (1966) показали Суздальский кремль, а детской сказке «Финист — Ясный сокол» (1975) — Музей деревянного зодчества. А еще в городе снимали много «литературного»: «Братьев Карамазовых», «Мой ласковый и нежный зверь», «Чародеи» и, например, «Душечку».

Владимир

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Как и его область, сам Владимир был артистом не раз.

На его улицах, а также на Колхозном рынке в 1982 году снимали «Полеты во сне и наяву» — эксцентричную драму Романа Балаяна. Фильм считается полностью «владимирским» — съемки нигде, кроме областного центра и его окрестностей, не проходили. Кстати, рабочее место главного героя Сергея Макарова, воплощенное в пристройке церкви Никиты Мученика, было воссоздана там, где раньше действительно была контора по проектированию и реставрации памятников архитектуры.

Другая драма, воссозданная колоритом Владимира, уже историческая. Речь о работе Карена Шахназарова 1991 года «Цареубийца». Совместно с английскими актерами советские артисты снимались у Центра усыновления и опеки. Выбор в сторону учреждения пал из-за его удивительной схожести с домом Ипатьева в Екатеринбурге, в подвалах которого расстреляли семью Николая II. Центр расположен на Летнеперевозинской улице, поэтому локация довольно часто появлялась в кадре.

Во Владимире снимали не одни только драмы, но и мелодрамы. Широкую известность среди зрителей СССР завоевал «Приход Луны» 1987-го. В картине «засветились» смотровая площадка музея «Старый Владимир», Железнодорожный вокзал и пешеходная часть Георгиевской улицы. Более того, главную роль в фильме получила непрофессиональная владимирская актриса. Катю Прохорову сыграла 21-летняя студентка биолого-химического факультета Владимирского педагогического института имени П. Лебедева-Полянского. Оксана Ефимова и в жизни занималась художественной гимнастикой, а еще прекрасно знала родной город.