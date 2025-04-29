Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2025

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Запуск реестра должников и повышение пенсии. Что еще изменится в российском законодательстве с мая?

С 1 марта 2025 года в силу вступят несколько новых законов. Изменения коснутся сферы социальной поддержки, финансов и услуг.

Индексация пенсий и пособий

Россиян, достигших 80-летнего возраста, и пенсионеров-инвалидов I группы ожидают удвоение фиксированного пенсионного пособия. Для этих категорий граждан с 1 мая будет произведено повышение фиксированной части выплаты. Сейчас она составляет 8 907,70 рублей, а после увеличится в два раза. Работающие пенсионеры также смогут рассчитывать на увеличение выплат, согласно стажу и сумме предыдущей зарплаты.

Будет возможность в мае порадоваться и тем, кто раньше не имел права претендовать на детские выплаты. В следующем месяце изменится порядок назначения платежей. Будет повышено допустимое превышение дохода семьи до максимума. Эксперты отмечают это как новый алгоритм расчета среднего дохода на каждого члена семьи без учета НДФЛ.

Проценты по выплатам все те же — 50, 75 и 100. Для получения выплат семье необходимо соответствовать определенным критериям.

Главное:

сократят расчетный период, за который исчисляют среднедушевой доход;

предусмотрят возможность назначения выплат при небольшом превышении прожиточного минимума;

не будут учитывать НДФЛ при расчете среднего заработка на каждого члена семьи.

Ограничение на выдачу кредитов и займов

Банковская система претерпевает серьезные изменения. Новый порядок выдачи кредита предусматривает обязательное проведение банком «охлаждения», то есть отсроченного периода принятия решения о выдаче займа. Чем крупнее сумма кредита, тем дольше продлится проверка кредитной истории клиента. Минимальные сроки ожидания составят от четырех часов до двух суток.

Такие ограничения снизят риск мошенничества и повысят прозрачность банковской системы. Проверяется не только наличие действующих кредитов, но и частота обращений заемщика за займами.

Введение ограничений на денежные переводы

Уже с мая 2025 года будут введены ограничения на переводы денежных средств без открытия счета.

Согласно новым правилам законодательства, процедура подтверждения личности через паспортные данные возможна при отправке средств без открытия банковского счета, если сумма перевода превышает 100 тысяч рублей или аналогичную величину в иной валюте.

Сейчас закон разрешает совершать трансферы без идентификации личности только до 15 тысяч. При большей сумме потребуется пройти упрощенную идентификацию, в то время как для определенных операций понадобится полноценная проверка банками.

Данная мера направлена на усиление контроля за финансовыми потоками, предупреждая криминальные доходы и незаконные выводы, а также работу мошеннических схем.

Повышение стоимости импортных автомобилей

Российские автовладельцы столкнутся с увеличением расходов на таможенные пошлины и утилизационный сбор для зарубежных машин. Правительство ввело единый стандарт растаможки, отменяя выгодную схему ввоза авто через третьи страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Изменения затронут тех, кто приобретает импортные автомобили по «серым» схемам или из приграничных стран.

Это инициатива касается как частных покупателей, так и компаний, занимающихся коммерческим использованием транспорта. Владельцам старых иномарок, привезенных из третьих стран исключительно для личного пользования, пока разрешен льготный режим утилизации. Для автомобилей, информация о которых отсутствует в специальном перечне Минпромторга, размер утилизационного сбора будет увеличен в три раза.

Утильсбор будет рассчитываться по новой формуле, состоящей из: базовой ставки, средней цены авто по данным Минпромторга, расходов покупателя до уплаты налога.

Реестр должников по алиментам

Запускается публичный ресурс, содержащий сведения о гражданах, уклоняющихся от уплаты алиментов. В списке будут указаны персональные данные, размер задолженности и соответствующие юридические акты.

В список попадут те, кто уже привлекался по закону за неуплату средств на детей или нетрудоспособных родителей, но все равно не исправился. В открытом доступе будут их ФИО, дата и место рождения, данные о процессуальных действиях и сама сумма задолженности. Никаких новых запретов для попавших в реестр пока не вводят.

Больше работы прибавится бухгалтерам, так как им придется проверять работников по новым инструкциям.

Мера призвана усилить давление на должников и способствовать защите интересов несовершеннолетних детей.

Ответственность за утечку личных данных

С 30 мая компании и организации, допускающие утечку личной информации клиентов, подвергнутся значительным штрафам. Штрафные санкции варьируются от двухсот тысяч и до 15 миллионов рублей, в зависимости от масштабов инцидента и количества пострадавших пользователей.

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Обязательным условием является своевременное информирование государственных органов о произошедшей утечке. Игнорирование этой нормы приведет к дополнительным санкциям — от четырехсот тысяч до трех миллионов рублей.

Обязательная маркировка снеков и пива

С 1 числа вводится первая фаза обязательной маркировки бакалейной и алкогольной продукции. Отныне производители и поставщики будут обязаны размещать уникальные идентифицирующие знаки (коды Data Matrix) непосредственно на упаковку и передавать соответствующую информацию в систему «Честный знак».

Первоначально обязательная маркировка распространяется на категорию закусочных снеков: картофельные чипсы, начос, сушеные хлебцы, сухарики, кукурузные палочки и готовый попкорн. На этапе, начиная с 1 июля, маркировать надо будет уже соуса, пряности, приправы и прочие бакалейные товары.

Также начнется поэкземплярная маркировка пива в потребительской таре. Уже в марте 2023 года всех участников рынка начали регистрировать в «Честном знаке». С 1 мая 2025 производители и импортеры должны сообщать в эту же систему сведения о вводе в оборот напитков в потребительской упаковке. Цифровая маркировка позволит отследить весь путь товара от производства и до продажи.

Цель изменений является борьба с контрафактной продукцией. Исследования свидетельствуют, что объем теневого сектора в сегменте бакалейных товаров достигает примерно одной трети общего объема продаж. Доля же нелегального пива, по разным оценкам, составляет около 10-20%.

Регулирование блогерской деятельности

Теперь деятельность россиян, занимающихся созданием и распространением контента в социальных сетях, будет зафиксирована в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).

По Росстандарту у них появится два новых кода:

70.21.1 — «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети».

73.11.1 — «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети».

После этих изменений инфлюенсеры должны обновить свои регистрационные данные и добавить в них соответствующие коды ОКВЭД. Если он работает как индивидуальный предприниматель (ИП), то подавать заявление нужно в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), а как юридическое лицо — в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

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Если блогер проигнорирует данные изменения, то он подвергнется дополнительным налоговым проверкам, лишится некоторых налоговых льгот и специальных режимов налогообложения, а также не сможет принимать участие в системе государственных заказов.

Ужесточение контроля миграции

С начала мая начнется процесс депортации иностранных граждан, пребывающих в стране без надлежащих документов. Согласно новым правилам, лица, пересекшие границу РФ, кто так и не оформил патент, не зарегистрировался в органах учета или не был отмечен в системе уведомлений работодателей, будут депортированы из страны. Полицейские имеют право немедленно инициировать данную процедуру, не обращаясь предварительно в судебные инстанции.

По указу президента РФ годичной давности, время для решения всех вопросов, связанных с эмиграцией, у иностранных граждан истекает как раз 1 мая, и все, кто продолжает оставаться на территории РФ без законных оснований, будут выдворены.

Мигрантам будет запрещено изменять места жительства или пребывания, приобретать и регистрировать недвижимость, управлять транспортом, трудоустраиваться и заключать брак. Кроме того, некоторые категории мигрантов не смогут заниматься предпринимательской деятельностью: учреждать юридические лица, работать в качестве индивидуального предпринимателя, а также открывать банковские счета.

Данные меры направлены на обеспечение безопасности, соблюдение законности и контроля движения нелегальных и легальных иностранцев.

Новые требования для курьеров

С 1 мая 2025 года в Москве вводятся новые требования к транспорту курьеров.

Транспортное средство должно иметь передний и задний тормоза, звуковой сигнал, задний фонарь и боковые световозвращатели. При этом световые приборы должны быть включены в течение всего рабочего дня. Максимальная скорость электродвигателя — 25 км/ч. В зонах с ограничением скорости, например, на территории жилых комплексов, она должна автоматически снижаться до 5–15 км/ч.

Кроме того, службы доставки должны организовать парковки для велосипедов и других транспортных средств, на которых передвигаются курьеры. Припаркованные средства не должны мешать пешеходам.