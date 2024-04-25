В погоне за выходными: в чем «коварство» отпуска на майские праздники

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Трудности при выборе дат отпуска — нередкое явление. Однако большинство препятствий возникает лишь из-за незнания всех нюансов правил оформления официального отдыха.

Официальный отдых от работы — самое долгожданное время в году. Неудивительно, что большинство сотрудников хотят организовать себе отпуск мечты, поэтому стараются продумывать отдых заранее до самых малейших деталей. Однако даже те, кто подходит к делу крайне ответственно, порой сталкиваются с неожиданными трудностями, способными изрядно подпортить намеченные планы, а также нанести ущерб семейному бюджету.

Для того, чтобы подбор дат не стал очередной полосой препятствий перед долгожданным свободным временем, важно знать все нюансы, касаемые предоставления и права выбора отпускных дней. О том, как не упустить возможность отправиться отдыхать в желаемое время и что будет, если не отгулять весь предоставляемый ежегодный отпуск, эксклюзивно Пятому каналу рассказал юрист Алексей Абазов.

Сколько дней ежегодного отпуска положено в России

Ежегодным оплачиваемым отпуском называется период, на который сотрудник официально освобождается от выполнения своих трудовых обязанностей, а работодатель в свою очередь сохраняет за ним должность и зарплату.

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации (ТК РФ), работникам предоставляется 28 отпускных дней в год. Однако есть те, для кого официальный отдых должен быть удлиненным. В данную группу лиц входят:

сотрудники младше 18 лет;

педагоги;

работники, трудящиеся в опасных или вредных для здоровья условиях;

инвалиды.

Таким образом, за каждый день официального отсутствия на работе сотрудник получает отпускные — выплату, размер которой рассчитывается исходя из его среднего заработка.

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Работник имеет право уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск при условии, если он трудится в организации не менее шести месяцев. Однако по соглашению сторон сотруднику может быть предоставлен данных отдых до истечения полугода.

Обязан ли работник идти в отпуск по графику

Многим знаком такой термин, как график отпусков. Он определяет очередность предоставления и время выхода сотрудников на ежегодный оплачиваемый отдых.

«На каждом предприятии существуют специальные приказы о выходе в отпуск. Бывает график производственной смены у врачей и так далее», — рассказывает юрист.

График отпусков составляется на грядущий год за две недели до его начала. Действовать в соответствии с данным документом обязаны все сотрудники организации.

Однако и тут есть исключения. Например, вне графика уйти в отпуск могут несовершеннолетние сотрудники или беременные женщины перед декретом или сразу после него.

Отсутствие данного документа является административным правонарушением.

Какими будут последствия выхода в отпуск в майские праздники

Ежегодно последний месяц весны балует работников большим количеством праздничных дней. Неудивительно, что на фоне хорошей погоды и моря свободного времени отдыхающие и думать не хотят о возвращении в душный офис. Поэтому многие сотрудники стараются взять часть ежегодного отпуска как можно ближе к этому чудесному времени. Однако далеко не все задумываются, как такое решение сказывается на их финансовом состоянии.

Для того чтобы понять, почему же именно решение взять официальный отдых в мае будет невыгодным, необходимо знать, как происходит расчет отпускных выплат.

Наиболее прибыльным считается отпуск в те месяцы, когда рабочих дней больше. Сотрудник получает и заслуженный отдых, и относительно неплохие начисления, а главное — в ближайший после отпуска расчетный день он не будет кусать локти из-за прилетевшей на карточку маленькой суммы.

Расчет отпускных происходит следующим образом: среднедневной заработок умножается на количество календарных дней отпуска. Чтобы узнать первый показатель, нужно сложить заработную плату за последний год и поделить сначала на 12, а затем — на среднее количество дней в месяце. Полученное число и будет средним заработком.

А чтобы вычислить размер заработной платы, которую выплатят в определенный месяц, необходимо умножить среднедневной заработок на количество отработанных дней.

Таким образом, отпускные в мае будут крайне малы, ведь в этом месяце всего 20 рабочий дней, в то время как выходных — аж 11. А в рейтинге самых выгодных периодов в 2024 году лидирующую строчку занимают июль и октябрь. В этих месяцах лишь 23 трудовых будних, а выходных насчитывается восемь.

Сколько дней отпуска можно взять подряд

Работник имеет полное право уйти в отпуск на все 28 предоставляемых дней разом. А если сотрудник все же решил разбить эти четыре недели на части, то согласно требованиям ТК РФ, один из периодов должен длиться не менее 14 дней подряд.

По правилам внутреннего распорядка компании работодатель, исходя из производственной необходимости, может вносить коррективы по соглашению с работником.

Как компенсируется досрочный вызов из отпуска

Порой в то время, когда сотрудник находится в отпуске, может произойти непредвиденная чрезвычайная ситуация и без помощи отдыхающего будет не обойтись. В таком случае от него могут потребовать выйти на работу.

Согласно ТК РФ, работодатель имеет право отозвать сотрудника из ежегодного отпуска лишь с его согласия. Однако данная мера допустима не во всех случаях. Досрочно вызывать на работу запрещается несовершеннолетних и беременных сотрудников, а также тех, кто трудится в опасных или вредных для здоровья условиях.

Безусловно, в случае досрочного вызова из отпуска, его неотгуленная часть должна быть компенсирована. Оставшееся количество дней сотрудник имеет право либо отгулять в удобное для него время в течение настоящего рабочего года, либо перенести на следующий.

Что будет, если сотрудник не отгуляет весь ежегодный отпуск

Порой происходит так, что сотрудник по каким-либо причинам не успевает использовать весь предоставленный отпуск. В данном случае, если он работает по бессрочному трудовому договору, остаток дней не сгорает, а переносится на следующий год. А если заключен срочный договор, то по окончанию его срока за неиспользованную часть отпуска выплачивается компенсация.

Однако если сотрудник не отдыхает более двух лет подряд, организация понесет за это ответственность. Ей будет выдвинут штраф в размере от 30 до 70 тысяч рублей.

Значит, работнику необходимо отгулять весь накопившийся отпуск в течение двух лет. Однако не всегда сотрудник хочет использовать дополнительные дни и лишний раз покидать офис.

«Можно не уходить в отпуск и компенсацию получать. Но опять же с письменного согласия и с письменного заявления», — объясняет эксперт.

Иными словами, если подчиненный и работодатель пришли к согласию и официально это оформили, то первый может получить денежную компенсацию за неотгуленный отпуск. Однако выплаты допустимы лишь за те дни, которые превышают выделенные ежегодные четыре недели. А если сотрудник принял решение уволиться, то компания обязана выплатить ему денежную компенсацию за весь неиспользованный период.