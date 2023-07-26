Сразу на аватарку: 5 советов, как удачно позировать на фото в отпуске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya / Michaela Begsteiger / Anyuta Rai / Wiese / face to face / PLANET PHOTOS; 5-tv.ru

Чтобы в отпуске хорошо получаться на каждом снимке, не нужно быть профессиональными моделями. Главное — помнить простые правила позирования.

Отпуск — долгожданное событие в жизни каждого. В это время многих так и тянет сменить обстановку, чтобы абстрагироваться от повседневных рабочих задач и набраться новых впечатлений и энергии. Путешествия вызывают такую бурю эмоций, что хочется поделиться со всем миром своим счастьем.

Передать все чувства в первозданном виде способны фотографии. Однако многие не любят быть в кадре, потому что думают, что их фигура нефотогеничная. На самом деле, чтобы нравиться себе на снимках, следует знать всего лишь несколько простых хитростей.

Как скрыть недостатки на фотографиях в отпуске без фотошопа и не испортить кадр, эксклюзивно Пятому каналу блогер Екатерина Макарова.

Как скрыть лишний вес на фотографиях из отпуска

Получить идеальные фотографии при некоторых недостатках фигуры можно, если пользоваться следующими правилами:

Развернуться к камере полубоком. Подобный ракурс помогает визуально уменьшить талию. Но при этому нужно держать осанку. Следует также отвести плечи чуть назад. Мышцы живота нужно втянуть. Тогда лишних килограммов на снимке видно не будет.

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Не прижимать руки к телу. Чтобы выглядеть стройнее, нужно держать их немного в стороне от корпуса. Так руки будут казаться визуально тоньше, а поза получится более выразительной и естественной. Получить женственный и изящный образ возможно, если ладонь положить на бедро, а согнутый локоть отвести в сторону.

Чтобы выглядеть стройнее, нужно держать их немного в стороне от корпуса. Так руки будут казаться визуально тоньше, а поза получится более выразительной и естественной. Получить женственный и изящный образ возможно, если ладонь положить на бедро, а согнутый локоть отвести в сторону. Не соединять ноги . Сделать стройнее бедра позволит просвет между коленями. Для визуальной стройности лучше их развести. Это также позволит придаст образу легкой сексуальности.

. Сделать стройнее бедра позволит просвет между коленями. Для визуальной стройности лучше их развести. Это также позволит придаст образу легкой сексуальности. Поднять голову . Второй подбородок на фото появляется не только у моделей с пышными формами. Чтобы сделать лицо более стройным и избавиться от ненужных складок на шее, следует немного подать голову вперед и прижать середину языка к небу. При этом нельзя забывать об осанке. Плечи надо опустить назад и вниз, словно сбрасывая с себя пальто. Таким образом, перед подписчиками в соцсетях предстанет уверенная в себе и довольная жизнью девушка.

. Второй подбородок на фото появляется не только у моделей с пышными формами. Чтобы сделать лицо более стройным и избавиться от ненужных складок на шее, следует немного подать голову вперед и прижать середину языка к небу. При этом нельзя забывать об осанке. Плечи надо опустить назад и вниз, словно сбрасывая с себя пальто. Таким образом, перед подписчиками в соцсетях предстанет уверенная в себе и довольная жизнью девушка. Выбрать позу . Королеву отпуска делает еще и удачный ракурс. Скрыть недостатки фигуры можно, если перенести вес тела на одну ногу. Для этого следует развернуть свободное бедро в сторону. Это позволит добиться красивой талии на фотографии.

Помнить о бедрах. На пике популярности сейчас аппетитные бедра. Чтобы придать ягодицам на фотографии нужный объем, следует встать вполоборота к камере и слегка прогнуть спину. Разворот в пояснице усилит контраст с талией и позволит создать силуэт «песочные часы».

. Королеву отпуска делает еще и удачный ракурс. Скрыть недостатки фигуры можно, если перенести вес тела на одну ногу. Для этого следует развернуть свободное бедро в сторону. Это позволит добиться красивой талии на фотографии. Помнить о бедрах. На пике популярности сейчас аппетитные бедра. Чтобы придать ягодицам на фотографии нужный объем, следует встать вполоборота к камере и слегка прогнуть спину. Разворот в пояснице усилит контраст с талией и позволит создать силуэт «песочные часы». Фотографироваться сидя. Чтобы получить идеальный снимок, следует выпрямить спину, чуть сместить корпус вбок и немного вытянуть ноги в сторону. Также при фотографии сидя можно откинуть руки назад.

Как спрятать сгоревшее в отпуске лицо на фотографии

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На южных курортах нередко путешественники встречаются с такой проблемой, что уже после первого дня отдыха у них начинает сгорать лицо. Покрасневшее и шелушащееся лицо, конечно, не хочется показывать подписчикам в соцсетях. Скрыть проблемы можно с помощью аксессуаров, например, шляпы или шарфа.

Выбрав удачный ракурс, также получится спрятать проблемы с кожей. Для этого можно встать в профиль, закрыть руками лицо или сделать кадр со спины.

Также хорошо спрятать последствия солнца удается с помощью различного освещения.

Как удлинить ноги в кадре

Многих интересует вопрос: как удлинить ноги на снимке. Есть несколько способов сделать это.

Правильно подобрать одежду. Чтобы визуально «вытянуть» себя, следует надеть брюки с завышенной талией или платье из легкого струящегося материала. Помогает исправить ситуацию вертикальный принт, например, полосы. Опустить камеру вниз. Ракурс снизу помогает визуально вытянуть ноги, но в данном случае следует не переусердствовать. Если взять слишком низкий ракурс, фотограф может изменить пропорции тела и получить карикатурный вид, где ноги будут длинными, а вот голова и плечи маленькими. Выставить носок одной ноги вперед. Данный метод помогает скорректировать многие недостатки фигуры, а также придает позе естественность и движение, что оживляет фотографию.

Скрыть широкие бедра на фотографии из отпуска

Этот недостаток тоже можно завуалировать при помощи позы. Для этого нужно развернуться вполоборота к камере, выставить одну ногу вперед и втянуть живот.

«Хорошо, если вы будете чуть приподняты: наденете туфли на каблуках или встанете на носочки», — прокомментировала эксперт.

Как увеличить бедра в кадре

У стройных девушек при позировании возникают свои проблемы. Некоторые красавицы хотят сделать свои бедра визуально шире. Для этого следует встать перед камерой прямо, не разворачивая корпус. Сделать бедра еще шире помогает, если отвести ногу в сторону.

Какие типичные ошибки совершают модели и фотографы в отпуске

Существует целый список распространенных ошибок при фотографировании в отпуске. Практически у каждого в галерее телефона есть подобные кадры.

Первая ошибка: не обращать внимание на окружающие предметы. Возможно где-то на фоне затесалась какая-нибудь мусорка или кто-нибудь из прохожих попал на снимок. Бывает и так, что детали памятника или архитектурного сооружения некорректно смотрятся рядом с человеком. Такие снимки точно нельзя будет выкладывать в соцсети.

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Вторая ошибка: чтобы в кадр полностью вошла какая-нибудь достопримечательность, фотографы решают, что какие-то части тела модели не нужны, поэтому обрезают им руки, ноги, стопы, а иногда и макушки. Возможно, на фоне действительно стоящий объект, но вот подобный снимок точно не порадует того, кто попросил красиво себя снять.

Третья ошибка: сделать так, чтобы лицо модели оказалась в нижнем углу кадра. Этот недостаток очень связан с предыдущим, так как фотографы пытаются запечатлеть и человека, и громоздкую достопримечательность на фоне в одном кадре. Однако подобное изображение вызовет у подписчиков только больше вопросов, так как им может показаться, что человек «приклеил» себя к достопримечательности с помощью фотошопа. Вот такой эффект создает такая ошибка.

Четвертая ошибка: сниматься против солнца без вспышки. Естественный свет помогает получить более красивое изображение. Но он способен сыграть злую шутку, если фотографировать модель, когда источник света находится у нее за спиной. Лицо получится очень темным и страшным. Лучше в таком случае применять вспышку или специальные отражатели.

Пятая ошибка: обрезать небо. Синева над головой делает фото более живописным и легким. Если убрать ее, то снимок получится тяжелым и угнетающим. Но при фотографировании следует помнить о горизонте. Он не должен «заваливаться», то есть крениться в какую-либо сторону. Также не важно, какую часть будет занимать небо. Стараться сделать горизонт центром фотографии — тоже распространенная ошибка.

Как разнообразить фото на фоне достопримечательностей

Какой отдых обходится без фотографий с достопримечательностей! Существует несколько базовых лайфхаков, как фотографироваться на фоне различных предметов скульптуры и архитектуры. Кто-то встает так, что объект оказывается на ладони или делает вид, что обнимает или облокачивается на здание или башню.

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Эксперт говорит, что получить идеальную фотографию легко удается, оставаясь в совершенно естественной позе. Любителям фотографироваться в отпуске следует взять это на заметку и попробовать сделать фото в движении. Также можно на снимке поправлять прядь волос, немного отвернуться от камеры, развернуться чуть боком к снимающему.

Если хочется сфотографироваться у ворот или входа в здание, следует создать симметрию на фото.

«Попробуйте встать по центру объекта, можете как спиной, так и лицом к камере. Вы будете посередине кадра, и это тоже интересно смотрится», — отметила блогер.

При съемке в отпуске не стоит забывать про легкость и естественность. Не нужно напрягаться и усиленно позировать. Фотографии должны приносить удовольствие, тогда и подписчики в социальных сетях оценят кадры по достоинству, оставляя лайки и восхищенные комментарии.