Бомба замедленного действия: какие проблемы с лицом незаметно возникают летом

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Ультрафиолетовое излучение и жара ускоряют процесс старения. Серьезной опасности подвергают себя те, кто отправляется на отдых в южные регионы и забывает об уходе за лицом.

Летом, пока позволяет погода, многим хочется быть особенно привлекательными. Жара позволяет примерить невероятные образы и продемонстрировать окружающим свои самые лучшие наряды. Внешность в это время выходит на первый план, поэтому многие стараются больше проводить времени на солнце, чтобы приобрести красивый и ровный загар. Однако летний зной довольно коварен, поэтому в данный период нужен особенный уход за кожей.

Как не допустить появления ненужных высыпаний и пигментации летом, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Виктория Семагина.

Виктория Семагина

врач-косметолог, дерматовенеролог

Что происходит с кожей летом

Кожа — это защитный барьер между внешней средой и телом человека. Именно она первой принимает на себя негативное воздействие окружающего мира. Летом источников раздражения становится больше, чем в любой другой сезон.

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Главной опасностью, которая подстерегает каждого в знойный период, — солнечное ультрафиолетовое излучение. Ясная и безоблачная погода, конечно, улучшает настроение, но пребывать под лучами палящего светила лучше как можно меньше, поскольку они обезвоживают и разрушают кожные покровы. Это приводит к раннему появлению морщин. В данный период также повышается риск солнечных ожогов и усиливается пигментация.

Жара способствует большему выделению пота и расширению пор, поэтому даже сухая от природы кожа в это время начинает сильнее блестеть. Летом бактерии комфортно себя чувствуют на поверхности эпидермиса и усиленно размножаются, что увеличивает площадь высыпаний.

Как ухаживать за кожей летом

В этот сложный для кожи период следует об особых правилах ухода. Сделать это по силам каждому, нужно лишь помнить о трех важных этапах.

Шаг 1: Использовать SPF-средства. В безоблачную солнечную погоду обязательно нужно использовать солнцезащитные кремы. Люди часто забывают об этом, но эта ошибка может привести к непоправимым последствиям в будущем. Долгое время проблемы могут не проявляться внешне, но с возрастом результат окажется заметен невооруженным глазом.

«Кожа все помнит. Потом у нас с возрастом вылезает пигментация. Обычно она проявляется, когда меняется гормональный фон женщины: при беременности, после родов, в период лактации и при климаксе. И вот с этой пигментацией уже сложно что-то сделать», — поделилась опытом врач.

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Лучше предотвратить проблему заранее, чем потом искать способ избавиться от нее, поэтому при выходе из дома нужно обязательно наносить крем с SPF-компонентами.

Шаг 2: Снижать жирность кожи. Летом повышается потоотделение, а следовательно, усиливается и жирность кожи. Если у человека уже есть проблемы с этим, то нужно использовать специальные уходовые средства.

«Работа сальных желез летом активизируется. <…> Можно использовать определенные профессиональные матовые салфетки или, в принципе, если вы не пользуетесь косметикой, периодически протирать лицо специальными тониками», — посоветовала эксперт.

Данные средства помогают сбалансировать рН кожи. Но этот способ подходит, в основном, тем, кто не использует на постоянной основе декоративную косметику и не желает наводить красоту несколько раз в течение дня.

Шаг 3: Увлажнять кожу. Это тоже важный этап летнего ухода. Чтобы постоянно не смывать мейкап днем, нужно пользоваться качественной косметикой. Подобные средства сами по себе содержат увлажняющие компоненты, а также не закупоривают поры.

«Если у вас профессиональная косметика, она опять-таки будет балансировать рН кожи», — отметила эксперт.

Но этого не всегда бывает достаточно, предостерегла врач, поэтому не стоит забывать и о вечернем уходе. После жаркого дня желательно воспользоваться термальной водой.

Как ухаживать за кожей в отпуске

Особенно серьезно заботиться о коже нужно тем, кто отправляется на отдых в жаркие страны. С собой в поездку нужно обязательно взять увлажняющую уходовую косметику. В южных регионах кожа быстрее теряет необходимый запас влаги, а под палящими лучами подвергается серьезным глубинным повреждениям.

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«Конечно же, когда у нас солнце активное, нужно вообще стараться супер не загорать, <…> потому что оно нам не друг, а враг», — предостерегла косметолог.

Прямое воздействие ультрафиолета приводит к усилению проблем с кожей. Стоит помнить, что любители загара и жители жарких стран чаще сталкивают с преждевременным старением.