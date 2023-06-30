Не жирно будет: в каких случаях липосакция бессильна и как-тогда убирать лишние кило

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez; 5-tv.ru

Многие считают операцию по удалению жира панацеей в борьбе с ожирением. Но так ли это на самом деле?

Ох уж этот лишний вес — набирается за считанные дни, а избавляться приходится месяцами. Бесконечные диеты, изнурительный спорт, походы к врачам и вечный самоконтроль — такова цена стройности. Только вот в некоторых случаях и этого мало, чтобы в обозримой перспективе привести фигуру в порядок. И тогда приходится идти на крайние меры — делать операцию.

Но стоит ли ждать чуда от липосакции, помогает ли это победить ожирение, кому показана операция и возвращается ли жир после хирургического вмешательства? На эти вопросы эксклюзивно для Пятого канала ответил пластический хирург Заур Бытдаев.

Какой процент людей страдает ожирением в России

Казалось бы, в XXI веке у человека есть все для того, чтобы оставаться стройным: диетические продукты — в ассортименте, специальные БАДы — тоже, спортзалы открылись даже в самых удаленных уголках страны, да и тренеры там работают продвинутые — индекс массы тела посчитают, диету подберут, индивидуальную программу тренировок составят. Медицина в вопросах похудения тоже не стоит на месте — диетологи, эндокринологи и даже психиатры готовы прийти на помощь.

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Однако на фоне всех возможностей ситуация с ожирением складывается парадоксальная — количество людей с избыточной массой тела только растет, предупреждает Заур Бытдаев. В одной только столице их больше больше половины населения, по всей России — порядка 30%.

«Возьмем Москву — здесь выше 65% населения имеют вес выше нормы. Если такими темпами пойдет дальше, процент будет расти», — предупреждает эксперт.

Причем, по словам эксперта, с годами ряды толстяков активно пополняют мужчины, за 30 лет их количество выросло на целых 22%. Слабая половина человечества тоже набирает темпы.

«По статистике на сегодняшний день мужчин с избыточным весом в России более 30%. А ведь в 1993 году их было всего лишь 8%. Женщин с избыточным весом в России — 37%, а в 93 году их было всего лишь 22%», — приводит цифры врач.

Причины ожирения

Всему виной, считает хирург, современный образ жизни. В текущем столетии он сильно упростился. Люди почти перестали ходить пешком на большие расстояния — почти 70% взрослого населения имеют собственный автомобиль, а оставшиеся 30% успешно пользуются общественным транспортом.

На работе большинству тоже не приходится делать лишних телодвижений — ручной труд успешно вытеснила техника, остается только на кнопочки нажимать.

Дома те же женщины уже не сильно напрягаются с уборкой — наводить чистоту многие предпочитают с посторонней помощью, да и здесь техника облегчила задачи — роботы-пылесосы, электрические швабры и чудо-щетки. Спрашивается, зачем перетруждаться.

У кастрюль стоять по столько тоже уже не нужно — полуфабрикаты заполонили магазины, да еще и на каждом углу кафе и рестораны на любой кошелек. А при желании — еду принесут прямо домой и бесплатно — услуга доставки с каждым годом только набирает обороты в России.

Вся эта отчасти праздная жизнь как раз и выливается в большую проблему — ожирение. Люди больше потребляют энергии, чем расходуют. Ей бедной ничего не остается, кроме как спрятаться в боках и ждать своего часа. Только вот он никак не приходит.

«Технологии XXI века, сидячий образ жизни, автомобиль, соцсети, игры. Поэтому и пенсионеры, и молодежь сидят большую часть времени на диване. Тратится меньшее количество калорий. Причина в этом», — констатирует специалист.

Плюс качество питания сегодня оставляет желать лучшего: домашним борщам и котлетам многие предпочитают фастфуд. А это одно сплошное зло, предупреждают диетологи: мясо не всегда первой свежести, булка с химическими добавками и трансжиры. В мышечную массу такое добро не идет — а прямиком попадает в жировые ловушки.

Другие причины ожирения тоже, конечно, никто не отменял. Эндокринные болезни, последствия травмы, прием препаратов — все это тоже неблаготворно сказывается на фигуре.

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«Возможно, человек получил травму и длительное время находился в малоподвижном состоянии — несомненно такие случаи есть. Есть случаи с гормональными проблемами. Но при любом раскладе жировая масса прибавляется по причине того, что мы потребляем, но не расходуем. Раз ведем малоподвижный образ жизни, давайте будем меньше потреблять. Если у нас какие-то проблемы со здоровьем — прямиком к эндокринологу решать вопрос», — подчеркивает хирург.

Что такое липосакция и кому она показана

Эксперт уверен, что успех похудения в первую очередь зависит от человека. Изменив калораж, качество питания и добавив физически нагрузки, лед тронется. Постепенно тело придет в норму. Особенно полным, конечно, с весом в 100 килограммов, процесс похудения займет не меньше года, а то и больше. Но месяц за месяцем отражение в зеркале все равно будет меняться, а вместе с ним пойдет на поправку и здоровье.

И только проделав правильный путь, стоит обращаться за дополнительной помощью к пластическим хирургам. На этом этапе человек может столкнуться с проблемой локальных жировых отложений. К примеру, на ногах и бедрах ничего лишнего не осталось, а бока по-прежнему свисают. Это портит весь эстетический облик фигуры — не смотрятся ни облегающие платья, ни футболки, ни джинсы с низкой посадкой. Остается либо прятать лишнее под объемными одеждами, либо решать ситуацию радикальным способом — липосакцией.

Процедура как раз подразумевает хирургическое удаление подкожно-жировой ткани из проблемных зон.

«Если пациент чувствует себя некомфортно, не может одеваться в ту одежду, которую хочет, если его облик не соответствует его представлениям об идеальном весе и фигуре, то мы встречаемся, осматриваем, обговариваем, и если жалобы не выдуманные, а реальные, то мы со своей стороны помогаем избавиться от локальных жировых отложений. Повторю — локальных, ибо в этом вся суть липосакции», — объясняет врач.

Какие способы липосакции практикуются в медицине

Локальное удаление жира в мире практикуют уже больше 30 лет. За это время появилось немало высокотехнологичных методик. Жир научились не просто удалять с проблемных мест, но и подтягивать кожу, и все это за одну операцию.

Из самых распространенных и эффективных методик врач выделяет вибрационную и лазерную липосакцию.

При вибрационной разрушение жировой ткани происходит за счет высокочастотной вибрации канюли. Выделенные таким способом жировые клетки сохраняют жизнеспособность и могут применяться для липофилинга (пересадка жира из одной области тела в другую — Прим.ред.).

Лазерная подразумевает разрушение жировой ткани лучом аппарата через небольшие разрезы кожи. Он нагревает жир до высоких температур, позволяющих его вывести из организма в жидком виде. Эвакуация производится при помощи специального вакуума.

В некоторых случая врачи предпочитают комбинировать оба метода.

«Так, при помощи лазера разрушаются мембраны жировых клеток. и происходит сокращение самой кожи, а вибрационный метод позволяет щадяще убирать жир, не повреждая окружающие ткани и сосуды», — объясняет специфику операции врач.

А вот классическая, вакуумная липосакция, практически ушла в прошлое. Метод, при котором жировая ткань удаляется в неизменном виде через канюли, многие врачи находят очень травматичным.

Как и его модифицированный вариант — тумесцентную липосакцию. От классического этот вид операции отличает то, что жир перед удалением пропитывают гипоосмолярным инфильтрационным раствором. Жировые клетки впитывают жидкость и самостоятельно разрушаются. Удаление производится специальным вакуумным аппаратом или шприцами вручную в зависимости от объема.

Бывает еще и ультразвуковая липосакция, при которой разрушение жировой ткани производится мощной ультразвуковой волной, она подается под кожу с помощью канюли для забора жира. Под воздействием ультразвука клетки лопаются и легко выводятся в виде однородного детрита. Метод считается относительно щадящим, но несовершенным из-за риска некроза кожи над областью операции.

При водоструйной липосакции подобных последствий не случается, уверяют врачи. Особенность процедуры состоит в том, что жировые клетки перед извлечением не разрушаются, а сепарируются особым потоком воды. Благодаря этому удается избежать повреждений сосудов и нервных окончаний. В результате пациент быстро восстанавливается.

Как проходит реабилитация после липосакции

В целом при успешной операции человек возвращается к полноценной жизни уже через несколько дней. Кто-то приходит в себя за пару выходных и выходит на работу.

Дискомфорт может доставлять лишь компрессионное белье, которое полагается дисциплинированно носить целый месяц. Это позволит избежать синяков, сильных отеков и связанных с ними осложнений. Кроме того, удастся достигнуть максимального моделирующего эффекта после липосакции. Впоследствии его рекомендуется закрепить с помощью ручного или аппаратного массажа.

Возвращается ли жир после липосакции

Но каким бы идеальным ни казался результат, расслабляться после операции — большая ошибка, предупреждает Заур Бытдаев.

«Удаленные жировые клетки не восстанавливаются, это правда. Но куда девается пища, которая потребляется? Она не может самоутилизироваться, а значит, будет частично откладываться. Да, не в тех местах, которые прооперировали, но в других местах. Пациентам от этого не легче. Поэтому нужно научиться правильно питаться», — советует эксперт.

По его словам, повторный набор веса может произойти в течение года. Если речь идет про пару килограммов, то избавиться от них не составит труда. Главное, чтобы снова не пришлось ложиться на операцию. А такие случаи в практике хирургов случаются нередко.

«Если это незначительный объем, то пациент сам справится, скинет их. Если набрано многовато, и ему тяжело, то хирурги помогают», — говорит врач.

Повторно делают липосакцию и пациенты, которые не получили желаемый результат с первого раза. Дело в том, отмечает врач, что в рамках одной операции есть допустимый максимум для удаления жира — около пяти литров. Больше откачивать категорически нельзя из-за высокого риска осложнений. Но уже через пару месяцев разрешается убрать жировую ткань в других локациях.