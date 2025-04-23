Впервые вышел в свет после смерти отца: как Филипп Киркоров справляется с горем

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Филипп Киркоров рассказал о своем самочувствии после утраты отца. Почему певец не стал отменять выступления, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Филипп Киркоров дал первое интервью после похорон отца. Как король эстрады справляется с горем? Правда ли он совершенно потерял аппетит на фоне стресса? Почему народный артист РФ внезапно заявил, что разочаровался в шоу-бизнесе? И что ответил на едкий выпад Виктории Цыгановой в адрес покойного отца? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Со дня смерти Бедроса Киркорова еще не прошло и 40 дней, но сын маэстро не стал отменять выступления и выходы в свет. На днях король эстрады появился на очередном мероприятии и даже впервые после похорон дал интервью.

«Все, что нам дается, — не за что-то, а для чего-то. Я все принимаю. Я хожу в храмы, у меня свое место, своя часовня», — поделился Филипп Киркоров.

«Это обязательство перед зрителем. Артист должен дарить зрителю эмоции, заставить их о чем-то подумать. И всю эту боль можно через творчество донести на публике», — заявила певица Зара.

При этом близкие артиста уже бьют тревогу. В его ранее шумном коттедже воцарилась гнетущая тишина. А сам певец, по словам его бывшей домработницы Людмилы Дородновой, перестал притрагиваться к еде.

«Филипп похудел, осунулся… Видно, что ему тяжело. Бедрос был для него настольной книгой», — рассказала она.

«Безусловно, это сложно. Безусловно, тяжело себя собрать», — отметила Зара.

Бедрос Киркоров скончался 18 марта от острой сердечной недостаточности на фоне двусторонней пневмонии. Артиста похоронили на звездной аллее Троекуровского кладбища. Поклонники уверены: Филиппу нужно было взять паузу в карьере и публичной жизни. Прийти в себя. Но музыкант заверил, что с ним все в порядке. И заявил, что не нуждается ни в помощи, ни тем более в жалости.

«Я не бедненький, хорошо зарабатываю. Откармливать меня не надо. А у меня все хорошо. Я и всем желаю всего хорошего. У меня по жизни не бывало плохо», — подчеркнул Киркоров.

«Есть те артисты, которые просто в целом вдохновляют. Допустим, Филипп Бедросович. Я восхищаюсь им как человеком. Популярность, слава, успех — это большие испытания в жизни каждого популярного человека. И с этим нужно тоже очень качественно справиться, то есть при всем при этом оставаясь человеком открытым, добрым, искренним», — высказалась певица Нюша.

Однако многие считают: у Киркорова депрессия. И этим состоянием решила воспользоваться одна из его коллег. Еще в день похорон Бедроса Вика Цыганова не постыдилась выложить пост, в котором обвинила Филиппа в лицемерии и алчности, назвала пустыми его песни. А вместо соболезнований раскритиковала умершего Бедроса за звание народного артиста, которое тот получил в 2012 году.

Киркоров вспомнил, как Анна Герман помогла ему впервые выйти на сцену: «Терять было нечего»

«О покойниках говорят либо правду, либо ничего. Так принято. Но это не отменяет того факта, что люди получают звания по какой-то договоренности. У нас просто нет закона в шоу-бизнесе, который называется „совесть“», — заявила Цыганова.

«Я не знаю, как мне нормальные слова подобрать по поводу Вики Цыгановой. Сложно понять, какова причина и почему ее так это вообще беспокоит. Я считаю, что каждый артист должен заниматься своей жизнью. И всегда поддерживать своих друзей и коллег по сцене, а не нападать на них. И так в мире много боли и шума. Еще, если мы будем между собой грязь разводить…» — выразила мнение певица Надя Ручка.

Читайте также Перестарался с похудением: Филипп Киркоров напугал поклонников изможденным видом

«Знаете, я задаю вопрос себе все эти дни, после того, как мне присвоили звание (заслуженной артистки РФ. — Прим. ред.). Почему люди в нашей реальности элементарно не могут просто порадоваться за другого человека. Ведь это так просто. Я вообще не завидую людям. Если я вижу успехи человека, я говорю: „Молодец, крутой“. Это круто реально, потому что он этого достиг. Зачем осуждать? Зачем завидовать?» — отметила певица Катя Лель.

Выпад Цыгановой возмутил половину шоу-бизнеса. Но сам Киркоров молчал до последнего. И лишь на днях обвинил певицу в дешевом пиаре.

«Сейчас модно наезжать на Киркорова, о себе дабы напомнить… Для того, чтобы их заметили и вспомнили. Давно забытых, никому не нужных. Сбитые летчицы какие-нибудь. Это все потому, что у них все плохо очень. Тут же все написали, потому что написали про Киркорова. А так бы хрен бы кто про нее вспомнил. Не буду называть имена, вы сами все прекрасно знаете, о ком я говорю», — сказал Филипп Киркоров.

Король эстрады заявил, что окончательно разочарован в шоу-бизнесе, в котором нет ни искренней любви, ни дружбы.

«Единственный друг у меня, реально на которого я могу рассчитывать всегда, — Игорь Крутой. Это мой единственный большой друг в шоу-бизнесе. И Яна Рудковская, пожалуй», — признался Киркоров.

Впрочем, Цыганова не единственная, о ком Филипп был когда-то лучшего мнения. Недавно у него завершилась судебная тяжба с бывшей подругой Любовью Успенской. Артисты все последние месяцы выясняли отношения из-за того, что она назвала короля эстрады женоненавистником, а он ее в ответ — попрошайкой.

«Мне хочется ему сказать: Филипп, тебе не стыдно? Тебе уже столько лет. У тебя уже дети. Тебе не стыдно детям в глаза смотреть? Чему они учатся у тебя?», — поделилась Успенская.

Ранее король эстрады защищался от нападок Тимати, намекал на предательство бывшего друга Давида Манукяна, поссорился с Сергеем Лазаревым, поскандалил с Лолитой. Но, пожалуй, самую большую обиду он затаил на блогера Настю Ивлееву после участия в ее так называемой «голой вечеринке».

«Как таких мир носит вообще? Неблагодарный человек, которая даже не извинилась передо мной. Про эту ***** вообще даже слышать не хочу», — заявил певец.

Филиппу Киркорову до сих пор приходится вымаливать прощение у публики. Однако ему удалось вернуться на сцену. Артист смог возобновить гастрольную деятельность, но при этом полностью пересмотрел круг друзей.

«Дружбы в шоу-бизнесе нет. У меня друзья совершенно не из шоу-бизнеса. Но есть братья по цеху, кого я люблю. Друзья — это кому можно позвонить, с кем можно разделить самое сокровенное», — объяснил исполнитель.

По словам Киркорова, Вика Цыганова у него теперь и вовсе значится в черном списке. И певец не расстроен. У него есть многомиллионная армия поклонников, любимая работа, дети. Он много репетирует и выступает. В свободное время занимается спортом. Все это помогает ему пережить и боль утраты после смерти отца.

«Счастье приносит спорт. В пять утра просыпаюсь и на дорожку. Бассейн, плаваю. У меня с пяти до десяти утра спорт», — рассказал артист.

Также Киркоров решил навсегда завязать и с вредными привычками. Певец рассказал, что еще во время пандемии пристрастился к сигаретам. Но после смерти Бедроса смог избавиться от никотиновой зависимости и вплотную занялся здоровьем.