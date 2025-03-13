Перестарался с похудением: Филипп Киркоров напугал поклонников изможденным видом

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Филипп Киркоров сильно похудел. Почему это вызвало беспокойство у окружающих, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Филипп Киркоров напугал фанатов изможденным видом. Из-за чего народный артист РФ так сильно похудел? И что скрывает от общественности? Почему поклонники уверены, что он тяжело болен? И какую новую татуировку набил на теле поп-король? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Недавно Филипп Киркоров стал почетным гостем десятой юбилейной российской национальной музыкальной премии «Виктория». Певец, как обычно, блистал на дорожке кристаллами Сваровски и стразами. Но внимание привлек вовсе не его сияющий костюм. Все заметили, как экстремально похудел артист.

«Спорт, EMS (тренировки с методом электростимуляции мышц — Прим.ред.), Люсине Карапетян, уходы. Все это уже, начиная с той точки невозврата, казалось бы, 30 минус. Было 116, сейчас 86 (килограммов. — Прим. ред.)», — поделился Киркоров.

«Мне кажется, что красиво, когда все равномерно и аккуратно. То есть это красивые широкие плечи, красивая спортивная грудь и, естественно, спина хорошая», — высказалась блогер Карина Кросс.

Киркоров рассказал, что давно хотел привести фигуру в порядок. Особенно после того, как в сеть попала фотография артиста с его пивным животиком на одном из пляжей в Дубае. Но поклонники преображения звезды не оценили. Они отметили, что Филипп выглядит изможденным. И даже заподозрили: певец сильно болен. Ведь в последний раз он появлялся на публике всего два месяца назад и казался более здоровым.

«Смотри, это мой поцелуй тебе. Поцелуй меня в губы», — сказал певец Бузовой, указывая на принт футболки.

Все последние годы Киркоров активно экспериментировал с собственным телом. Вначале хирургическим путем избавился от лишних килограммов и сделал подтяжку лица. А затем перенес целый ряд других пластических операций в клинике Тимура Хайдарова.

«Все меняется в этой жизни. Чем старшем ты становишься, тем больше хочется сохранить себя для потомства и для истории в хорошей форме», — говорил Киркоров.

«Ушивали диастаз, прорисовывали кубики, работали с грудной областью, работали и с плечами, и с руками, с ногами. В общем, весь Филипп был проработан. Это все было не за один раз. Все разбивалось на определенные этапы», — уточнил хирург Тимур Хайдаров.

После этого артист сел на жесткую диету. Но не всегда ее придерживался. Мог сорваться и набрать пять лишних килограммов. Затем избавлялся от них в спортзале.

«Я встаю в семь утра. И с семи до десяти дорожка, кардио. Я железо не тягаю, хотя ничего тяжелее микрофона в руке не держал. Правильно питаюсь: белок, железо. Я сладкое исключил, но кола все равно осталась», — рассказал артист.

«Похудение — это, конечно же, стресс для всего организма, для нашей нервной системы. Желудочно-кишечный тракт — да, страдает. А зачастую к этому всему еще и подвязывается железодефицитная анемия», — объяснила кандидат медицинских наук Ольга Мороз.

Теперь поклонники переживают за здоровье артиста. Их пугают и впалые щеки Киркорова, и в целом осунувшийся вид. Они уверены: Филипп перестарался и нанес своему организму непоправимый вред.

«Мы все должны понимать одну простую истину: здоровье, к сожалению, мы потом не восстановим, если будут большие нагрузки», — подчеркнула Ольга Мороз.

Но Киркоров заявляет: он доволен результатом, чувствует себя отлично. А в честь преображения набил на теле новую татуировку.

«Да, голубь — это символ мира. Я буквально сегодня, накануне премии, решил, что — еще пленочка вот (показывает на свежую татуировку под пленкой — Прим.ред.). У меня тут солнце, тут у меня ночь. То есть свет, просвет будущего и голубь мира», — поделился исполнитель.

Помимо этого, Киркоров анонсировал большой гастрольный тур после двухлетнего перерыва.

«Это очень важно — доказать в очередной раз свой статус лучшего певца страны. Это почетная миссия и обязанность. Она только еще больше меня мотивирует и вызывает чувство ответственности», — заявил артист.

Но фанатам все равно неспокойно. Они уверены: певец, несомненно, добьется всех поставленных целей. Другой вопрос — какой ценой.