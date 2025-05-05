На офисном стуле, как на коне: что победит боль в спине при сидячей работе

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Сидячий образ жизни нашего поколения сильно сказывается на состоянии позвоночника. Но какие серьезные проблемы это способно повлечь?

Восемь часов работы за компьютером каждый день формируют малоподвижный образ жизни. Гиподинамия, низкая двигательная активность, может привести к множеству негативных последствий для здоровья.

Правда ли, что офисные кресла убивают позвоночник? Что делать если дискомфорт в пояснице не дает покоя ни днем ни ночью? Ответы на эти вопросы нашла программа Пятого канала «Страна советов».

От чего болит спина и поясница

Боль и тяжесть в спине — одни из типичных проблем офисных сотрудников. Кресла неправильной формы, неудобное расположение монитора — все это сказывается на шее и пояснице.

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«Медленно развиваются проблемы с позвоночником, истончаются межпозвонковые диски. Со временем позвоночные диски уменьшаются в размерах, и возникают межпозвонковые грыжи», — рассказывает ортопед-травматолог Максим Сайтин.

Неправильное офисное кресло может стать причиной множества проблем. Если оно с недостаточной поддержкой поясницы, то это приводит к перенапряжению мышц спины.

Важна регулируемая высота, чтобы ноги стояли на полу, а колени были согнуты под прямым углом. Также слишком жесткое или мягкое сиденье может нарушать циркуляцию крови в нижних конечностях, что становится причиной болей в ногах и пояснице.

«Первое время человека беспокоит мышечная боль. Есть так называемая подвздошно-поясничная мышца, которая проходит вдоль позвоночника и отвечает за положение поясничного отдела относительно таза. При перегрузке она спазмируется и вызывает довольно интенсивные боли в области спины», — объясняет эксперт.

Чтобы избежать таких проблем, необходимо постоянно давать разгрузку позвоночнику. Минимум раз в час нужно вставать и делать гимнастику — тщательно разминая спину и шею.

Почему офисные работники похожи на жокеев

Офисных работников неслучайно сравнивают с жокеями. Ведь многочасовое сидение в кресле можно сопоставить с верховой ездой.

«Чаще всего страдает спина, поясница. В результате падений очень много травм может возникнуть, вплоть до серьезных переломов или разрыва связок», — делится жокей Анастасия Самсонова.

От травм в этом виде спорта не застрахованы даже профессионалы, что говорить о новичках-любителях?

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Владислав Чербаев решил устроить своей девушке необычное свидание и пригласил на конную прогулку. В какой-то момент, испугавшиеся собак лошади понеслись в лес, а неопытные наездники удержаться в седле не смогли.

«Моя девушка упала в крапиву и колючки. Я тоже стал падать с лошади, у меня обувь осталась в стремени, кроссовки „убежали“ вместе с лошадью в лес. Спина, плечо, ребра, все заболело», — вспоминает он.

Романтическая встреча закончилась в травмпункте. У молодого человека диагностировали сильный ушиб бедра и компрессионный перелом позвоночника.

Чтобы избежать неожиданностей в поведении лошади и, как следствие — падений, в первую очередь, нельзя животных бояться.

«Лошадь очень хорошо реагирует на психоз всадника. Любые крики, просьбы быстро спешиться, бросание повода — самое страшное», — уверяет руководитель конно-спортивной школы Кирилл Панфилов.

Если же лошадь понесла, нужно постараться справиться с паникой и вспомнить советы профессионалов.

«Лучше всего сразу вытаскивать ноги из стремян, либо стараться группироваться, чтобы животное дальше побежало, а всадник уже был на земле», — советует тренер конно-спортивной школы Олеся Рыбина.

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Какие правила нужно соблюдать во время сидячей работы

Так как же избежать проблем с позвоночником, если работа в основном сидячая?

«Плохо, когда локти висят. Обязательно надо использовать подлокотники, это значительно разгружает шейный отдел позвоночника, плечи, меньше вызывает болевых ощущений», — рассказывает ортопед-травматолог.

При появлении болевых ощущений, в первую очередь стоит прекратить нагрузку и дать спине расслабиться, а для облегчения боли важно держать в своей аптечке обезболивающее.