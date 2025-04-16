Многодетный отец? Дмитрий Нагиев раскрыл правду о своих детях

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Дмитрий Нагиев — один из секс-символов российского шоу-бизнеса. Что происходит в личной жизни звезды, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Дмитрий Нагиев раскрыл правду о своих детях. Действительно ли актер является многодетным отцом? И зачем он много лет скрывал наследников от общественности? Что сейчас происходит в личной жизни 58-летнего артиста? И чему Нагиев учит на своих курсах в Дубае? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Еще не наступил тот момент, когда ты начинаешь ощущать возраст», — уточнил актер.

Дмитрий Нагиев сделал неожиданное признание. В одном из интервью артист рассказал, что Кирилл — не единственный его ребенок.

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«Я все время спорю со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Он смотрит только очень хорошее, очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам. И мне говорит: „Смотри тоже“», — поделился актер.

«Таким образом он решил, возможно, хайпануть и подогреть интерес прессы и своих поклонников. Потому что, в принципе, каких-то мегакрупных проектов на сегодняшний день у него нет. И именно сейчас он решил такую бомбочку выпустить и рассказать про второго сына», — выразила мнение светский обозреватель Светлана Рябкова.

Поклонники тут же начали гадать: кто же мать юноши? И главное, есть ли у знаменитости еще дети?

Официально Дмитрий Нагиев был женат лишь однажды — на радиоведущей Алисе Шер. Именно она была рядом, когда актер только начинал творческий путь и иногда не верил в собственный успех.

«Я же не настоящий актер. Я же диплом на стройке нашел», — заявил Нагиев.

Алиса родила Дмитрию сына Кирилла. После развода со знаменитостью женщина написала книгу, в которой откровенно рассказала об их браке и о том, почему он в итоге распался. По ее словам, причиной стала излишняя любвеобильность Нагиева.

«Существовал „интерес“ к одной из сотрудниц радиостанции. Эта девица позволяла себе весь набор уловок и поступков любовницы, жаждущей увести мужа из семьи. Меня, конечно, все это раздражало до сумасшествия. Хотелось схватить ее за волосы и стукнуть о диджейский пульт», — призналась журналистка.

Имя сотрудницы Шер не назвала. Но, по данным прессы, ей была Наталия Коваленко. И именно она якобы является матерью Марка, существование которого артист скрывал от общественности 16 лет.

«Она работала с Дмитрием, была его агентом, пресс-секретарем. Безусловно, смогла покорить сердце Дмитрия Владимировича. Все мы понимаем, что, конечно, у Нагиева есть женщины. И, возможно, даже не одна», — предположила Светлана Рябкова.

«С учетом энергетики Дмитрия Нагиева, его вообще считают секс-символом современности. Вполне возможно, у него больше, чем двое детей, которых он скрывает», — высказался светский обозреватель Дмитрий Иноземцев.

Однако вполне вероятно, что у артиста есть и третий ребенок. Несколько лет назад в СМИ появилась информация, что Дмитрий Нагиев живет на две семьи. В Петербурге — с Наталией и Марком, в Москве — с некой Анной Спектор и их общей дочерью Мирой.

«Он в состоянии обеспечить и любовниц, и жен. Официальный брак, безусловно, подразумевает собой юридические какие-то документы, юридическую ответственность. А здесь Дмитрий может полностью распоряжаться сам, делать то, что он хочет. Если считает нужным своей любовнице, любимой женщине что-то подарить или купить, он это сделает», — уточнила светский обозреватель Рябкова.

Журналистам удалось выяснить, что в свое время Дмитрий купил дом в элитном коттеджном поселке на Новорижском шоссе за 30 миллионов рублей. И якобы поселил там Спектор с дочкой.

Интересно, что свой благотворительный фонд Нагиев назвал «Анна». Возможно, именно в честь этой женщины?

«Как в старом советском фильме, когда дальнобойщик посещал своих жен в разных городах и каждую называл „Котик“, а потом однажды попутал. Я думаю, здесь такая же самая история, скорее всего. Не в обиду Дмитрию будет сказано, но он же, конечно, женский ловелас», — отметил Дмитрий Иноземцев.

Большая семья — большие расходы. Но Дмитрий Нагиев — один из самых высокооплачиваемых звезд российского кино. По данным прессы, за один съемочный день он получает до пяти миллионов рублей. А недавно артист запустил курсы повышения самооценки и уровня актерского мастерства. СМИ пишут: стоимость интенсива, который проходит в Дубае, варьируется от 310 тысяч до полутора миллиона рублей в зависимости от тарифа.

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«Гениальный ход, гениальный пиар-ход. Браво! Ты открывай, конечно, ребятам чакры, потому что нам, артистам, без открытых чакр просто никуда», — выразила мнение актриса Ирина Безрукова.

На курсах Нагиев не только открывает творческие чакры, но и делится накопившимся опытом и секретами своего успеха в профессии. А вот личную жизнь, информацию о женах и детях старается не комментировать. Предпочитает поддерживать имидж вечно холостого брутального мачо.

«Просто краш, конечно. Я считаю, что он красивый очень мужчина», — призналась певица Марго Овсянникова.

«Я не лгу, не рассказываю о своих любовных приключениях, чтобы поднять рейтинг», — заявил Дмитрий Нагиев.

Но, судя по недавнему интервью, в котором актер рассказал о младшем сыне, вполне вероятно, он решил быть более откровенным с поклонниками. Теперь все ждут подтверждения существования дочери. А может быть, и не одной.