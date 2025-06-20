Молочные зубы лечить не надо? Врач назвала самые губительные мифы о здоровье

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Действительно ли коронки и виниры спасут от кариеса, а сода и лимон — хорошие отбеливатели? Уход за зубами становится популярной темой, но важно отличать правду от мифов.

Поход к стоматологу точно не назовешь приятной обязанностью. И дети, и взрослые опасаются жужжащих звуков, доносящихся из-за двери дантиста. А раз присутствует страх, каждый рад обманываться, лишь бы найти повод отсрочить визит к врачу.

С какими самыми распространенными мифами о стоматологии приходится сталкиваться, эксклюзивно Пятому каналу рассказала стоматолог общей практики Марьям Магомедгазиева.

Мифы и профилактика зубов

Специалист выделяет несколько особенно вредных заблуждений о здоровье зубов:

чистить зубы необязательно;

Опасность этих мифов кроется в пренебрежении профилактическими осмотрами, которые позволяют выявить заболевания на ранних стадиях.

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Невыявленный вовремя кариес может привести к осложнениям, образованию кист и даже необходимости хирургического вмешательства. Если же операция уже проведена, но проблема возвращается, то потребуется искать причины не только в заболевании зубов, но и в общем состоянии организма.

«Важно посещать стоматолога раз в полгода (если ничего не беспокоит — Прим. ред.). Иначе можно упустить различные заболевания», — рассказывает стоматолог.

молочные зубы не нуждаются в лечении;

Лечить молочные зубы надо обязательно, так как они имеют корневую систему, состояние которой влияет и на коренные в будущем. Боковые зубы рекомендуется лечить до 11-12 лет, передние — до пяти или шести, до смены на постоянные. Раннее удаление молочного зуба может привести к смещению остальных и неправильному прорезыванию постоянных зубов.

отбеливание повреждает эмаль.

Также многие боятся отбеливания зубов, опасаясь повредить эмаль. Однако, как утверждает эксперт, она является у человека очень прочной тканью. Современные методы отбеливания, особенно клинические, безопасны. Важно обращать внимание на состав зубных паст: отдавать предпочтения пастам с фтором и минимальным содержанием химии. Фтора стоит избегать только в случаях аллергических реакций на него.

«А если мы говорим про домашние варианты: сода, лимон, соль, то их очень опасно применять, потому они и вредят нам. Будет хроническая травма эмали, и повысится чувствительность. Самые лучшие домашние отбеливания это специальные капы на заказ с нанесением гель для отбеливания в домашних условиях», — рекомендует Магомедгазиева.

Таким образом, регулярные осмотры и своевременное лечение становятся не просто желательными, а жизненно необходимыми. Отказ от профилактических мер — это игра с огнем, способная обернуться серьезными проблемами в будущем.

Могут ли не вырасти зубы мудрости

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Нужны ли вообще восьмерки, все чаще спрашивают у стоматологов. Ответ на этот вопрос не всегда однозначен. Врач отмечает, что у многих людей они могут отсутствовать вовсе.

«Зубы мудрости могут не появляться, тем более у нынешнего поколения. Их становится все меньше и меньше. Даже у некоторых детей нет зачатков постоянных пятерок или шестерок», — утверждает эксперт.

Эта тенденция объясняется эволюционными изменениями в рационе и структуре челюсти. Современный человек употребляет более мягкую пищу, поэтому необходимость в массивной челюсти и дополнительных зубах, предназначенных для пережевывания грубой пищи, отпадает.

«Нам нужно питаться более жесткой пищей. Наше поколение и поколение наших родителей употребляли мягкую пищу, поэтому у современного человека лицевой скелет гораздо меньше, чем головной. Мозг стал больше, а лицо чуть меньше. У предков же была достаточно массивная челюсть, чтобы пережевывать грубую пищу», — разъясняет стоматолог.

Однако у некоторых людей зубы мудрости все-таки прорезываются, и в таких случаях важно следить за их состоянием и своевременно обращаться к специалисту при возникновении каких-либо проблем.

Гниют ли зубы под коронками, брекетами и винирами

Не всем даны идеальные зубы с рождения. Желающим обрести красивую голливудскую улыбку предлагают несколько способов ее достижение: коронки, брекеты и виниры.

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Коронки представляют собой полную замену зуба, их используют не только с эстетической точки зрения, но и с целью замены больного зуба или заполнения пустот после удаления.

Виниры же имитируют красивый зуб, но крепится он на опиленный коренной зуб человека. Брекеты — это специальная система которая устанавливается на определенный срок, чтобы выровнять зубы. Чаще всего именно они могут исправить все несовершенства в построении челюсти, поэтому довольно популярны среди населения.

Но даже такая красота требует жертв, в данном случае — повышенного внимания к гигиене полости рта.

«Если брекетами тщательно заниматься, то есть посещать стоматолога раз в три или четыре месяца и соблюдать гигиену, то с ними не бывает проблем», — отмечает Магомедгазиева.

В случаях, когда всеми этими составляющими пренебрегают, развивается кариес, гингивит (воспаление десен) и другие заболевания.

Также стоит использовать специальные средства, такие как ирригатор, ершики и монопучковые щетки. Конечно же, требуется хорошо прочищать брекеты и сами зубы после каждого приема пищи.

Аналогичная ситуация с коронками и винирами: недостаточная гигиена может привести к воспалению и появлению кариеса.

Дополнительные приспособления — это не только инвестиция в красивую улыбку, но и ответственность за поддержание здоровья зубов, требующая усилий и внимания.