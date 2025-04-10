«С ума сошли люди»: 60-летняя Алиса Мон переживает новую волну популярности

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Алиса Мон раскрыла подробности отношений с Константином Кожевниковым. Действительно ли они состоят в отношениях, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Алиса Мон прокомментировала слухи о романе с молодым певцом. Какие на самом деле отношения связывали звезду 90-х с Константином Кожевниковым? Действительно ли он уговаривал ее «играть в любовь»? С кем сейчас встречается артистка? Чем занимается единственный сын знаменитости? И почему она категорически не хочет становиться бабушкой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Главное — не завидовать, жить своей жизнью. Стараться жить именно только своей жизнью, быть увлеченным чем-то», — подчеркнула исполнительница.

Несколько месяцев назад СМИ пестрели заголовками о романе 60-летней Алисы Мон и певца Константина Кожевникова, который младше ее на целых 20 лет. Артисты спели дуэтом. Затем в соцсетях появилось множество совместных фото, а молодой человек начал активно раздавать интервью и намекать на близкие отношения со звездой 90-х.

«Вы знаете, как встречаются люди на одной волне? Ты понимаешь, что это твой человек. Это не была какая-то интрижка или еще что-то. Это одна волна с человеком, когда ты видишь человека и такое ощущение, что ты знаешь его миллион лет. Так и произошло все», — объяснил Кожевников.

Константин рассказывал, что познакомил Алису с мамой. И строил планы насчет совместного будущего. Говорил, детей не хочет. Ему достаточно того, что рядом потрясающая женщина.

«Она — мой человек по гармонизации. Мне с ней очень комфортно. Она такая, знаете… Я говорю: „Алис, у тебя даже голос, как у ляли“. Такая маленькая девчонка», — поделился артист.

Сама певица тогда хранила молчание, поддерживала интригу. И лишь недавно решила открыть правду: на самом деле никакой любви не было.

«Да с ума сошли люди. Потому что этот парень, я с ним 20 с лишним лет знакома. Это мой друг. Он младше меня намного, но это парень, с которым я общалась всю жизнь», — заявила звезда.

Алиса Мон признается: идея спеть дуэтом ей не понравилась сразу. Опытная певица знала, как быстро в шоу-бизнесе поползут слухи. И не хотела, чтобы ее заподозрили в связи с парнем, который годится ей в сыновья.

«Я ему сразу сказала: «Костя, такое начнется». Он говорит: «Ну и все равно», — рассказала Алиса Мон.

«Я ничего не боюсь. Слушай, боятся неуверенные в себе люди. Я ничего не боюсь в этой жизни, кроме высоты. Но это генетически перешло от бабушки», — признался певец.

В итоге Мон оказалась права. Вот только от этой истории пострадала не она, а Кожевников. Фанаты певицы назвали его альфонсом и обвинили в попытке добиться популярности за счет звезды. Артистка долго наблюдала за происходящим, а когда уже всерьез обеспокоилась репутацией Константина, решила прояснить ситуацию.

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«Конечно, ему несладко. Потому что на него нападки более жестокие идут. Что он лузер, типа того. А Костя такой упакованный парень. У него все гораздо лучше, чем у меня… Я никому не даю повода, потому что, мне кажется, у меня на лбу написано: ко мне не подходи, а то зарежу», — отметила Алиса Мон.

Певица делится: ни о каких романах она сейчас не думает. Ей вполне хватило двух браков. Последний, с продюсером Сергеем Муравьевым, обернулся скандалом. Мон обвинила супруга в рукоприкладстве. А после того, как мужчина пригрозил отобрать у нее ребенка, была вынуждена скрываться от него в другом городе.

«Когда начинаешь об этом вспоминать, это опять всплывает, как психосоматика срабатывает. Начинаешь какие-то вещи вспоминать, обижаться. Я не люблю обижаться», — уточнила звезда.

Тот период артистка называет одним из самых сложных в своей жизни. Говорит, что была близка к депрессии. Держалась только ради сына.

«Я старалась как-то, знаете, никого не мучить своим состоянием. Я, наоборот, замыкаюсь, когда… Я и сейчас-то не в сетях, если вы обратите внимание. В сетях меня нет», — высказалась артистка.

После развода прошло уже много лет. Алиса Мон смогла справиться с душевными переживаниями. А сын вырос, ему уже 35. Но для матери он по-прежнему остается ребенком.

«Я от него не жду никаких опор, потому что у него сейчас такое время, когда ему надо самому как-то найти себя в этой жизни», — подчеркнула артистка.

Однако сам Сергей называет волнения матери напрасными. Он вполне успешен. Занимается ресторанным бизнесом.

«Он — управляющий, да. Но это загородный вариант какой-то клубного типа. Они с его одноклассником Артуром открыли этот ресторанчик. И он меня все зовет туда приехать, а я говорю, что слишком далеко, не могу», — призналась исполнительница.

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Мон объясняет: ей сейчас не до развлечений. Звезда 90-х переживает новую волну популярности. И каждый день расписан по минутам.

«У меня сейчас, как движуха пошла по телевизору, поэтому у меня появились концерты. Их много, график плотный», — уточнила певица.

Алисе нравится ощущать себя востребованной. Она считает, что работа помогает ей оставаться молодой. И пусть по паспорту артистке 60, но в душе ей намного меньше.

«К косметологам практически не хожу. На мне крестик, я не вру», — отметила Алиса Мон.

«Вы вообще ее видели в жизни, как она выглядит? Я считаю, что это для многих девушек пример для подражания должен быть, как она выглядит. Мы можем видеть таких певиц, которым по 20 лет, они выглядят на все 50, к сожалению», — заявил Константин Кожевников.

Многие коллеги-ровесницы Мон уже нянчат внуков. Но Алиса пока не готова к роли бабушки.

«Нет, вообще нет. Я не хочу быть бабушкой. Знаете, я когда-то хотела, а потом вдруг раз — и что-то меня… И не хочу я быть бабушкой», — призналась знаменитость.

Певица говорит, у нее слишком много творческих планов, которые надо осуществить. Алиса не исключает и появления новых дуэтов с молодыми артистами. Но, помня последний опыт, теперь она будет сразу пресекать любые слухи.