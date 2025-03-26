Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2025 года

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Обязательная выплата процента с рекламы, увеличение социальной пенсии. Что изменится в российском законодательстве с начала апреля?

С 1 апреля 2025 года в России вступят в силу несколько новых законов. Изменения коснутся социальной, торговой и финансовой сферы, а также сферы услуг.

Расширится программа семейной ипотеки

С 1 апреля по семейной ипотеке станет доступно вторичное жилье. Программа заработает только в тех городах, где в процессе строительства находится не больше двух домов. Такое возможно в Ингушетии, Калмыкии и Новгородской области.

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Есть и другие нюансы:

ставка составит 6% годовых;

возраст выбранного жилья не может превышать 20 лет, и оно не относится к аварийному фонду;

семья обязательно должна воспитывать хотя бы одного ребенка возрастом до шести лет;

воспользоваться программой можно всего раз.

Также запрещено покупать недвижимость у взаимозависимых лиц, то есть, к примеру, у родственников, коллег и соучредителей компании, если процент доли уставного капитала каждого превышает 25%.

Но получить обычную будет сложнее

Для сдерживания закредитованности граждан с апреля 2025 Банк России получит право устанавливать макропруденциальные лимиты для банков и микрофинансовых организаций в сегменте ипотеки и автокредитования.

То есть начнет контролировать выдачу рискованных кредитов, на выплату которых у заемщика будет уходить более 50% доходов, или при слишком низком первоначальном взносе.

В России вырастут социальные пенсии

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 7 марта 2025 года подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальных пенсий. Сам коэффициент равен 1,1475. Благодаря этому социальные пенсиив России с апреля вырастут на 14,75%.

Индексация коснется примерно 3,5 миллиона россиян, получающих социальную пенсию, среди которых — инвалиды, пенсионеры без стажа или со слишком маленьким стажем и семьи, потерявшие кормильца. А также — около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения: участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава и других.

Иностранцев обяжут сдавать экзамен по русскому языку

Специально для иностранных абитуриентов в России хотят ввести аналог ЕГЭ по русскому языку. С 1 апреля они будут обязаны сдавать его при поступлении в российские вузы.

Не обойдут вниманием и школьников-иностранцев. Им придется сдавать специальный тест, но для принятия в российскую школу достаточно сдать его на тройку. Для первоклассников тестирование сделают устным, а для учащихся второго класса и старше еще и письменным.

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Ужесточатся правила для брокеров

С 1 апреля в силу вступит Указание Банка России. Из-за него для брокеров появятся новые ограничения, которые помогут снизить риски тем, кто только начинает свой путь в инвестициях.

Во-первых, появится новая категория клиентов брокеров — с начальным уровнем риска. В нее войдут те, у кого нет опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Для них снизят размер кредитного плеча при осуществлении сделок на рынке, то есть займа, который брокеры выдают своим клиентам.

Во-вторых, для брокеров введут обязательство о предупреждении клиентов-новичков о поручениях, из-за которых может понадобиться кредитное плечо.

В классификации брокеров уже есть клиенты со стандартным и повышенным уровнем риска. К ним относятся те, у которых стоимость активов на счете составляет не меньше трех миллионов рублей, либо их стоимость начинается от 600 тысяч рублей, но при этом инвестор пользуется услугами брокера не менее 180 дней, из которых не менее пяти заключал сделки с директивами. Еще один критерий, по которому клиент относится к стандартному или повышенному уровню риска — отсутствие статуса квалифицированного инвестора. Если инвестор не подходит ни под одно из этих требований, то он автоматически относится к клиентам с начальным уровнем риска.

В-третьих, с 1 апреля Центробанк изменит порядок расчета нормативов покрытия риска. Теперь они будут распространяться и на опционные договоры. Сейчас под регулирование маржинальных сделок попадают ценные бумаги, валюта, драгоценные металлы и фьючерсы. Нормативы определят пределы, в которых брокер может совершать сделки за счет заемных средств клиента, а также пределы риска по принудительному закрытию клиентский позиций. То есть непокрытые позиции по таким сделкам любой брокер создавать больше не сможет.

Введут обязательный сбор за интернет-рекламу

В силу вступят поправки в Закон о рекламе, из-за которых появятся обязательные отчисления в федеральный бюджет за распространение рекламы в интернете –для рекламораспространителей, операторов рекламных систем и рекламодателей, работающих с иностранными компаниями. С 1 апреля им придется отчислять 3% от суммы квартального дохода, полученного за рекламу, направленную на российского потребителя.

Расчетом займется Роскомнадзор, но только относительно той рекламы, которая будет передаваться в ведомство в соответствии со статьей 18.1 Закона о рекламе.

Введут лимит на количество SIM-карт

С начала месяца каждый абонент сможет иметь не более 20 SIM-карт. Ограничение будет распространяться только на новые активации, так что владельцы большего количества номеров могут не переживать.

Также услуги связи могут быть приостановлены по запросу от Госуслуг.

Иностранные права станут недействительными

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С 1 апреля в России станут недействительными иностранные и международные водительские права. Под них попадают удостоверения, полученные иностранцами или лицами без гражданства, которые оформили в России вид на жительство или гражданство до 1 апреля 2024 года, а также граждане РФ, въехавшие на территорию России до той же даты.

Заменить права нужно до 1 апреля. Тогда, если не истек срок удостоверения, экзамен сдавать не нужно. А вот после 1 апреля сдать его уже придется.

Под исключение попадают граждане России и Белоруссии, получившие документы на территории Белоруссии.

Для банка хватит и биометрии

Взаимодействие с банками с 1 апреля станет проще. Организации, использующие для идентификации клиентов биометрию, не будут вправе требовать другие документы, подтверждающие личность.

Изменятся требования к маркировке товаров

Теперь в России компании, продающие в розницу молочную продукцию, не смогут поставить товар на прилавки без сведений о вводе в оборот в системе «Честный знак». Исключением станет только продажа товара потребителю напрямую от производителей.

Не забываем подать налоговую декларацию

До 30 апреля важно не забыть подать налоговую декларацию по доходам за 2024 год, за которые не был уплачен НДФЛ, если оплата предусмотрена законом. Это правило также распространяется на пенсионеров.

К доходам, по которым нужно подать декларацию, относятся средства за выполненную работу или оказания услуги без регистрации самозанятости, доход от продажи имущества, если гражданин владел им менее трех лет при получении в дар, по наследству и приватизации, и не менее пяти в остальных случаях. Также — полученные в дар не от родственников недвижимость, транспортные средства, акции, доли и паи и выигрыш в лотерею от 4 до 15 тысяч рублей.