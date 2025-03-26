«Не откладывается в бока»: Ольга Бузова удивила фанатов кулинарными пристрастиям

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Ольга Бузова призналась, что не все время следует правильному питанию. Чем теледива балует себя во время поездок, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Ольга Бузова удивила подписчиков неожиданными кулинарными предпочтениями. Неужели теледива больше не сидит на диетах? И почему она изменила свой рацион? Какими качествами должен обладать ее идеальный мужчина? Кому из знаменитых коллег артистка оказывает знаки внимания? И как над ней недавно пошутила актриса Марина Федункив? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Если я еду куда-то по России и останавливаюсь на заправке сходить в restroom (туалет. — Прим. ред.), то это непременно должна быть сосиска еще в тесте. И она обязательно должна быть съедена. И почему-то она всегда такая вкусная… Есть такое правило, что когда ты ешь сосиску в тесте, то это не откладывается в бока. Это такое мое правило. Не знаю, работает оно, нет. Но это всегда так вкусно», — заявила звезда.

Ольга Бузова призналась в любви хот-догам. Поклонники в шоке. Ведь несколько месяцев назад она говорила, что тщательно следит за питанием после того, как увидела свое не самое лучшее фото в прессе.

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«Какой-то мой любимый журналист, значит, меня очень удачно, как всегда, так сфотографировал. И какой-то был комментарий из серии „Округлившаяся Ольга Бузова появилась на дорожке“. Я не хотела допускать таких заголовков», — призналась теледива.

Бузова села на жесткую диету и долгое время не давала себе послаблений. Говорит, что ела только нежирное мясо, творог и яйца.

«Это же все работа на перспективу. То есть ты понимаешь в какой-то момент, что ничего никогда не бывает просто так, с неба на меня не падает», — отметила Ольга Бузова.

Телеведущая призналась, что процесс похудения ей дается с трудом. Иногда хотелось сорваться. Но она не из тех, кто сдается.

«Думаешь: господи, я ем одну грудку, от нее уже тошнит, а вес стоит. И ты можешь сорваться и думать: да ладно, пофиг, съем я кусочек колбаски, ничего ж не будет. Будет!» — уточнила певица.

Так что же случилось сейчас? Почему артистка стала позволять себе питаться фаст-фудом? Может, всему виной личные переживания? И таким образом Ольга заедает стресс?

«В общем, я буду ее есть (сосиску в тесте. — Прим. ред.) с чувством собственного достоинства», — заявила теледива.

Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов в прошлом году стал отцом в пятый раз. Экс-возлюбленный рэпер Дава счастлив с новоиспеченной женой Мари Краймбрери и готовится к рождению первенца, А поющая телеведущая продолжает искать свою любовь. Но безуспешно.

«Я готова выйти замуж. Я готова создать семью. Я хочу этого. Я не знаю, как это, что это. В моей жизни никогда этого не было. Я никогда не была беременной. Я никогда не испытывала это ощущение», — призналась Бузова.

Неудачи теледивы на романтическом фронте уже стали притчей во языцех. Звезда так часто говорит о своем желании влюбиться, что выдать ее замуж мечтает, кажется, весь шоу-бизнес.

«Давайте мы Ольге пожелаем хорошего мужчину рядом», — предложила диджей Катя Гусева.

«Надеюсь, что как можно скорее все это произойдет», — высказалась певица ​​LIAZA.

«Это уже звоночек»: Бузова рассказала о проверке мужчин на первом свидании

На очередных съемках над теледивой пошутила Марина Федункив. Актриса рассказала, что назвала сына Теодором. Ольга отметила, как забавно это имя будет сочетаться с фамилией Федункив. Ответ новоиспеченной мамы не заставил себя ждать.

«У него вообще-то отец есть. Фамилия отца. Оля, я замуж вышла. Я вышла, а ты — нет», — сказала она.

Бузова попыталась улыбнуться. Но присутствующие на съемке заметили: получилось с натяжкой, Оля проглотила обиду. В январе певице исполнилось 39, а заветное желание стать мамой до сих пор не исполнилось.

«Я оставляю себе шанс на создание семьи. У меня есть еще время. Я проверяю всегда свой организм, забочусь о своем организме, забочусь о ментальном здоровье, о физическом. Как бы мы шикарно ни выглядели, есть все-таки, к сожалению, эти временные рамки, в которые мы должны укладываться», — уточнила Ольга Бузова.

При этом артистка подметила, что не готова дарить свое сердце мужчине, который не соответствует ее требованиям. Тому, кто не будет уважать ее профессию и баловать романтическими сюрпризами.

«Это проявление интереса. И это всегда приятно. Будь это ландыш один или ландыши, будь это букет гвоздик шикарных, кустовых, таких игольчатых хризантем или это розы, или это шикарные букеты», — подчеркнула теледива.

Ольга не исключает, что ее избранником может стать представитель шоу-бизнеса. Такому мужчине будет легче принять, что его возлюбленная на гастролях бывает чаще, чем дома. Недавно артистка призналась: ей очень симпатичен Алексей Воробьев, который, к слову, сейчас активно ищет невесту.

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«Умную, красивую. Желательно талантливую, но этот пункт не обязателен. Мне таланта самому на десятерых хватит. Пробег варьируемый, он все равно у всех скручен. В оригинальном, так сказать, корпусе. Без рестайлинга, тюнинга и обвеса», — заявил он.

«Мне очень нравится Алексей Воробьев, у меня прекрасные с ним отношения. Но тут, вы знаете, я думаю, что мужчина должен проявлять инициативу. Давайте, несмотря на то, что «Я стала сильнее, но я человек, и, увы, не железная”(строчка из песни Ольги Бузовой — Прим. ред.), все-таки не будем забывать, что я девочка. Поэтому, Алексей, номер мой знаешь. Call me, baby (позвони мне, детка. — Прим. ред.)», — поделилась звезда.

Теперь поклонники ждут продолжения истории: позвонит ли ей Алексей? Многие уверены: получилась бы отличная пара. Красивые, талантливые. И оба, кстати, ценители фаст-фуда. Первое свидание можно запросто провести с хот-догами на заправке. Вкусно и романтично. Все, как любит Оля.