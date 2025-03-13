«Это уже звоночек»: Бузова рассказала о проверке мужчин на первом свидании

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Оплата счета в ресторане и вызов такси важны для знаменитости.

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась тем, на что обращает внимание при первой встрече с потенциальным избранником.

Для начала знаменитость оценивает вовлеченность кавалера в общение. В случае, если мужчина не проявляет внимания, написав первым, звезда не тратит время на ожидания и забывает о знакомом.

Ольга призналась, что в своем будущем партнере желает видеть такие качества, как забота и щедрость. Исходя из обозначенных требований, исполнительница хита «Мало половин» рассчитывает, что на первом свидании ее спутник оплатит счет в ресторане за двоих.

«Остальные моменты могут происходить из-за нервов. Может, он не подготовился к разговору или переживает. Но если не оплатил счет — это уже звоночек», — пояснила свою позицию певица.

Проявление заботы для Ольги является тем, о чем мужчинам стоит думать заранее. В качестве примера она привела заинтересованность ухажера в ее возможности добраться до места встречи. Она подчеркнула важность того, интересуется ли спутник, как ее забрать из дома или вызывает ли такси, чтобы она доехала с комфортом.

«В наше время просто назначают место встречи чаще всего. Заказать такси — комфортнее для всех», — сказала артистка.

При этом Бузова продолжает верить, что полюбить человека возможно с первого взгляда. Она отметила свою схожесть с исполнительницей Клавой Кокой в том, что у нее тоже никогда не было интимной близости на первом свидании. Несмотря на такой факт, Ольга предположила, что обратный подход также может вести к серьезным отношениям.

Мужчину, не появляющимся в инфополе после проведенной встречи, Бузова советует забыть, как можно скорее.

«Не нужно искать объяснений, почему девушка или парень не пишут. Не пишут, значит не хотят или с ними произошло что-то страшное. Если двум людям все понравилось на свидании, то будет и второе», — подытожила она.

Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016 году пара громко развелась. Усугубилась тогда ситуация еще и тем, что в день разрыва спортсмен публично объявил о новой возлюбленной — модели Анастасии Костенко, с которой мужчина по-прежнему вместе и воспитывает четырех детей.

Сама Бузова в 2019 году строила отношения с исполнителем Давидом Манукяном, однако пара также разошлась со скандалом. На сегодняшний день Дава и певица Мари Краймбрери ожидают совместного ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова планирует выйти замуж.