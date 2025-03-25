Алкоголизм и бездетность: как сложилась жизнь актрис из сериала «Секс в большом городе»

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На экранах зрители видели крепчайший союз четырех красавиц, искренне веря в реальность такой истории. Как сложилась жизнь актрис спустя почти 30 лет?

В этом году свое 60-летие празднует актриса Сара Джессика Паркер из сериала «Секс в большом городе», повествующего о жизни четырех независимых подругах, между которыми не способен встать даже мужчина. Они молоды и красивы, умны и независимы, живут в сердце Нью-Йорка и познают все наслаждения этой жизни.

История каждой героини, которых сыграли Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Ким Кэтролл и Кристин Дэвис, рассказывает о том, как строить карьеру без вреда для личной жизни, быть стильной на последние деньги и не бояться своих несовершенств во внешности.

Как изменились и чем занимаются сейчас главные звезды популярного сериала?

Сара Джессика Паркер — Кэрри Брэдшоу

www.globallookpress.com/Dennis Van Tine

Сара Джессика Паркер празднует 25 марта свое 60-летие. «Fashion is my Profession» в сериале — не такая уж и икона стиля в жизни. Чаще всего на улицах Сару-Джессику можно встретить во вьетнамках и с пучком на голове. Кэрри Брэдшоу, наверное, поплохело бы прежде, чем она узнала о существовании обуви без каблука. Паркер искренне веселит недоумение фанатов от ее таких кэжуал луков.

Если Кэрри плутала всегда в загадках любовных взаимоотношений мужчины и женщины, то у Паркер давно все схвачено. Еще в 1997 году она обручилась с коллегой по цеху Мэттью Бродериком и воспитала трое детей. Первого в 2002 Сара родила сама, а близнецов выносила суррогатная мать, которую во время беременности одолевали журналисты. В один день к ней вовсе проник полицейский, чтобы найти выписки из медицинской карточки и снимки УЗИ, а позже продать прессе. Актриса делилась своими переживаниями после по поводу своего бессилия перед сложившимися ситуациями. Но благо девочки родились здоровыми.

После успеха в «Сексе в большом городе» и множества наград мировых премий в кинематографе, каких-либо популярнейших проектов в биографии Сары-Джессики не прослеживается. Все работы не были плохими, но и повторить фурор не смогли. Из нашумевших у Сары только сериал «Лузеры» и главная роль в «Разводе».

Помимо кино, знаменитость решила попробовать себя в другой сфере. Заручившись мнением поклонником, что она — икона стиля, Паркер пробила себе дорогу в индустрию моды в качестве эксперта. Она пробовала как сотрудничество с известными лейблами, так и открытие собственного бизнеса. Увы, бренд обуви пришлось закрыть летом 2024 году из-за высокой конкурентности. Из самостоятельных проектов у нее — персональная коллекция парфюма.

Уникальным стилем молодой и энергичной Сары-Джессики Паркер было смешение винтажа, дизайнерской одежды и экстравагантных аксессуаров. Слегка растрепанные кудри всегда были визитной карточкой актрисы. в отличие от других знаменитостей актриса решила стареть без услуг пластического хирурга, у нее не заметны филлеры или другие внешние изменения. В адаптации «И просто так» зрители видят уже «живую» Кэрри без прикрас, с сединой и морщинами. Но сохраняется та стильная нотка в ее образе, которую так любят фанаты, но уже адаптированная под нынешний возрастные тенденции в моде. Многие зрители осудили такой смелый выход Кэрри, посчитав ее «слишком старой».

Ким Кэтролл — Саманта Джонс

www.globallookpress.com/Dennis Van Tine

За Ким Кэтролл после «Секса в большом городе» навсегда закрепился образ обольстительницы. У 68-летней актрисы в копилке «Золотой глобус» за исполнение роли Саманты Джонс, а также пять номинаций на «Эмми».

За эти достижения звезде пришлось заплатить неудачами в личной жизни. За эти годы Кэттролл была трижды замужем за Лэрри Дэвисом, Анрэ Дж. Лисоном и Марком Левинсоном, но в итоге осталась одна. Тяжелый съемочный график, большая нагрузка, разводы привели к тому, что Ким так и не успела стать матерью, хотя с последним супругом она серьезно подумывала о детях. Впоследствии актриса неоднократно обвиняла именно сериал, сделавший ее знаменитой, в том, что ей пришлось пожертвовать семьей.

У актрисы не сложились отношения с коллегами. Кэтролл задевала разница в гонорарах. Она не могла смириться, что Сара-Джессика Паркер получала больше, хотя не снималась обнаженной, в то время как Саманта оголялась во многих сериях за более скромные купюры. Рассорившись с создателями сериала, звезда ушла и впоследствии написала две книги «Досье на сексуальность» и «Найти себя». К большому разочарованию поклонников, Кэтролл отказалась участвовать в адаптивном продолжении «Секса в большом городе», и первый сезон прошел без нее. Возможно, звезда просто возненавидела своего персонажа, из-за которого ей пришлось отказаться от счастливой картинки семейной жизни.

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Ко второму сезону «И просто так» после длительных переговоров Ким все-таки решилась участвовать в съемках, но с некоторыми оговорками: отсутствие на съемочной площадке создателя оригинального сериала Майкла Патрика Кинга, а также никаких взаимодействий с бывшими коллегами по кадру. Она появилась всего лишь в конце сезона на каких-то пять секунд.

Кристин Дэвис — Шарлотта Йорк

www.globallookpress.com/Adam Ihse

Абсолютное расхождение темпераментов Кристин Дэвис со своей героиней Шарлоттой до сих пор удивляет зрителей. В кадре — благонравная домохозяйка с кексами, в реальности — женщина, борющаяся многие годы с алкогольной зависимостью.

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Да, дама пуританских правил из сериала в реальности совершенно не знала, что такое покой, лет с 20. Уже в этом возрасте она успела «отдохнуть» в рехабе. Поначалу актрису даже хотели утвердить на главную роль «Секса в большом городе», посчитав, что непоседливая Кристин сможет дать жизнь рассудительной Кэрри.

Карьерные успехи помогли Кристин Дэвис распрощаться с зависимостью, а также снискать интерес противоположного пола. Множество романов с голливудскими красавчиками так и не закончились любовью до гроба. Знаменитость ни разу не была замужем. Сейчас она воспитывает двух приемных детей, параллельно поддерживая движение в защиту животных.

Снявшись в продолжении сериала «Секс в большом городе», актриса получила много критики — уж очень сильно перестаралась с уколами красоты, по мнению поклонников. Большие щеки и неестественно широкая улыбка преследовали экранную Шарлотту весь первый сезон. К счастью, знаменитость прислушалась к советам и вернула себе естественный вид.

Синтия Никсон — Миранда Хоббс

www.globallookpress.com/Michael Brochstein

Образ циничного адвоката и борца за свои права полностью отразился в героине Миранды Хоббс.

За эту роль Синтия Никсон получила и славу, и премию «Эмми». Помимо кино, звезда отличается активной жизненной позицией: пропагандирует феминизм, поддерживает женщин, больных раком. Актриса даже пробовала себя в политике и баллотировалась в губернаторы Нью-Йорка. На выборах тогда Никсон проиграла, а вот победить рак молочной железы смогла и сейчас продолжает вселять надежду в тех, кто борется с онкологическими заболеваниями.

Знаменитость была замужем за преподавателем английского языка. Воспитав двоих детей, пара рассталась. После актриса последовала примеру своей экранной героини в личной жизни*.



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